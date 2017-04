Door Arnoud Wokke, vrijdag 7 april 2017 07:57, 8 reacties • Feedback

Facebook zet zijn digitale assistent M vanaf deze week in Messenger. Dat heeft het sociale netwerk bekendgemaakt. M kan onder meer tips geven over wanneer gebruikers hun locatie kunnen delen of een taxi kunnen bestellen.

M geeft suggesties op basis van de context van het gesprek, meldt Facebook. De bedoeling is dat het zelflerende algoritme dankzij veel gebruik steeds beter weet welke acties nodig zijn in bepaalde situaties. De chatbot doet suggesties voor onder meer stickers, polls en andere functies als het delen van locaties en bestellen van taxi's als de assistent denkt dat het nodig is.

Facebook zet M vanaf deze week in Messenger voor Android en iOS voor Amerikaanse gebruikers. Een release in andere landen zal snel volgen, al ligt het voor de hand dat het in eerste instantie zal gaan om Engelstalige landen. Het is onbekend of wanneer Facebook zijn digitale assistent uitbrengt in de Benelux.

Veel grote techbedrijven hebben veel tijd nodig voor de release van een Nederlandse versie van hun digitale assistent. Apple bracht Siri vier jaar na de oorspronkelijke release uit in het Nederlands, terwijl Google zijn dienst Now beperkt en zijn nieuwere versie Assistant nog niet in het Nederlands heeft uitgebracht. Ook Microsoft Cortana werkt nog niet in het Nederlands.