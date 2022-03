Samsung presenteerde dinsdag zijn HN2-sensor voor telefoons. Die heeft een oppervlakte van ongeveer 98 vierkante millimeter en is daarmee de grootste tot nu toe. De trend van grotere camerasensors voor telefoons zien we nu een paar jaar en lijkt niet te stoppen.

Misschien had ik eerst koffie moeten nemen, bedacht ik me. Het was maandagochtend 27 februari 2012, bijna negen jaar geleden en in Barcelona zou die ochtend telecombeurs Mobile World Congress beginnen. In mijn mailbox was een bericht geploft waarvan ik zeker wist dat het niet kón kloppen. Daarin stond: "De Nokia 808 PureView heeft een grote 41-megapixelsensor met een Carl Zeiss-lens en een nieuwe oversamplingtechniek." Tot dan toe gingen telefooncamera's niet verder dan 12 megapixel. Nokia zal toch wel '14 megapixel' bedoeld hebben?