CodeSandbox-ide van Twentse studenten krijgt investering van 10,8 miljoen euro

De Zweedse investeerder EQT Ventures en andere investeerders steken 10,8 miljoen euro in CodeSandbox, een online integrated development environment die is gemaakt door twee studenten van de Universiteit Twente.

CodeSandbox gaat de investering van 10,8 miljoen euro gebruiken om zijn ontwikkelplatform uit te breiden en het bedrijf neemt daarvoor nieuwe mensen aan. CodeSandbox bestaat drie jaar en is opgericht door twee studenten van de Universiteit Twente, die vorig jaar al een investering van 2,4 miljoen euro ontvingen.

CodeSandbox is een online ide gericht op snelle webdevelopment. De omgeving moet het vooral makkelijker maken voor verschillende ontwikkel-, ontwerp-, test- en productteams om samen op afstand te werken aan webprojecten. Gebruik van de basisversie is gratis, voor uitgebreide functionaliteit is er een abonnement voor 12 dollar per maand.

Volgens CodeSandbox gebruiken twee miljoen ontwikkelaars de dienst elke maand, waaronder organisaties als Shopify, Atlassian en Stripe. Inmiddels zouden er meer dan tien miljoen 'sandboxes' aangemaakt zijn voor webprojecten.