Google moet mogelijk zeggen hoe het aan elektronische offline-aankoopdata komt

Een organisatie uit de VS heeft de Federal Trade Commission gevraagd een onderzoek te starten naar een nieuw systeem van Google, waarbij het bedrijf de internetactiviteit van personen koppelt aan hun offline-aankopen met bankpassen. Het is onduidelijk hoe Google aan deze informatie komt.

De Amerikaanse belangenorganisatie EPIC , die opkomt voor de privacyrechten van burgers, is niet blij met Googles zogeheten Store Sale Measurement-programma. De organisatie wil dat Google hiermee stopt. Volgens de organisatie verzamelt Google miljarden transacties in Amerika, die zijn voltooid met creditcard en reguliere bankpassen; deze data wordt dan gekoppeld aan de activiteiten van internetgebruikers.

Volgens Google is dit systeem revolutionair, omdat het adverteerders in staat stelt om met een hoge mate van zekerheid te kunnen bepalen of het klikken op internetadvertenties ook daadwerkelijk heeft geleid tot een aankoop in een fysieke winkel. Google heeft bij de introductie van het systeem gesteld dat de data goed is beveiligd en dat de privacy is gewaarborgd, maar de belangenorganisatie wil dat Google transparantie verschaft over welke gegevens de zoekgigant verzamelt over in fysieke winkels gedane betalingen met creditcards en reguliere bankpassen.

Specifiek wil EPIC weten hoe Google aan deze informatie komt en wat voor encryptiemethodes er worden gebruikt om te zorgen dat de gebruikersdata anoniem blijft. Volgens de organisatie weigert Google details vrij te geven over hoe het gebruikte algoritme de anonimiteit van consumenten waarborgt, op het moment dat hun aankopen in kaart worden gebracht. Naast een verbod op het gebruik van dit systeem wil EPIC dat de FTC bepaalt of Google de privacy van de consumenten op een adequate manier beschermt.

Google zegt door samenwerking met derde partijen zo'n 70 procent van de betalingen met bankpassen en creditcards in de VS in kaart te kunnen brengen. Via machine learning en een algoritme wordt de data geanonimiseerd en beveiligd, waarna het automatisch wordt gekoppeld aan miljoenen Amerikaanse gebruikers van diensten van Google, zoals de zoekmachine, Maps of YouTube. Google heeft niet bekendgemaakt welke partijen verantwoordelijk zijn voor het geven van toegang tot de transactie-informatie.

Volgens The Washington Post, die zegt de officiële klacht te hebben ingezien, stelt EPIC dat als consumenten niet weten hoe Google aan de aankoopinformatie komt, dat ze geen geïnformeerde beslissing kunnen maken over welke bankpas ze niet willen gebruiken of welke winkel ze links moeten laten liggen, op het moment dat ze niet willen dat hun aankopen worden gevolgd. De organisatie meldt daarbij dat de transactie-informatie ook gevoelige informatie kan blootleggen, zoals de medische gesteldheid of de religieuze achtergrond.

Google heeft de krant gezegd dat het bedrijf geen toegang heeft tot namen of persoonlijke informatie afkomstig van de transacties, en dat deze gegevens niet worden gedeeld met derden. Google zegt ook dat internetgebruikers eenvoudig ervoor kunnen zorgen dat het systeem hen niet meer volgt, door in de instellingen van Google-producten de optie 'webactiviteit' uit te schakelen. De privacyorganisatie vindt dat deze mogelijkheid vaag en onduidelijk is; er wordt namelijk niets gezegd over het in kaart brengen van creditcardgegevens. Bovendien stelt EPIC dat Google nog altijd gegevens over het surf- en klikgedrag van gebruikers opslaat, ongeacht of gebruikers de het volgen hebben uitgeschakeld.