Door Arnoud Wokke, zondag 21 mei 2017 08:00

Is het omgooien van de interface van een besturingssysteem een teken dat je fout zat? Android voor smartphones is veel veranderd in de bijna negen jaar sinds het verscheen, maar de opzet van de interface is vrijwel ongewijzigd. Het heeft homescreens, een hoofdmenu en een instellingenmenu en de plek daarvan is nauwelijks aangepast.

Bij andere producten dan smartphones ligt het minder eenvoudig. Een bekend recent voorbeeld is de Apple Watch. Na een jaar gooide Apple de interface van de Watch om. De manier waarop je op bepaalde plekken komt veranderde en elementen die de bediening ingewikkelder maakten dan nodig is, werden verwijderd.

Nu gaat Google hetzelfde doen met Android TV. In een sessie achter gesloten deuren konden we spreken met de ontwikkelaars achter Android TV en zien hoe de nieuwe interface in elkaar steekt.

Kanalen in plaats van apps

De belangrijkste wijziging in Android O voor Android TV is het homescreen. Dat zijn nu rijen met apps waar je op kunt klikken, maar dat worden 'kanalen'. In kanalen kunnen aanbieders van media thumbnails plaatsen van video's waarvan de diensten denken dat jij ze interessant zult vinden. Per dienst kunnen er meer kanalen zijn. Zo heeft YouTube een kanaal met trending video's, maar ook met bijvoorbeeld 360-gradenvideo's.

De gedachte daarachter is dat mensen niet zozeer geven om de diensten waarop ze video's kijken, maar dat de iconen een tussenlaag zijn om interessante video's te vinden of te selecteren, zegt Sascha Prueter, director van Android TV. "Uit gebruiksonderzoeken weten we dat mensen maar een paar diensten gebruiken op hun tv", aldus Prueter. "Dat is totaal anders dan op smartphones, waar mensen makkelijk veertien diensten op een dag gebruiken. Op een tv zijn dat er hooguit vier."

Bovenaan staat daarom een balk met favoriete apps. Er is nog altijd een hoofdmenu met alle apps, maar dat zit nu wat meer verstopt. De tweede balk op het homescreen is 'Watch Next'. Daarin verschijnen bijvoorbeeld volgende afleveringen van series die je aan het kijken bent. "Veel mensen bingewatchen bijvoorbeeld series op Netflix", aldus Prueter. "De app onthoudt bij welke aflevering je bent gebleven en zet dan de volgende episode automatisch in Watch Next."

Als je zelf iets tegenkomt waar je op dat moment geen tijd voor of behoefte aan hebt, dan werkt Watch Next ook als een favorietenlijstje. De video is dan handmatig in die lijst te zetten en verschijnt vooraan.

De lijst met thumbnails is niet statisch. Als je er even op blijft staan, begint een video te spelen in de thumbnail om een beter beeld te geven van wat je kunt verwachten als je erop klikt. "In tests zagen we dat mensen meer geneigd waren te klikken als ze bewegende beelden hadden gezien", zegt Prueter.

De beperking van de hardware

Het bleek een hele kluif om de nieuwe interface soepel te laten werken op huidige tv's met Android TV. "We hebben een jaar of drie geleden de minimumvereisten voor de hardware vastgesteld en voorlopig veranderen we die niet." Smart-tv's, ook de dure, beschikken vaak over zwaar verouderde en weinig krachtige socs. Die zijn veelal vergelijkbaar met die van de goedkoopste smartphones.

"We hebben veel moeten optimaliseren om de interface goed te laten werken op dergelijke hardware", aldus Prueter. De interface kan, ook op uhdtv's, niet draaien in 4k. Het hoogst haalbare is 1080p.

Assistant

Google geeft Android TV niet alleen een update, maar brengt ook Assistant naar het besturingssysteem. De digitale assistent kan diensten doorzoeken, waaronder Netflix en YouTube. Vage omschrijvingen als namen van acteurs of onderwerpen moeten daarbij genoeg zijn om tot resultaten te komen. Ook kan Assistant de context van een video gebruiken. Als je bijvoorbeeld een video kijkt van een interview met een acteur, kun je vragen 'waar speelt hij in' en Assistant moet dan begrijpen dat het gaat over de geïnterviewde acteur. Daarnaast kan Assistant dagelijkse taken uitvoeren, zoals het checken van weer en verkeer en het bekijken van agenda-afspraken.

De kans bestaat natuurlijk dat gebruikers meerdere apparaten met Assistant hebben, zoals een Home-speaker of een Android-smartphone. "Daarvoor hebben we techniek ontwikkeld, zodat Assistant op basis van onder meer volume en context kan bepalen welk apparaat je probeerde aan te spreken", aldus Prueter.

Later dit jaar

Zoals veel van wat Google presenteert, komt Assistant pas later dit jaar uit voor Android TV. De assistent werkt op Android TV op basis van Marshmallow, Nougat en O. De update naar Android O komt in de zomer uit. Een previewversie ervan draait alleen op de inmiddels niet meer verkrijgbare Nexus Player. Er komt geen preview voor andere apparaten.