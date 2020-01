DoubleTake-app om met twee iPhone-camera's tegelijk te filmen is beschikbaar

FiLMiC heeft zijn iOS-app DoubleTake uitgebracht. De app maakt het mogelijk om met twee camera's op één iPhone tegelijk te filmen. Apple demonstreerde de app bij de aankondiging van de iPhone 11.

DoubleTake is gratis te downloaden en werkt op de iPhone XR, XS-modellen en alle iPhone 11-versies. De app kan gebruikt worden om te filmen met maximaal twee camera's te gelijk. Het is mogelijk om tegelijk met de frontcamera en een camera aan de achterkant te filmen, of tegelijk met twee camera's naar keuze aan de achterkant. Het is niet mogelijk om meer dan twee camera's tegelijk te laten opnemen.

Bij het gebruik van meerdere camera's is de maximale resolutie 1080p en er kan gekozen worden uit een framerate van 24, 25 of 30fps. De beelden kunnen naast elkaar bekeken en opgeslagen worden, of picture-in-picture.

De app werkt op alle toestellen met iOS 13, maar alleen de genoemde iPhone-modellen ondersteunen het opnemen met meerdere camera's te gelijk. Op oudere iPhones zal de app alleen het beeld van een enkele camera vastleggen.

Apple demonstreerde de functionaliteit al bij de aankondiging van de iPhone 11-modellen in september vorig jaar. Zelf heeft Apple geen mogelijkheden in zijn camerasoftware ingebouwd om met meerdere camera's tegelijk te filmen. Bij de demonstratie gebruikte Apple een vroege versie van de DoubleTake-app.

Update 20:07: Het is niet mogelijk om met meer dan twee camera's tegelijk te filmen. De tekst is daarop aangepast.