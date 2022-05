Je leest het goed, de Galaxy S21-serie is al aangekondigd. Als je de geruchten hebt gevolgd, is dat geen verrassing voor je, maar afwijkend is het zeker. Samsung brengt de S-serie al jaren lang pas rond maart uit, maar dit jaar is dat op 29 januari. Het is gissen waarom, maar het gerucht gaat dat de wens om Huawei te vlug af te zijn een deel van de reden is. Huaweis P-serie komt namelijk rond dezelfde tijd uit als de Galaxy S-serie. Ook zou de releasedatum dichter bij die van Apple liggen, waardoor consumenten minder snel in de verleiding komen om een iPhone te halen tijdens het wachten op een nieuw S-toestel. Daarnaast zou Samsung dit jaar snel zijn met het maken van de socs, zowel de eigen Exynos 2100 als de Qualcomm Snapdragon 888, die beide op Samsungs 5nm-procedé worden gemaakt. Hoe dan ook, we hebben de S21-serie al in handen gehad en een eerste indruk opgedaan.

Cameraschiereiland

Het eerste wat opvalt is natuurlijk het nieuwe ontwerp. Apple heeft met de iPhone 11 al zijn eigen opvallende camera-eiland gepresenteerd en Samsung doet daar in zekere zin een schepje bovenop. We kunnen wel stellen dat het camera-eiland niet meer zoals we ook weleens zagen onopvallend in een hoekje wordt gestopt, maar dat dit deel van de telefoon nu juist gebruikt wordt om op te vallen. Het is best logisch om datgene waar de technologische focus op ligt, ook in het ontwerp uit te lichten.

Het camera-eiland van Samsung is dan ook erg opvallend. De metalen rand van de toestellen loopt naar binnen toe en sluit aan op het glas dat op de camera's rust. Zo is het camera-eiland eigenlijk een schiereiland en versmelt het ontwerptechnisch meer met de rest van het toestel. Of je het mooi vindt of niet, het is een ontwerptaal met ballen en dat kunnen we waarderen.

Met het uitbrengen van de Galaxy S20 FE heeft Samsung ons heel slim een beetje laten wennen aan twee 'downgrades': een lagere 1080p-resolutie en een achterkant van polycarbonaat. Zowel de S21 als de S21+ heeft die resolutie, waarover straks meer, en de S21 heeft nu ook een kunststof achterkant. Het zijn duidelijke keuzes van Samsung die tot gevolg hebben dat de prijzen dit jaar wat lager zijn. Of dat fijn is of juist niet, is persoonlijk. Het maakt de S21 in elk geval een heel stuk lichter en dat merk je behoorlijk als je hem vasthoudt naast een S21+. Het gewicht is 169 gram tegenover 200 gram.

Toestel Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Afmetingen 71.2x151.7x7.9mm

75.6x161.5x7.8

75.6x165.1x8.9mm Gewicht 169 gram 200 gram 227 gram

De achterkant van alle drie de toestellen is overigens mat, in tegenstelling tot bij de S20-serie, en dat is fijn, want je ziet er geen vingerafdrukken op. Ook onderscheidt Samsung zich van veel andere fabrikanten met toestellen die een glanzende achterkant hebben.Het nadeel van polycarbonaat is dat het minder stevig is dan het Gorilla Glass 7, ofwel Victus, op de andere twee toestellen. Overigens zit er op alle schermen wel Gorilla Glass 7. We konden het tijdens de previewsessie niet laten om te kijken hoe buigzaam de S21 is. Dat viel ons een klein beetje tegen, want er zit zeker wat flex in. We denken niet dat hij zomaar in tweeën knakt als je hem bijvoorbeeld in je achterzak hebt en op iets hards gaat zitten, maar we zouden dat ook niet vol vertrouwen doen.

Adaptief scherm

Het scherm van alle drie de toestellen heeft nu een adaptieve verversingsfrequentie, net als bij de Galaxy Note 20 Ultra. De S21 en S21+ hebben nu een adaptieve verversingsfrequentie van 48 tot 120Hz, afhankelijk van de content op het scherm, en de S21 Ultra van 10 tot 120Hz. In theorie kan de S21 Ultra dus nog iets meer energie besparen, net als de Note 20 Ultra dat al kon. We hebben dit verschil en vooral het schakelen tussen de frequenties niet gemerkt bij de hands-on, zoals het hoort. Bij tests met de S20-serie, bleek dat de accuduur aanzienlijk korter was met de 120Hz-modus aan, dus de variabele verversingsfrequentie is erg welkom. Bij alle toestellen was de Android-navigatie erg vloeiend, dus de softwareoptimalisatie en de soc kunnen de 120 beelden per seconde blijkbaar goed aan.

Ook Eye Comfort Shield, dat het blauwe licht desgewenst filtert, is nu adaptief. Als je dit instelt, wordt op basis van het tijdstip van de dag, de bekeken inhoud en het tijdstip waarop je gaat slapen en wakker wordt, bepaald hoeveel blauw licht er wordt gefilterd. Bij veel telefoons kun je wel zonsondergang en ‑opgang instellen of een tijdstip waarop het scherm in één keer verandert. Dat gaat in dit geval dus geleidelijk en dat is een bruikbare toevoeging.

De schermen zijn even groot gebleven, behalve dat van de S21 Ultra, waarvan de diagonaal 0,1 inch heeft ingeleverd. Zoals gezegd is de resolutie van de S21 en S21+ echter omlaaggegaan. Bij de S21 vinden we dat niet zo erg, omdat de pixeldichtheid nog altijd op ongeveer 421ppi uitkomt. Bij de S21+ is dat rond 394ppi en dat is op de grens van wat sommigen als storend kunnen ervaren, afhankelijk van het soort pixels. We hebben er zelf geen erg in gehad dat het bij de S21+ om een lagere resolutie gaat, maar we willen dit nog wel even wat beter ervaren als we het toestel langere tijd in handen hebben. Dan kunnen we het ook bekijken met diverse soorten content en er een beter oordeel over vellen.

Onder het scherm zit een nieuwe vingerafdrukscanner. Deze is weer ultrasoon in plaats van optisch. Daardoor is er geen fel licht nodig om je vinger te scannen en dat is prettig in het donker. Samsung gaat dus door op hetzelfde pad, maar het is dit keer in al deze toestellen wel de tweede generatie van de 3D Sonic Sensor, die Qualcomm nog maar net heeft aangekondigd. We hebben hem al een heel aantal keer kunnen testen en het is enorm fijn dat de oppervlakte van de scanner nu 1,7 keer zo groot is, want zo zit je simpelweg minder vaak mis. Het ontgrendelen voelde snel aan, maar of hij ook daadwerkelijk sneller is geworden, vinden we nog lastig om te zeggen. Vermoedelijk scheelt het, maar we moeten hem nog vergelijken met die van andere toestellen en de voorgangers.

Het scherm van de S21 Ultra is als enige nog heel subtiel gebogen aan de zijkanten. De schermen van de S21 en S21+ zijn plat. Wellicht is dit ook iets dat kosten bespaart in het productieproces en daarmee de verkoopprijs drukt. De S21 Ultra heeft ook een extra laag in het scherm, die de Galaxy Note 20 Ultra eveneens heeft, zodat je op het scherm kunt schrijven met een stylus. Die is los verkrijgbaar, inclusief hoesje, voor het nette bedrag van 40 euro. Deze twee punten zorgen weer voor extra onderscheiding bij het Ultra-exemplaar en dat is iets waar het vorig jaar een beetje aan ontbrak, behalve bij de camera dan.

Vooral Ultra-upgrades

De camera's van de S21 en S21+ zijn bijna onveranderd ten opzichte van vorig jaar. De ultragroothoekcamera fotografeert zelfs met een minder grote beeldhoek van 120 graden, ten opzichte van 123 graden bij de S20(+). Dat zal ongetwijfeld een grotere lichtopbrengst als doel hebben. Ook is nog bij geen van de drie toestellen een time-of-flightsensor ingebouwd. Vorig jaar hadden de S20+ en Ultra dat nog wel. Wij hebben zelden verschillen gezien met en zonder het gebruik van zo'n sensor bij portretfoto's, dus wellicht is dat een prima kostenbesparing.

De S21 Ultra heeft wel mooie camera-upgrades gekregen. Allereerst is de laserautofocus belangrijk, want in het donker ging het nog weleens mis met focussen bij de S20 Ultra. De primaire sensor lijkt op basis van de specificaties hetzelfde te zijn gebleven, maar hij zou iets anders doen om betere nachtfotografie mogelijk te maken. Volgens Samsung is het een Bright Night Sensor. Dat houdt in dat hij van negen pixels één pixel kan maken om meer licht per pixel op te vangen. De pixelgrootte gaat hiermee van 0,8 naar 2,4 micron en dat is aanzienlijk. Van de 108 megapixels blijven er dan 12 over voor een foto. Helaas hebben we dit natuurlijk nog niet kunnen testen, maar dat gaan we snel doen.

Een ander belangrijk verschil is de aanwezigheid van twee telecamera's in plaats van een. Dit is een stap richting de filosofie van Huawei. We zagen het al bij de P40 Pro+ en het maakte van dat toestel een enorm goede zoomtelefoon. Er is een camera met 3x vergroting en een camera die alles 10x dichterbij haalt. Dat moet ver inzoomen scherper maken en dat was ook onze ervaring bij de hands-on toen we met 10x zoom een foto maakten met de S20 Ultra en S21 Ultra, en die naast elkaar hielden. We maakten ook dezelfde foto met de S21 en S20, en daarbij viel op dat er minder ruis te zien was zonder dat het ten koste ging van het detail. Wel moeten we nog in veel meer verschillende situaties testen om er echt iets over te kunnen zeggen.

Toestel S20 Ultra S21 Ultra Telecamera 1 48Mp, PDAF, 3x optical zoom, OIS, f/3.5, 0,8µm 10Mp, Dual Pixel PDAF, 3x optical zoom, OIS, f/2.4, 1,22µm Telecamera 2 - 10Mp, Dual Pixel, Optical 10x, OIS f/4.9, 1,22µm

Op zoomgebied is er ook een handige functie geïntroduceerd die Zoom Lock heet. Als je meer dan 20x inzoomt, bevriest na anderhalve seconde het beeld, zodat je makkelijker een stabiele foto kunt maken. Dit moeten we ook nog verder testen, maar het idee is goed en het werkte ook prima tijdens de hands-on.

Op videogebied is er ook veel nieuws. De S21 Ultra kan met alle vier de camera's 4k@60fps filmen. Samsung loopt hiermee wat achter op de iPhones, die dit vanaf de iPhone 11-serie al kunnen, maar het is alsnog natuurlijk erg welkom. Gelukkig zijn er ook dingen die iPhones niet hebben, zoals Cinematic 8K-Snap. Als je een 8k-video opneemt, kun je deze achteraf bekijken en daar een snapshot uit selecteren. Daarvan wordt vervolgens een foto van maar liefst 33 megapixel gemaakt. Ook is er de Director's View. Je ziet dan live thumbnails die beeld van alle camera's weergeven. Je kunt dan live kiezen wat je opneemt. Met Vlogger View kun je beeld van de frontcamera tegelijk met dat van de camera achterop opnemen. Dit werkte tijdens de hands-on soepeltjes, al denken we dat het een feature is die lang niet iedereen gaat gebruiken.

Exynos in Europa

De Galaxy S21-toestellen hebben in Europa allemaal een 5nm-Samsung Exynos 2100-soc. Naar verluidt verschillen de prestaties ten opzichte van de Snapdragon 888 niet zo erg als bij de Samsung en Qualcomm-socs van vorig jaar, waarbij de Exynos minder goed presteerde. De werking van deze toestellen is in elk geval op het eerste gezicht erg soepel, wat je ook kunt zien in de videopreview. Schakelen tussen apps ging ook erg vlot en framedrops hebben we niet gezien.

Het opslaggeheugen is dit jaar belangrijker dan anders, want een microSD-kaartje erbij steken kan niet meer bij de S21-serie. Dat is jammer, want het maakt je toch flexibeler. De geheugenopties zijn als volgt:

Toestel S21 S21+ S21 Ultra Optie 1 128GB opslag, 8GB werkgeheugen, 849 euro 128GB opslag, 8GB werkgeheugen, 1049 euro 128GB opslag, 12GB werkgeheugen, 1249 euro Optie 2 256GB opslag, 8GB werkgeheugen, 899 euro 256GB opslag, 8GB werkgeheugen, 1099 256GB opslag, 12GB werkgeheugen, 1299 euro Optie 3 - - 512GB opslag, 16GB werkgeheugen, 1429 euro Kleuren Paars, roze, grijs, wit Paars, roze, grijs, wit Zilver en zwart

Tot slot

Wellicht door de kortere ontwikkeltijd vanwege de vroegere release dan gebruikelijk is er minder veranderd dan in andere jaren. Dat geldt vooral voor de S21 en S21+. Het nieuwe ontwerp kunnen we waarderen en de adaptieve schermverversing is natuurlijk welkom. Ook hopen we natuurlijk dat de camera's, ondanks een gebrek aan grote hardwarewijzigingen, alsnog een stap vooruit zijn. De upgrades zijn verder vrij incrementeel.

De S21 Ultra onderscheidt zich meer van de overige toestellen dan de S20 vorig jaar. Deels hebben de andere S21-toestellen een downgrade gekregen, zoals het 1080p-scherm, maar grotendeels heeft de Ultra upgrades gekregen. Het is het enige S21-toestel met 1440p-scherm, twee telecamera's, een betere primaire camera met speciale nachtmodus, gebogen schermranden en ondersteuning voor een stylus. Ook heeft het toestel meer werkgeheugen.

Het is waarschijnlijk een slimme zet van Samsung, want kopers die wat meer willen en ook meer te besteden hebben, zullen nu eerder voor de Ultra kiezen. Consumenten die wat minder te besteden hebben, kunnen dit jaar voor minder geld ook een toestel kopen dat minder, maar alsnog veel high-end hokjes afvinkt. Wie een S20-toestel heeft, hoeft wat ons betreft echter geen S21 te overwegen.

We waren kritischer geweest als de prijzen gelijk waren gebleven of zelfs omhoog waren gegaan. Dat is gelukkig niet het geval. Het S21 instapmodel met 5G kost 150 euro minder, de S21+ 50 euro minder en de S21 Ultra kost 100 euro minder dan het Ultra-instapmodel van vorig jaar. Het is nog steeds veel geld natuurlijk, maar de prijzen blijven in elk geval niet doorstijgen. Wel doe je nu concessies, waarbij we de 1080p-schermen niet het einde van de wereld vinden, maar de plastic achterkant zal wellicht voor menigeen een breekpunt zijn. We hopen de S21-serie snel binnen te krijgen voor een uitgebreide review, zodat we je meer kunnen vertellen over de dagelijkse praktijk met deze nieuwe Samsung-smartphones.