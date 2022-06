Toekomst elementary OS is onzeker door geldgebrek en geschil tussen oprichters

De twee medeoprichters van Linux-distro elementary OS hebben een geschil en het bedrijf achter de software lijdt verlies. De toekomst van het bedrijf elementary, en daarmee de software, is onzeker, erkent een van de oprichters.

De verkopen van elementary OS zijn sinds de coronacrisis laag en die herstellen zich nauwelijks, meldt medeoprichter van elementary Danielle Foré: "Al lange tijd verliest elementary flinke hoeveelheden geld." Het bedrijf heeft enkele jaren een anonieme donatie gekregen, maar door de tegenvallende resultaten moeten er volgens haar loonoffers gebracht worden. Begin dit jaar zou afgesproken zijn dat de lonen met 5 procent gekort zouden worden en bij een bijeenkomst in februari zou over verdere reducties gesproken worden.

Voorafgaand aan die meeting liet de andere medeoprichter van elementary, Cassidy James Blaede, weten dat hij ging vertrekken en een baan elders had geaccepteerd, schrijft Foré. Ze claimt dat hij wel de aandelen in het bedrijf wil houden om invloed te kunnen houden. Foré: "Voor mij is dat niet oké. Elementary heeft altijd gedraaid om de mensen die het werk doen." Blaede reageert niet inhoudelijk, ook omdat volgens hem advocaten ingeschakeld zijn. Volgens hem zal elementary prima voort kunnen bestaan.

Uit verwijderde tweets via de Wayback Machine, blijkt dat Foré daar niet zo zeker van is. In die berichten claimde ze dat Blaede 30.000 dollar direct en 70.000 dollar in de komende tien jaar wil, met behoud van 5 procent van de aandelen. Volgens haar was dat niet de afspraak en voelt ze zich verraden. "Ik heb geen idee wat er met dit bedrijf gaat gebeuren. Ik heb niet de macht om iets te doen, zonder eerst tot een soort overeenkomst te komen en dat duurt een lange tijd, waarbij we elke dag geld verliezen."

Elementary OS is een op gebruiksgemak gerichte en op Ubuntu LTS gebaseerde Linux-distributie. Gebruikers kunnen de distro voor een zelf gekozen bedrag aanschaffen.