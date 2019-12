De 'API-garage' van NS draait op volle toeren

Wat ze doen is misschien niet altijd zichtbaar voor de treinreiziger, maar duizenden conducteurs, machinisten en andere NS-medewerkers zouden hun werk minder goed kunnen uitvoeren zonder de toepassingen en integraties van de teams CCM en CCI. Manager Arthur Bouland geeft een inkijkje achter de schermen.

“Zonder IT rijdt er bij NS geen enkele trein”, zegt Arthur Bouland, IT-manager bij NS. Van de circa 21.000 mensen die werken voor NS, zijn er ongeveer 1.400 IT’er. Veel van hun werk is niet direct zichtbaar voor de reiziger. Neem bijvoorbeeld de vijf teams van het Competence Center Mobiel (CCM) en Integratie (CCI) die onder leiding van Bouland staan. De applicaties en integraties die deze teams maken worden vooral intern veel gebruikt. Met zo’n vijftien applicatielandschappen binnen de NS (van spoorboekje en reisinformatie tot toepassingen voor treinen) en data in verschillende omgevingen is dat nog geen eenvoudige klus.

De indirecte aanleiding voor het inrichten van een competence center was het vervangen van de Railpocket - het mobiele (Windows-)apparaatje waarmee conducteurs tot 2015 werkten - door een smartphone-oplossing op basis van Android. Na het uitdelen van de smartphones verschenen op de apparaten ook apps die niet door de IT-afdeling waren gemaakt. “Een medewerker van Veiligheid & Service had zelfs een eigen app ontwikkeld voor zijn collega’s. Toen we vragen kregen over deze apps, besloten we om het CCM op te zetten. Het is namelijk veel slimmer om dit binnen een competence center onder te brengen. Hier onderzoeken we hoe we onze apps steeds verder kunnen verbeteren, en tegelijkertijd kijken we naar nieuwe toepassingsmogelijkheden."

Werken aan slimme toepassingen

Sommige van deze handige toepassingen komen uiteindelijk ook bij de reiziger terecht. Een mooi voorbeeld daarvan is de zitplaatszoeker in de NS App, het resultaat van samenwerking tussen verschillende ontwikkelteams en de afdeling Data & Analytics. De zitplaatszoeker maakt gebruik van sensoren van spoornetbeheerder ProRail. Die zijn onder het spoor geplaatst om goederenvervoerders af te kunnen rekenen op basis van vervoerd gewicht.

Een mooi voorbeeld is de zitplaatszoeker in de NS App, het resultaat van samenwerking tussen verschillende ontwikkelteams en de afdeling Data & Analytics. "Deze ProRail-gegevens zijn voor ons ook interessant, omdat we hierdoor weten hoe zwaar onze treinstellen zijn en de drukte kunnen afmeten op basis van afwijkingen van dat gewicht." Deze gegevens zijn ook voor het onderhoud van treinstellen interessant, bijvoorbeeld voor een optimale afstelling van de assen. De komst van de nieuwe Sprinters, die tjokvol sensoren zitten, geeft nog meer nieuwe mogelijkheden. "We verrijken daar onze data verder mee." Al deze data worden in het datawarehouse van NS verzameld, en ontsloten via een API. "Dit geeft ons veel flexibiliteit. Aan de achterkant verrijken we onze data, en aan de voorkant hoeven we niks aan onze verschillende apps te wijzigen om de informatievoorziening te verbeteren."

Sneller ontwikkelen

De 'mobile first'- en 'API-first'-gedachte is tekenend voor de nieuwe wind die bij NS door de organisatie waait. Om overal optimaal te kunnen werken, is het nodig om een flexibel informatieplatform neer te zetten. Daarvoor worden veel slimme mensen met een IT-profiel aangetrokken. Bouland heeft zijn afdeling de afgelopen jaren dan ook zien groeien van twee naar vijf ontwikkelteams met in totaal vijftig medewerkers - nog steeds maar een fractie van de in totaal 170 teams binnen NS. "We maken nu de slag naar agile werken. Veel NS-systemen, bijvoorbeeld de systemen die wij nodig hebben om onze treinen te laten rijden, zijn enorm in omvang. Er is jaren aan gewerkt om ze te verbeteren. Maar we merken ook dat de ontwikkelingen buiten de NS sneller verlopen dan de ontwikkelingen aan die systemen. Daarom is de volgende stap die naar agile, met DevOps en continuous delivery." "Waar mogelijk willen we onze collega's zo veel mogelijk helpen."

Binnen die richting wil Bouland toe naar 'Business DevOps', waarbij samen met andere afdelingen wordt gekeken waar zijn teams voor meerwaarde kunnen zorgen. "Waar mogelijk willen we onze collega's zo veel mogelijk helpen", vertelt hij. Typerend voor NS is dat deze collega's, meer nog dan in andere bedrijven, veel onderweg zijn. "Plaats- en tijdonafhankelijk werken is voor ons ontzettend belangrijk. Lang niet iedereen heeft hier een kantoorbaan." De IT-manager noemt als voorbeeld de veiligheidsmedewerkers die worden ingezet bij incidenten en daarvoor worden aangestuurd door een veiligheidscentrale. "Vroeger gaven deze teams elke verplaatsing door per telefoon. Voor hen hebben wij nu een app gemaakt waarmee ze zich alleen hoeven aan te melden, waarna de veiligheidscentrale voortdurend een actueel beeld heeft van welk team waar is."

API-garage helpt collega's

Ook zo'n toepassing kan steeds beter, beseft Bouland. "De GPS-dekking op Utrecht Centraal is niet zo goed bijvoorbeeld, dus kijken we naar de inzet van andere technologieën om de locatie te bepalen." Zo kijkt men voortdurend naar de adoptie van nieuwe technieken, waaronder op dit moment ook RPA, Process Mining en Kafka. En omdat snelheid zo ontzettend bepalend is, zoekt de afdeling van Bouland ook naar nieuwe manieren om kennis te delen en de snelheid van het ontwikkelproces te verhogen. Een recente toevoeging is de 'self-service garage'. "Wij hebben hier in Amersfoort een aantal bureaus staan waar op elk moment ontwikkelaars uit de rest van de organisatie kunnen aanschuiven om te werken, met de hulp onze API-ontwikkelaars."

Volgens Bouland is het succes van die aanpak merkbaar. "Twee jaar geleden nog zijn we door een zoektocht naar data uit zes informatiesystemen begonnen met het ontwikkelen van API's. In november passeerden we de mijlpaal van honderd API's in ons portaal. Dat zijn allemaal systemen die uiteindelijk helpen de reiziger op 1, 2 en 3 te zetten. Wat dat betreft kunnen we spreken over succes." Bouland is hoorbaar trots op het zinvolle werk dat hij met zijn collega's verzet. "NS is een heel bijzondere werkplek. Iedereen in Nederland heeft ermee te maken, want onze treinen rijden overal. En vanuit IT bij NS heb je hier impact op.”

