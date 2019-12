December Prijzen Parade 2019 - Dag 1: Win een Fujifilm X-T100 zilver

De Fujifilm X-T100 is een kleine, slimme systeemcamera met een 24.2 megapixel APS-C sensor. Deze camera zit boordevol technologie, zoals een zeer snelle en scherpe elektronische zoeker (EVF), en een LCD-scherm dat in drie richtingen kan worden uitgeklapt.



De X-T100 is uitgerust met een geavanceerd SR+ systeem dat de te fotograferen scène automatisch kan herkennen. Daarnaast beschikt hij over een fasedetectie-autofocussysteem en een nieuw autofocusalgoritme waarmee met grote nauwkeurigheid kan worden scherpgesteld. De ingebouwde Bluetooth-technologie zorgt ervoor dat jouw beelden snel en geheel automatisch kunnen worden overgezet naar een smartphone of tablet.



Alle camera-instellingen kunnen worden aangepast en je kunt gebruikmaken van het touchscreen, waardoor bepaalde functies snel kunnen worden geactiveerd.