December Prijzen Parade 2019 - Dag 2: Win een Asus VivoBook S15 S532FL-BQ049T

De Asus VivoBook S15 is een nieuwe kijk op het dagelijks computergebruik. De ScreenPad™ 2.0 helpt om multitasking te verbeteren en de manier te veranderen waarop men met de laptop werkt. Maak gebruik van slimme apps voor snelle shortcuts in Microsoft Office of diverse Adobe-programma’s, of zet de ScreenPad 2.0 in voor entertainment met Spotify, Netflix of YouTube.



Met een gewicht van 1,8kg en een dikte van 18mm is het meenemen van de VivoBook S15 geen enkel probleem. Schuif de laptop gewoon in een tas of rugzak en ga op pad!