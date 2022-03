PGP bestaat dertig jaar

Dertig jaar geleden verscheen versie 1.0 van Pretty Good Privacy online. De versleutelingstechnologie voor e-mail kent een roerige geschiedenis en volgens de bedenker, Phil Zimmermann, is de crypto-oorlog nog niet gewonnen.

Phil Zimmermann

Feitelijk was het 6 juni dertig jaar geleden dat PGP 1.0 op internet verscheen. Bedenker Phil Zimmermann stuurde de software daarvoor naar enkele vrienden, die deze verder verspreidden via bbs-systemen en Peacenet, een provider die met name door politieke activisten gebruikt werd. De naam Pretty Good Privacy was geïnspireerd door 'Ralph's Pretty Good Grocery', een winkel uit verhalen van een Amerikaans radioprogramma.

Samen met vrijwilligers werkte Zimmermann aan verbeteringen en in 1992 verscheen PGP 2.0 in meerdere talen voor verschillende platformen, zoals Msdos, Unix, Commodore Amiga en Atari. Een jaar later richtte de Amerikaanse overheid zijn pijlen op Zimmermann, omdat de release van PGP Amerikaanse exportregels met betrekking tot wapens zou overtreden. De techniek zou onder de Arms Export Control Act vallen vanwege het gebruik van sleutellengtes van meer dan 40 bits. Volgens Zimmermann werd PGP vervolgens alleen maar populairder en de overheid van de VS liet de beschuldigingen in 1996 vallen, hoewel de exportrestricties voor encryptie pas in 2000 definitief van de baan waren.

Volgens de uitvinder werd daarmee een slag in de crypto wars beslecht maar is deze oorlog nog niet gewonnen. Volgens hem zijn er meerdere overheden die de verspreiding van encryptie ondermijnen. "We zien het in Australië, in het VK, in de VS en andere democratieën. Twintig jaar nadat we dachten de crypto wars gewonnen te hebben. "

PGP gebruikt hashing, compressie, symmetrische encryptie en publieke en private sleutels voor de beveiliging van met name e-mail. In 1996 startte Zimmermann een bedrijf voor de ontwikkeling van PGP, dat uitgroeide tot PGP Corporation, dat in 2010 door Symantec ingelijfd werd. Om de verspreiding te bespoedigen, stelde hij in 1997 voor de technologie als open standaard verder te ontwikkelen, wat onder de naam OpenPGP gebeurde.