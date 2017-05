Door Arnoud Wokke, dinsdag 30 mei 2017 18:40, 5 reacties • Feedback

Samsung heeft voor het eerst een laptop met stylus gepresenteerd. De Notebook 9 Pro komt in twee varianten en heeft een plek voor de pen in de behuizing zelf, waardoor gebruikers hem niet makkelijk kwijt moeten raken.

De pen is dezelfde S-Pen als die Samsung levert bij de Galaxy Tab S3 die onlangs uitkwam. De Notebook 9 Pro, die Samsung op hardwarebeurs Computex liet zien, komt in twee formaten. De kleinste heeft een 13,3"-display en de grotere beschikt over een 15"-scherm. De resolutie van de schermen is nog niet duidelijk, maar de vorige Notebook 9 Pro heeft een 4k-scherm. Beide varianten hebben een Intel Core i7 van de Kaby Lake-generatie aan boord. De kleinere versie heeft 8GB aan geheugen, terwijl de grootte van het geheugen bij de grotere versie 16GB is.

Laden gaat via een usb-c-poort, terwijl er ook twee 'grote' usb-a-poorten met ondersteuning voor usb 3.0 in de behuizing zitten. Daarnaast hebben de laptops een sd-kaartlezer en hdmi-uitgang. Boven het scherm zit de benodigde hardware voor gezichtsherkenning, dat inloggen in Windows 10 via Windows Hello mogelijk maakt.

De laptops zijn 16mm dik en de kleine variant heeft een gewicht van 1,3kg. Het scharnier kan het scherm tot 360 graden laten draaien, waardoor hij ook als tablet bruikbaar moet zijn. Samsung brengt al enige tijd geen laptops meer uit in de Benelux, dus het in onwaarschijnlijk dat de Notebook 9 Pro ooit in de Benelux zal verschijnen. De prijs en releasedatum in andere delen van de wereld is nog onbekend.