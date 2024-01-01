Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 01-01-2024 00:00 235

Een gelukkig nieuwjaar!

We blikken terug op een mooi 2023

01-01-2024 • 00:00

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Inleiding

Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2024! We hopen dat je een mooie jaarwisseling hebt (gehad) en beginnen 2024 op Tweakers traditiegetrouw met een korte terugblik naar vorig jaar.

Afgelopen jaar was een bijzondere mijlpaal voor Tweakers, want op 30 september bestonden we 25 jaar, een eeuwigheid in internettermen. Tweakers werd opgericht in de tijd dat googelen nog geen werkwoord was, social media nog moesten worden uitgevonden, mobiel internet nog geen ding was en we aan de vooravond stonden van een disruptie in de mobiele telefonie: de BlackBerry. Dat we vijfentwintig jaar later nog steeds alive and kicking zijn, hebben we allemaal te danken aan jullie. Dus dank aan eenieder die nog steeds een of meerdere dagen per week zijn browser richting ons hoekje van het web stuurt en onderdeel uitmaakt van deze bijzondere community. Een verjaardag moet je vieren. Daarom pakten we eind september uit met onze 'Tweakers Trakteert'-week, met onder andere een limitededitionshirt, een podcastprijsvraag en een nostalgische build-off met een pc uit 1998.

Afgelopen jaar heeft ons developmentteam ook weer druk gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van de site. Een kleine greep uit een aantal grotere wijzigingen: halverwege het jaar vernieuwden we de frontpage en niet veel later maakten we die frontpage, en de rest van de site, beschikbaar in een dark mode, een lang gekoesterde wens van jullie. Ook versimpelden en verbeterden we de tooling om een gebruikersreview te schrijven, maakten we het mogelijk om te stemmen op deals en werd het na 25 jaar tijd om onze bitmap-based smileys te vervangen door moderne svg's.

Bij de redactie hebben we dit jaar flink doorgepakt op het vlak van video en social media. Ons doel is om jullie niet alleen in tekst te voorzien van je vaste dosis techcontent, maar dat ook steeds meer via andere kanalen te doen. De website en geschreven artikelen blijven de basis, maar we zien door de jaren heen dat mensen steeds meer behoefte hebben aan andere vormen, zoals video's, podcasts en korte videocontent op social media. We hebben die kanalen het afgelopen jaar weer flink zien groeien en krijgen veel leuke feedback van jullie, dus we zetten die lijn zeker voort.

YouTube 2023

Het jaar 2023 draaide voor ons deels ook om allerlei zaken die zich achter de schermen afspeelden. Zo is er veel tijd gestopt in het verbeteren van een aantal van onze opstellingen in het testlab, zoals onze wifitestopstelling, onze opstelling voor het doormeten van hoofdtelefoons, onze monitortestset-up en de opstelling voor Gen 5-ssd's, om er maar een paar te noemen. Dit jaar willen we jullie hier meer in gaan meenemen en vaker updates plaatsen over hoe we onze testresultaten verzamelen.

We eindigden ons jaar met iets waar jullie als bezoeker als het goed is weinig van merken, maar voor ons behoorlijke impact had: we zijn weer verhuisd. We hebben een kantoor met lage plafonds en weinig daglicht verruild voor een mooie, hoge ruimte met veel ramen rondom. Waar de redactie en het testlab in het oude kantoor gescheiden waren door een gang, zitten we nu in één ruimte, samen met onze gloednieuwe videostudio. Later deze maand zullen we nog een video plaatsen waarin we jullie een uitgebreide tour geven van onze nieuwe stek.

Voor het zover is, kijken we nog een laatste keer terug naar 2023.

Forum

We beginnen onze statsdump bij het forum, waar we dit jaar iets minder activiteit zagen dan de jaren ervoor. De postpiek is nu afgevlakt, maar jullie discussieerden nog steeds meer dan in het precoronajaar 2019.

Aantal forumposts per user
Technomania 9128
SmurfLink 7933
Quad 7547
G_Dragon 7427
Stukfruit 5986
YakuzA 5858
RobertMe 4935
paQ 4503
tweakduke 4316
Gonadan 4201

En waar werd dan over gepraat? De slowchattopics eindigen logischerwijs weer hoog in de lijstjes. Net als vorig jaar was voetbal de favoriete sport om over te praten. De meest besproken game was Diablo IV en ook werden er veel ervaringen uitgewisseld over Home Assistant.

Users met meeste beste antwoord
martyw 97
Djarune 68
Ronald 59
Thomg 56
Woezik 45
Freshouttheoven 43
Kasj 36
nelizmastr 33
The_Doman 33
youridv1 31
Users met meeste +1 op het forum
Technomania 15,003
G_Dragon 12,441
YakuzA 11,220
Taro 9,541
Baassoufflé 9,229
Chocoball 8,132
SmurfLink 7,898
Quad 7,684
DaniëlWW2 6,633
ToolkiT 6,197

De vraag om meer aandacht voor duurzaamheid in reviews kon op veel steun rekenen en achter de schermen zijn we daar dan ook al mee begonnen. Sinds kort documenteren we om te beginnen bij elk product hoe het verpakt is en welke materialen daarbij gebruikt worden.

Frontpage

Afgelopen jaar zagen we minder reacties onder frontpageartikelen, maar dit heeft niets te maken met verminderde activiteit van jullie. We zijn namelijk wat scherper gaan letten op de nieuwsselectie en als gevolg daarvan zijn er het afgelopen jaar minder nieuwsberichten gepubliceerd dan het jaar ervoor. Gemiddeld gezien wordt er per bericht nog ongeveer evenveel gediscussieerd.

Nieuwsbericht met meeste reacties
Nederlands kabinet wil rekeningrijdenwet begin 2024 naar Tweede Kamer sturen 1030
Vandebron gaat vaste terugleveringsheffing berekenen aan zonnepaneeleigenaren 1026
YouTube is wereldwijd begonnen met blokkeren van adblockgebruikers 898
Netflix: elk apparaat moet maandelijks inloggen op wifinetwerk thuis 898
Kabinet NL verplicht warmtepomp niet in appartementen en monumenten 861
Netflix begint in Nederland en België met 4 euro toeslag voor delen account 855
Vijf vragen over de terugleverheffing voor zonnepanelen 839
Shell gaat blokkeerkosten rekenen na vier uur bezet houden bepaalde oplaadpunten 693
Regeringspartijen willen salderingsregeling afbouwen met iets grotere stappen 681
T-Mobile wijzigt naam in Odido en introduceert mobiel 1Gbit/s-abonnement 661

Waarover dan? Zoals altijd zijn het niet de nieuwtjes over nieuwe producten die op de meeste reacties kunnen rekenen, maar de berichten over zaken die eenieder in de portemonnee raakt.

Bij reviews was het Hogwarts Legacy dat de tongen het meeste losmaakte.

Aantal reacties bij nieuws
Tintel 2680
The Zep Man 2236
Roel1966 2166
Frame164 2125
Groningerkoek 2122
SuperDre 1877
GekkePrutser 1845
k995 1833
Cergorach 1805
TheVivaldi 1772
Aantal reacties bij reviews
The Zep Man 292
Roel1966 261
i-chat 257
k995 241
Cid Highwind 227
d3x 214
lenwar 204
WillySis 187
langestefan 183
Blokker_1999 183

Hoogste gemiddelde reactiescore met minimaal 100 posts bij nieuws en reviews
laurxp 1.24
Umbrah 1.22
Maurits van Baerle 1.17
geert1 1.15
wildhagen 1.12
RobertMe 1.11
J_van_Ekris 1.08
Darksteel83 1.07
Astennu 1.07
Cyb 1.07
Top 10 karmaverdieners 2023
wildhagen 73,684
Linksquest 71,327
G_Dragon 63,722
Balance 50,547
Cergorach 48,008
The Zep Man 46,185
KuuKe 43,369
tarik1998 41,105
lenwar 40,740
CAPSLOCK2000 37,407

Jaar op jaar zien we dat vrijwel iedereen interesse lijkt te hebben in wat er allemaal rondom Ziggo gebeurt, maar dit jaar was het Netflix dat op de meeste interesse kon rekenen. Weer gaat het om nieuwsberichten die te maken hebben met veranderingen die we financieel voelen, dus dat is ook niet gek.

Dat Samsung een groot deel van de Android-markt in zijn greep heeft, zien we ook terug in de leescijfers van de reviews. Maar liefst drie plekken in de top 5 worden bezet door een artikel over een Samsung-telefoon.

Pricewatch en V&A

Wat er ook gebeurt, de zon gaat elke dag op en onder, je moet altijd belasting betalen en 'Smartphones' zijn de populairste categorie in de Pricewatch. Net als vorig jaar stonden 'Laptops' op de tweede plek en 'Monitors' steeg twee plekken om de top 3 af te ronden.

Net als bij de populairste reviews zien we ook hier dat Samsung-telefoons populair zijn, waarbij de betaalbare A54 het vaakst werd opgezocht. Niet elke tweaker bouwt nog zijn of haar eigen pc, dus daarom is het opvallend om AMD met twee cpu's in de top 10 te zien.

Kijken we vervolgens naar de tweedehandsmarkt, dan valt op dat veel mensen van hun console af willen. Daarnaast doen veel mensen hun oudere generatie Ryzen de deur uit, wellicht om die populaire 7800X3D aan te schaffen.

Gebruikersonderzoek

Elk kwartaal vragen we jullie mening over het reilen en zeilen op Tweakers. Dit was het tweede volledige jaar dat we dat deden, dus we kunnen nu wat vergelijkingen maken.

Jullie waardering voor de content op Tweakers is behoorlijk stabiel. Nieuw dit jaar is dat we ook jullie mening vragen over achtergronden en BBG's, dus daar kunnen we volgend jaar pas vergelijkingsmateriaal tegenover zetten.

Op basis van de enquêtes die we dit jaar gedaan hebben, zijn jullie een stukje positiever geworden over jullie relatie met Tweakers. Dat is altijd ons streven, dus dat is fijn om te zien.

Over de moderatie lopen de meningen steeds meer uiteen. De meest positieve en negatieve meningen stijgen, terwijl de gematigde meningen inzakken.

Tot slot vragen we jullie hoe jullie de sfeer ervaren. Op het forum zien we daar een netto groei in mensen die neutraal of positief zijn en op de frontpage zien we juist een daling.

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Reacties (235)

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John Stopman 1 januari 2024 00:00
Gelukkig Tweakend Nieuwjaar allemaal! d:)b o<:) *O* :)F :)B
harydoo @John Stopman1 januari 2024 00:02
Gelukkig nieuwjaar allen!
Redbiertje @John Stopman1 januari 2024 17:41
Schudt hand
De beste wensen he

Stap opzij, schudt hand
De beste wensen he

etc...
DigitalExorcist @Redbiertje1 januari 2024 20:53
Waar blijven de obligate 3 klapzoenen??
rjmno1 @John Stopman1 januari 2024 18:29
gelukkig nieuw jaar en alles wat wenselijk is in 2024.
Van der Berg 1 januari 2024 01:09
Beste wensen voor 2024!
Ik sta helaas niet in de toplijsten hier. Op Hardware.info stond ik vaak bovenaan in de toplijsten :)

Vandaag einde Hardware.info erg jammer. Ik was actief sinds 18 April 2005 met een account en ik heb tot vandaag 13.740 reacties. Ik bezocht Hardware.info al sinds 1999/2000

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 23 juli 2024 09:40]

Robbierut4 @Van der Berg1 januari 2024 17:10
Vandaag einde Hardware.info erg jammer.
Erg jammer ja. Zocht van de week nog informatie over een beeldscherm. Alle reviews op Tweakers waren met een leenproduct. Maar Hardware.info had gewoon een volledige en zeer diepgaande review erover.

Jammer dat het verdwijnt. Gelukkig wordt het gearchiveerd, maar geen nieuwe content meer :(
derikkert @Van der Berg1 januari 2024 01:53
Ik heb je zeker vaak gezien in de reactie, ik vindt het inderdaad ook erg jammer. Laten we hopen dat de toekomst goed brengt. De beste wensen nog!
Van der Berg @derikkert1 januari 2024 02:57
Bedankt en voor jou ook de beste wensen!
Erg jammer dat Hardware.info ten einde is
BjornR1989 1 januari 2024 14:16
Ik ben waarschijnlijk veel te weinig actief op Tweakers want ik behoor niet tot de ondervraagden in het gebruikersonderzoek.
Uiteraard aan allen een goed nieuw jaar gewenst maar ik hoop dat de moderatie stukken beter wordt, wat volgens mij verre van objectief is - en dat houdt mensen tegen om een bijdrage te leveren.
jimh307 @BjornR19891 januari 2024 15:45
Daar gaat het niet om, toch? ;)

Alles wat je hier leert is mooi meegenomen. Zonder tweakers zou ik niet weten hoe ik destijds de startproblemen van mijn AM5 build kon op lossen. Puur door alles wat ik hier geleerd heb en dat is me veel waard. Het gaat niet om de meeste plusjes of scores, het gaat over de kwaliteit van alle informatie die door gebruikers is geplaatst en dit maakt wat tweakers is en waar het voor staat :)
321jurgen 1 januari 2024 00:01
Gelukkig nieuwjaar!
DutchCrownNL 1 januari 2024 00:01
Happy New Year!!
Jolke 1 januari 2024 00:01
Gelukkig Nieuwjaar! :9B
sHiKoRa 1 januari 2024 00:02
Gelukkig Nieuwjaar!
wildhagen
1 januari 2024 00:02
Iedereen de beste wensen gewenst voor 2024. Dat het maar weer een mooi jaar wordt.
Euronitwit 1 januari 2024 00:03
Beste wensen voor het nieuwe jaar.
Qua Salébra 1 januari 2024 00:04
Een goed 2024 gewenst!

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