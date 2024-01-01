Een gelukkig nieuwjaar!

Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2024! We hopen dat je een mooie jaarwisseling hebt (gehad) en beginnen 2024 op Tweakers traditiegetrouw met een korte terugblik naar vorig jaar.
Afgelopen jaar was een bijzondere mijlpaal voor Tweakers, want op 30 september bestonden we 25 jaar, een eeuwigheid in internettermen. Tweakers werd opgericht in de tijd dat googelen nog geen werkwoord was, social media nog moesten worden uitgevonden, mobiel internet nog geen ding was en we aan de vooravond stonden van een disruptie in de mobiele telefonie: de BlackBerry. Dat we vijfentwintig jaar later nog steeds alive and kicking zijn, hebben we allemaal te danken aan jullie. Dus dank aan eenieder die nog steeds een of meerdere dagen per week zijn browser richting ons hoekje van het web stuurt en onderdeel uitmaakt van deze bijzondere community. Een verjaardag moet je vieren. Daarom pakten we eind september uit met onze 'Tweakers Trakteert'-week, met onder andere een limitededitionshirt, een podcastprijsvraag en een nostalgische build-off met een pc uit 1998.
Afgelopen jaar heeft ons developmentteam ook weer druk gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van de site. Een kleine greep uit een aantal grotere wijzigingen: halverwege het jaar vernieuwden we de frontpage en niet veel later maakten we die frontpage, en de rest van de site, beschikbaar in een dark mode, een lang gekoesterde wens van jullie. Ook versimpelden en verbeterden we de tooling om een gebruikersreview te schrijven, maakten we het mogelijk om te stemmen op deals en werd het na 25 jaar tijd om onze bitmap-based smileys te vervangen door moderne svg's.
Bij de redactie hebben we dit jaar flink doorgepakt op het vlak van video en social media. Ons doel is om jullie niet alleen in tekst te voorzien van je vaste dosis techcontent, maar dat ook steeds meer via andere kanalen te doen. De website en geschreven artikelen blijven de basis, maar we zien door de jaren heen dat mensen steeds meer behoefte hebben aan andere vormen, zoals video's, podcasts en korte videocontent op social media. We hebben die kanalen het afgelopen jaar weer flink zien groeien en krijgen veel leuke feedback van jullie, dus we zetten die lijn zeker voort.
Het jaar 2023 draaide voor ons deels ook om allerlei zaken die zich achter de schermen afspeelden. Zo is er veel tijd gestopt in het verbeteren van een aantal van onze opstellingen in het testlab, zoals onze wifitestopstelling, onze opstelling voor het doormeten van hoofdtelefoons, onze monitortestset-up en de opstelling voor Gen 5-ssd's, om er maar een paar te noemen. Dit jaar willen we jullie hier meer in gaan meenemen en vaker updates plaatsen over hoe we onze testresultaten verzamelen.
We eindigden ons jaar met iets waar jullie als bezoeker als het goed is weinig van merken, maar voor ons behoorlijke impact had: we zijn weer verhuisd. We hebben een kantoor met lage plafonds en weinig daglicht verruild voor een mooie, hoge ruimte met veel ramen rondom. Waar de redactie en het testlab in het oude kantoor gescheiden waren door een gang, zitten we nu in één ruimte, samen met onze gloednieuwe videostudio. Later deze maand zullen we nog een video plaatsen waarin we jullie een uitgebreide tour geven van onze nieuwe stek.
Voor het zover is, kijken we nog een laatste keer terug naar 2023.
We beginnen onze statsdump bij het forum, waar we dit jaar iets minder activiteit zagen dan de jaren ervoor. De postpiek is nu afgevlakt, maar jullie discussieerden nog steeds meer dan in het precoronajaar 2019.
En waar werd dan over gepraat? De slowchattopics eindigen logischerwijs weer hoog in de lijstjes. Net als vorig jaar was voetbal de favoriete sport om over te praten. De meest besproken game was Diablo IV en ook werden er veel ervaringen uitgewisseld over Home Assistant.
|Users met meeste +1 op het forum
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|Technomania
|15,003
|G_Dragon
|12,441
|YakuzA
|11,220
|Taro
|9,541
|Baassoufflé
|9,229
|Chocoball
|8,132
|SmurfLink
|7,898
|Quad
|7,684
|DaniëlWW2
|6,633
|ToolkiT
|6,197
De vraag om meer aandacht voor duurzaamheid in reviews kon op veel steun rekenen en achter de schermen zijn we daar dan ook al mee begonnen. Sinds kort documenteren we om te beginnen bij elk product hoe het verpakt is en welke materialen daarbij gebruikt worden.
Afgelopen jaar zagen we minder reacties onder frontpageartikelen, maar dit heeft niets te maken met verminderde activiteit van jullie. We zijn namelijk wat scherper gaan letten op de nieuwsselectie en als gevolg daarvan zijn er het afgelopen jaar minder nieuwsberichten gepubliceerd dan het jaar ervoor. Gemiddeld gezien wordt er per bericht nog ongeveer evenveel gediscussieerd.
Waarover dan? Zoals altijd zijn het niet de nieuwtjes over nieuwe producten die op de meeste reacties kunnen rekenen, maar de berichten over zaken die eenieder in de portemonnee raakt.
Bij reviews was het Hogwarts Legacy dat de tongen het meeste losmaakte.
|Top 10 karmaverdieners 2023
|
|wildhagen
|73,684
|Linksquest
|71,327
|G_Dragon
|63,722
|Balance
|50,547
|Cergorach
|48,008
|The Zep Man
|46,185
|KuuKe
|43,369
|tarik1998
|41,105
|lenwar
|40,740
|CAPSLOCK2000
|37,407
|Best gelezen nieuwsartikelen
|Sessies
|Netflix begint in Nederland en België met 4 euro toeslag voor delen account
|215,062
|Netflix maakt europrijzen bekend voor account delen buiten huishouden
|195,628
|Ziggo verhoogt per 1 juli prijzen van alle internetabonnementen
|174,529
|Amazon.com verbiedt verkoop Flipper Zero-multitool in webshop
|168,843
|Ziggo wijzigt internetpakketten en verlaagt prijs duurste pakket
|136,398
|Apple kondigt iPhone 15-telefoons aan, goedkoper dan voorgangers
|133,706
|Netflix: elk apparaat moet maandelijks inloggen op wifinetwerk thuis
|118,291
|KPN verwijdert 50Mbit/s-abonnement en verlaagt prijzen andere abo's
|109,629
|UWV moet 500 euro schadevergoeding betalen na datalek
|102,748
|Apple introduceert VR-bril Vision Pro voor 3499 dollar
|95,994
Jaar op jaar zien we dat vrijwel iedereen interesse lijkt te hebben in wat er allemaal rondom Ziggo gebeurt, maar dit jaar was het Netflix dat op de meeste interesse kon rekenen. Weer gaat het om nieuwsberichten die te maken hebben met veranderingen die we financieel voelen, dus dat is ook niet gek.
Dat Samsung een groot deel van de Android-markt in zijn greep heeft, zien we ook terug in de leescijfers van de reviews. Maar liefst drie plekken in de top 5 worden bezet door een artikel over een Samsung-telefoon.
Wat er ook gebeurt, de zon gaat elke dag op en onder, je moet altijd belasting betalen en 'Smartphones' zijn de populairste categorie in de Pricewatch. Net als vorig jaar stonden 'Laptops' op de tweede plek en 'Monitors' steeg twee plekken om de top 3 af te ronden.
Net als bij de populairste reviews zien we ook hier dat Samsung-telefoons populair zijn, waarbij de betaalbare A54 het vaakst werd opgezocht. Niet elke tweaker bouwt nog zijn of haar eigen pc, dus daarom is het opvallend om AMD met twee cpu's in de top 10 te zien.
Kijken we vervolgens naar de tweedehandsmarkt, dan valt op dat veel mensen van hun console af willen. Daarnaast doen veel mensen hun oudere generatie Ryzen de deur uit, wellicht om die populaire 7800X3D aan te schaffen.
Elk kwartaal vragen we jullie mening over het reilen en zeilen op Tweakers. Dit was het tweede volledige jaar dat we dat deden, dus we kunnen nu wat vergelijkingen maken.
Jullie waardering voor de content op Tweakers is behoorlijk stabiel. Nieuw dit jaar is dat we ook jullie mening vragen over achtergronden en BBG's, dus daar kunnen we volgend jaar pas vergelijkingsmateriaal tegenover zetten.
Op basis van de enquêtes die we dit jaar gedaan hebben, zijn jullie een stukje positiever geworden over jullie relatie met Tweakers. Dat is altijd ons streven, dus dat is fijn om te zien.
Over de moderatie lopen de meningen steeds meer uiteen. De meest positieve en negatieve meningen stijgen, terwijl de gematigde meningen inzakken.
Tot slot vragen we jullie hoe jullie de sfeer ervaren. Op het forum zien we daar een netto groei in mensen die neutraal of positief zijn en op de frontpage zien we juist een daling.