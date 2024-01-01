Een gelukkig nieuwjaar!

Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2024! We hopen dat je een mooie jaarwisseling hebt (gehad) en beginnen 2024 op Tweakers traditiegetrouw met een korte terugblik naar vorig jaar.

Afgelopen jaar was een bijzondere mijlpaal voor Tweakers, want op 30 september bestonden we 25 jaar, een eeuwigheid in internettermen. Tweakers werd opgericht in de tijd dat googelen nog geen werkwoord was, social media nog moesten worden uitgevonden, mobiel internet nog geen ding was en we aan de vooravond stonden van een disruptie in de mobiele telefonie: de BlackBerry. Dat we vijfentwintig jaar later nog steeds alive and kicking zijn, hebben we allemaal te danken aan jullie. Dus dank aan eenieder die nog steeds een of meerdere dagen per week zijn browser richting ons hoekje van het web stuurt en onderdeel uitmaakt van deze bijzondere community. Een verjaardag moet je vieren. Daarom pakten we eind september uit met onze 'Tweakers Trakteert'-week, met onder andere een limitededitionshirt, een podcastprijsvraag en een nostalgische build-off met een pc uit 1998.

Afgelopen jaar heeft ons developmentteam ook weer druk gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van de site. Een kleine greep uit een aantal grotere wijzigingen: halverwege het jaar vernieuwden we de frontpage en niet veel later maakten we die frontpage, en de rest van de site, beschikbaar in een dark mode, een lang gekoesterde wens van jullie. Ook versimpelden en verbeterden we de tooling om een gebruikersreview te schrijven, maakten we het mogelijk om te stemmen op deals en werd het na 25 jaar tijd om onze bitmap-based smileys te vervangen door moderne svg's.

Bij de redactie hebben we dit jaar flink doorgepakt op het vlak van video en social media. Ons doel is om jullie niet alleen in tekst te voorzien van je vaste dosis techcontent, maar dat ook steeds meer via andere kanalen te doen. De website en geschreven artikelen blijven de basis, maar we zien door de jaren heen dat mensen steeds meer behoefte hebben aan andere vormen, zoals video's, podcasts en korte videocontent op social media. We hebben die kanalen het afgelopen jaar weer flink zien groeien en krijgen veel leuke feedback van jullie, dus we zetten die lijn zeker voort.

Het jaar 2023 draaide voor ons deels ook om allerlei zaken die zich achter de schermen afspeelden. Zo is er veel tijd gestopt in het verbeteren van een aantal van onze opstellingen in het testlab, zoals onze wifitestopstelling, onze opstelling voor het doormeten van hoofdtelefoons, onze monitortestset-up en de opstelling voor Gen 5-ssd's, om er maar een paar te noemen. Dit jaar willen we jullie hier meer in gaan meenemen en vaker updates plaatsen over hoe we onze testresultaten verzamelen.

We eindigden ons jaar met iets waar jullie als bezoeker als het goed is weinig van merken, maar voor ons behoorlijke impact had: we zijn weer verhuisd. We hebben een kantoor met lage plafonds en weinig daglicht verruild voor een mooie, hoge ruimte met veel ramen rondom. Waar de redactie en het testlab in het oude kantoor gescheiden waren door een gang, zitten we nu in één ruimte, samen met onze gloednieuwe videostudio. Later deze maand zullen we nog een video plaatsen waarin we jullie een uitgebreide tour geven van onze nieuwe stek.

Voor het zover is, kijken we nog een laatste keer terug naar 2023.