Tweakers trakteert - Dag 4: de podcast

Er komt een belangrijke mijlpaal aan: Tweakers wordt 25 jaar! Dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan, daarom trakteren we. We zijn volop aan het aftellen naar onze verjaardag op 30 september en om dit te vieren, hebben we elke dag een verrassing voor jullie in petto. Je kunt onze viering op de voet volgen via de adventskalender hieronder.

De podcast

Daar liep hij dan; met een microfoon ging hoofdredacteur Wout door de krochten van het testlab naar de historische spullen die Tweakers afgelopen 25 jaar heeft verzameld. Een dial-upmodem? Nee, te makkelijk. Het geluid van toetsaanslagen op het toetsenbord van de Commodore 64? Ja kan, maar misschien niet specifiek genoeg.

Hij bleef staan bij een stellingkast. "Dit is het", riep hij tegen niemand in het bijzonder. "Dit is het!" Hij hield de microfoon zo dicht mogelijk bij het… bij hetgeen geluid maakte. Tevreden liep hij door, op zoek naar een volgend geluid.

Is het zo gegaan? Misschien of misschien niet. Wat we zeker weten, is dat je in de podcastaflevering van deze week drie geluiden kunt horen: historische techgeluiden. Je kunt meer horen in de podcast hoor; we hebben het ook over persoonlijke hoogtepunten uit 25 jaar Tweakers en we bespreken zoals altijd reacties op de afgelopen podcasts.

Raad een van de techgeluiden en maak kans op een budget van 350 euro

In de podcast zitten drie techgeluiden. Herken je er eentje? Stuur dan een mail met je Tweakers-nickname en het antwoord naar podcast@tweakers.net. Je mag per geluid één inzending doen, maar je mag wel meerdere geluiden raden.

Uit alle goede inzendingen trekken we drie winnaars, eentje per geluid. Als je wint, mag je één audioproduct naar keuze uitzoeken met een maximale waarde van 350 euro. Toe aan een nieuwe koptelefoon? Doen we gewoon. Een mic nodig voor je eigen podcast? Gaan we regelen. Veel succes!



Je kon tot en met 30 september 2023 aan deze actie meedoen. De winnaars hebben inmiddels bericht ontvangen via mail.