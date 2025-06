Help medetweakers met het vinden van de beste Black Friday-deals

Tweakers publiceert elk jaar traditiegetrouw een overzicht met de grootste Black Friday-prijsdalers. Op basis van de historische prijsdata uit de Pricewatch helpen we je zo om de nepdeals eruit te vissen en de echte deals juist sneller te vinden. Tot nu toe sorteerden we de deals daarbij alleen op volgorde van procentuele prijsdaling.

Dit jaar nemen we voor het eerst ook de mening en kennis van de community mee in de overzichtslijsten. Het vernieuwde dealsoverzicht biedt nu de mogelijkheid om deals te up- en downvoten, zodat je kunt aangeven of een deal volgens jou wel of niet de moeite waard is. We wegen deze communitystemmen mee in de sortering van de Black Friday-overzichten, zodat de beste deals automatisch boven komen drijven en producten die wel sterk in prijs gedaald zijn, maar door de community toch niet als een goede deal gezien worden, juist naar beneden verdwijnen.

Help andere tweakers

Ben jij op zoek naar deals en wil je ook andere communityleden helpen om de beste aanbiedingen te vinden? Help dan mee door te stemmen op deals in ons vernieuwde Black Friday-dealsoverzicht. Met de enorme kennis die binnen de community van Tweakers aanwezig is, kunnen we er samen voor zorgen dat alleen echte deals onze overzichten halen en nepdeals genadeloos afgestraft worden.

Voorbeeld van het dealsoverzicht met daarbij communitystemmen

Hoe werkt het stemproces?

Alleen ingelogde users kunnen stemmen en je kunt ook maar één keer op een deal stemmen. Je kunt je stem ook weer ongedaan maken.

Wat gebeurt er dan met je stem als de prijs van de deal opeens flink stijgt of nog verder daalt? Binnen bepaalde marges houden we de gegeven up- en downvotes in stand bij prijsdalingen en -stijgingen, maar bij een significante prijsdaling of -stijging is de deal waar je op stemde, in feite een nieuwe deal geworden. De gegeven stemmen verdwijnen dan en er kan opnieuw op gestemd worden.

Heb je feedback op de nieuwe stemfunctie? Daarmee kun je terecht in dit feedbacktopic.

Heb je het idee dat er onterecht positief of negatief op een deal gestemd wordt? Laat het weten in het Black Friday-feedbacktopic.