Drie Corsair-schermen tegenover elkaar: welk past het beste?

Het Amerikaanse Corsair maakt al sinds de jaren '90 computerhardware, waaronder een brede reeks monitoren. Daarmee richt het bedrijf zich op allerlei eindgebruikers: van IT-werkers tot gamers en contentmakers. We zetten drie recente modellen op een rij en kijken welk scherm het best bij wie past.

De aanschaf van een nieuwe monitor brengt complexe afwegingen met zich mee. Er komen veel meetbare aspecten bij kijken, zoals responstijden, resolutie en schermtechniek, en daarnaast is natuurlijk het totaaloordeel van belang. Een hoge refreshrate is vooral belangrijk voor gamers, maar welk type scherm de voorkeur heeft, hangt ook af van het soort games dat je speelt. Consolegames lenen zich beter voor een 16:9-resolutie, terwijl bij veel native pc-games 21:9 voordeel biedt.

We proberen wat orde te scheppen in het huidige aanbod van Corsair. Hoewel twee van de drie schermen die we in dit artikel bespreken een oledpaneel gebruiken, is de werkelijke use case bij beide paneeltypen net weer anders.

Corsair Xeneon 27QHD240 - voor de oledliefhebbende gamer

De 27QHD240 is een oledscherm met 1440p-resolutie, speciaal voor de fanatieke gamer. Door het gebruik van oled heb je de bekende hoge contrasten en kleurwaarden, met daarnaast hoge responstijden en een verversingssnelheid van maar liefst 240 hertz. Je hebt een pittige videokaart nodig om ooit meer hertz dan dat te vergen.

Eerder dit jaar werd het scherm nog geprezen in een review op Tweakers. De Xeneon 27QHD240 gebruikt een paneel van LG. Hiervoor is dit paneel geoptimaliseerd voor gaming en de kleurweergave is verbeterd. "De beeldkwaliteit is net als de snelheid zonder meer uitstekend, en afgezien van eventuele colorfringing op randjes kunnen we heel weinig aanmerken op het scherm", was in de Tweakers-review te lezen. Het gebruik van Motion Blur Canceling zorgt ervoor dat ook bewegende beelden goed scherp blijven, wat prettig is in snelle games.

Een recente firmware-update heeft het scherm sinds de review nog iets verbeterd. Hij maakt het beeld 33 procent helderder, wat een welkome verbetering is bij oledtechnologie. Ook de poortsnelheid viel bij de reviewer in de smaak. Het scherm heeft twee HDMI-poorten en een enkel DisplayPort, waarbij sprake is van 2.1-connecties. Bij de meest directe concurrenten worden 2.0-poorten gespot.

Een ingebouwd dock zorgt er bovendien voor dat je slechts één kabel nodig hebt om bijvoorbeeld een laptop aan te sluiten, die dan automatisch met al je aangesloten apparaten verbindt en wordt opgeladen.

Corsair Xeneon ​32UHD144-A - led en 4k

De Xeneon ​32UHD144-A is met zijn 32 inch een maatje groter dan bovenstaand model, heeft een 4k-resolutie en een refreshrate van 144 hertz. In plaats van oled is hier gekozen voor led, maar uit een review van Tom's Hardware blijkt dat deze andere schermtechniek de kwaliteit niet in de weg zit: "Er zijn weinig andere 4k-schermen van 32 inch met zo'n groot bereik", staat in de review. "Het is een heel kleurrijk scherm."

"Het gerenderde hdr-beeld is prachtig", vervolgt de tester. "Je ziet de kwaliteit in de wateroppervlakken, waarbij altijd een duidelijk verschil is te zien tussen 4k en QHD." Het gebruik van lokale dimming zorgt voor een goed, hoog contrast.

Corsair richt zich met de Xeneon ​32UHD144-A op gamers, maar het display is ook geschikt voor bijvoorbeeld streamers. Achterop is een extra aansluitpunt aanwezig waarop je een Camera Mount Adapter van Corsair kunt bevestigen, of de Flex Arm van Elgato. Hiermee kun je bovenop het scherm bijvoorbeeld een dslr-camera installeren voor haarscherpe beelden tijdens Twitch-streams of videobellen.

De prijsstelling van de Xeneon 32UHD144-A is al maandenlang stabiel: je vindt hem vanaf zo'n duizend euro in de Pricewatch.

Corsair Xeneon FLEX 45WQHD240 - een buigbaar ultrawide-scherm

De FLEX 45WQHD240 hoort duidelijk thuis in de categorie 'coole nieuwe tech'. Dit ultrawide-scherm heeft de 1440p-resolutie die je ervan verwacht, maar beschikt ook over een bijzondere eigenschap: het paneel is buigbaar. Je kunt het recht op je bureau zetten, om het vervolgens met de twee handvatten snel een curved vorm te geven.

Ondanks dat er is gekozen voor een oledpaneel heeft het buigen van het scherm weinig invloed op de beeldkwaliteit, volgens de Tweakers-review van eerder dit jaar: "In tegenstelling tot bij een lcd, die als je er een beetje druk op zet allerlei afwijkingen laat zien, gebeurt er tijdens het buigen niets in het beeld."

Het door Corsair gebruikte oledpaneel kreeg sowieso aardig wat complimenten in de review. Het is een broertje van het eerste oledpaneel dat we hierboven bespraken. De responstijden zijn snel (0,4 ms), de refreshrate ligt hoog (240 hertz) en het contrast werd zelfs als perfect bestempeld. Bovendien is de kijkhoek prima. Ook bij dit scherm is Motion Blur Canceling ingebouwd.

Van de drie in de dit artikel besproken schermen is het wel het duurste model; dat is logisch, bij een product dat nieuwe technologie introduceert. Begin dit jaar lag de verkoopprijs op ruim 2400 euro, maar inmiddels is hij gedaald naar zo'n 2100 euro. De ervaring leert dat er af en toe met die prijs zal worden gestunt - in de Black Friday-periode zal hij waarschijnlijk verder dalen.