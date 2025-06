De Belastingdienst als IT-werkgever: cloud native wordt de standaard

De Belastingdienst speelt een cruciale rol in de samenleving. Hoogwaardige IT-technologieën en cloudomgevingen zijn hierbij heel belangrijk. Ontwikkelaars kunnen er dan ook hun hart ophalen, aldus Jan-Willem, specialist ontwikkelen bij het Container Platform Enable Team (CPET) van de Belastingdienst. Hij is ervan overtuigd dat cloudcomputing de toekomst is. “Werken in de cloud is voor veel ontwikkelaars en managers nog nieuw, maar ik weet zeker dat we over vijf tot tien jaar niet anders gewend zijn”.

Jan-Willem heeft een indrukwekkende loopbaan opgebouwd. In 2008 stapte hij vanuit de client/server-wereld over naar Java/JEE. Twee jaar later maakte hij onderdeel uit van het team dat de Online Aangifte - zoals we die vandaag de dag kennen - van proof of concept naar productie (in 2013) heeft gebracht. “Dat was behoorlijk spannend, met acht miljoen mensen die voor het eerst online hun belastingaangifte moesten doen.” De scope was groot: “Het fiscale wetboek moest in één webapplicatie komen waarin naam, adres en woonplaats, bankgegevens, hypotheekgegevens en andere zaken vooraf worden ingevuld. En daar kwam natuurlijk de integratie met DigiD bij, om in te loggen op een geheel nieuw ‘Mijn Belastingdienst’-portaal. Dat is een portaal waarmee ook voor particulieren de Belastingdienst online op de kaart is gezet. Er waren nauwelijks bugs tijdens de livegang, dus je mag wel spreken van een succesverhaal”, vertelt Jan-Willem trots.

Hierna stapte Jan-Willem over naar de Douane, bij het project Risico- en Intelligence. “Mensen denken bij douane-activiteiten direct aan het opsporen van drugs, maar het gaat over veel meer. Het gaat ook over de controle op de invoer van beschermde dieren of gevaarlijke stoffen, het heffen van accijnzen en het faciliteren van bedrijven bij de in- en doorvoer van goederen. Ik ben vier jaar bezig geweest om oude applicaties te moderniseren. De Douane is een bedrijf dat 24 uur per dag opereert en op jaarbasis honderden miljoenen berichten verwerkt. Het realtime analyseren van berichten in zulke aantallen vraagt om hoge performance-eisen. Het was een flinke klus om dat met de traditionele infrastructuur voor elkaar te krijgen”, licht Jan-Willem toe.

Cloud en cloudtechnologie

“Je kan veel zaken zelf oppakken en hebt de vrijheid om dingen te ontwikkelen.” Voor de toepassing van cloudtechnologie ziet Jan-Willem volop kansen. Er zijn veel use-cases waarin cloudtechnologie vernieuwing binnen bestaande systemen van de Belastingdienst mogelijk maakt. “Bij de online aangifte zou een document store zoals MongoDb heel goed passen om de individuele aangiften op te slaan. En bij de Douane kan met de juiste applicatie-architectuur horizontaal worden geschaald, zodat het mogelijk is om oneindig veel berichten te verwerken”, vertelt Jan-Willem enthousiast. Toen er bij het CPET een vacature vrijkwam, heeft Jan-Willem zich direct aangemeld om het containerhosting-platform verder op de kaart te zetten. “Die ruimte is er bij de Belastingdienst. Je kan veel zaken zelf oppakken en hebt de vrijheid om dingen te ontwikkelen.”

De Belastingdienst maakt gebruik van een hybride cloudplatform (OpenShift) dat gehost wordt in een eigen private cloud. Voor maatwerkapplicaties zijn nu acht clusters beschikbaar voor development OTA en P. Jan-Willem: “Tot eind vorig jaar bestond het CPET uit twee teamleden en lag de focus vooral op het inrichten van het platform. Daarbij kwamen vragen naar voren als ‘wie heeft welke verantwoordelijkheden in de infra?’, ‘hoe zorgen we voor de onboarding van teams?’ en ‘wat betekent de cloud voor devops-teams en het management?’. Bovendien hebben we hard gewerkt aan het schrijven van documentatie in de vorm van tutorials en recipes, en het bouwen van voorbeeldapplicaties.”

“De belangrijkste concepten bij het bouwen van deze applicaties zijn cloud native en GitOps”, licht Jan-Willem verder toe. “Bij cloud native gaat het om applicaties die gebruikmaken van capabilities van het container hosting-platform (bijvoorbeeld om non-functionele requirement in te vullen) en die bovendien goed door het platform kunnen worden gemanaged. GitOps heeft betrekking op infrastructure as code waarbij de gehele configuratie van de applicatie inclusief de gebruikte middle-ware in code wordt beschreven, waardoor de voortbrenging volledig kan worden geautomatiseerd. We merken dat deze concepten voor veel ontwikkelaars en architecten nieuw zijn en dat het tijd kost om ze in de vingers te krijgen.”

Zelf je carrière vormgeven met hoogwaardige tech

Naast kennis en kunde stelt het CPET voor de ontwikkelteams verschillende producten beschikbaar. Denk daarbij aan base images voor build en run maar ook aan verschillende capabilities middels operators zoals Tekton, ArgoCD, Single Sign On, Grafana en Sealed Secrets. “Aan technologie dus geen gebrek bij de Belastingdienst’, zegt Jan-Willem lachend.

“Ik kan van baan veranderen zonder van werkgever te hoeven wisselen.” De toepassing van hoogwaardige tech is een van de aspecten die hem aanspreekt bij de Belastingdienst als werkgever. Maar ook de mogelijkheid om veel verschillende dingen te doen: “Ik voel me hier prima op m’n plek. Ik kan van baan veranderen zonder van werkgever te hoeven wisselen. In het begin van mijn carrière heb ik nog een aantal jaren bij verschillende IT-bedrijven in het buitenland gewerkt. Dat was een mooie ervaring, maar de vrijheid en technologische uitdaging bij de Belastingdienst hebben ervoor gezorgd dat ik voor nieuwe uitdagingen eerst binnen deze organisatie zal gaan zoeken. Zo werk ik nu met een product owner in mijn team die voorheen ontwikkelaar was. Er is veel ruimte om te switchen, je hoeft niet tien jaar lang hetzelfde te doen. Je kan projecten oppakken en zelf je carrière vormgeven.”

Een eigen ‘Operator PaaS’

Inmiddels is het aantal ontwikkelteams flink gegroeid, van tien tot vijftien teams eind vorig jaar, naar meer dan vijfendertig op dit moment. De komende jaren gaat dat aantal zelfs naar meer dan honderd. Naast de groei in het aantal teams voorziet Jan-Willem ook een groei in het aantal producten dat de komende jaren wordt opgeleverd. “Daarom stelden we onszelf de vraag: ‘hoe kunnen we onze diensten beheersbaar en schaalbaar houden?’” Met deze uitdaging ging het CPET voortvarend aan de slag.

“Hoewel we al onze producten met de GitOps-principes voorbrachten, was er voor elk product een aparte aanvraagprocedure. Dat was voor de teams en onszelf niet handig. Om die reden hebben we een eigen operator gebouwd, zodat we onze producten op een eenduidige manier kunnen aanbieden en de productie binnen onze cloudomgeving verder automatiseren. Teams kunnen nu met de configuratie van een custom resource zelf de gewenste capabilities configureren. De PaaS-operator zorgt ervoor dat ze geautomatiseerd op het platform beschikbaar komen. Feitelijk markeerde dit de overgang naar Cloud 2.0, waarbij we enablement op grote schaal eenvoudiger hebben gemaakt. We hebben de operator Project as a Service genoemd (lachend: niet te verwarren met Platform as a Service) en de komende tijd hopen we hier de vruchten van te plukken.”

Bijdragen aan een groter geheel

Jan-Willem vindt de Belastingdienst ook een fijne club als werkgever. “En dat zeg ik niet vanuit een ‘wij van WC-eend’-benadering”, lacht hij. “We werken gemiddeld twee dagen per week op kantoor en drie dagen thuis. Het is goed en heel nuttig om af en toe met het team samen te komen, maar de afwisseling is fijn.” Bovendien heeft Jan-Willem het idee dat hij een steentje bijdraagt aan iets belangrijks. “Ik kan bij commerciële partijen wellicht meer geld verdienen, maar werken voor een dikke bankrekening en grote auto is niet mijn ding. Wat wij doen, heeft uiteindelijk impact op de hele dienst, en die werkt voor de burgers van Nederland. Bovendien is de Belastingdienst goed voor zijn werknemers. Officieel werk ik zesendertig uur in de week, maar in de praktijk is dat al snel veertig uur. Die overuren gaan niet onopgemerkt voorbij en worden bijvoorbeeld uitgekeerd in extra vakantiedagen. Ik heb het afgelopen jaar negen weken vakantie gehad, waarbij ik ook een hele maand weg ben geweest. Als je het werk goed overdraagt, kan dat gewoon.”

