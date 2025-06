Oudere auto's draadloos met Android Auto en Carplay verbinden

De levens van Groninger Chiel Prins en zakenpartner Emil Borconi-Szedressy stonden in 2020 ineens op hun kop: een crowdfundcampagne voor hun dongle die oudere auto's draadloos Android Auto laat gebruiken, had in enkele dagen miljoenen euro's ingezameld. Ze begonnen een klein bedrijf en sleutelen tot de dag van vandaag nog steeds aan hun uitvinding, met inmiddels ook bèta-ondersteuning voor CarPlay.

"Ik had niet verwacht dat het zo zou exploderen", vertelt Prins nu, drie jaar na het Indiegogo-succes. "Ik zie de teller nu staan op 6,6 miljoen euro, dat was levensveranderend. Ik ben toen gestopt met mijn fulltime baan en heb in korte tijd geleerd hoe je een bedrijf moet beginnen. We begonnen met twee man, maar al snel bleek dat er veel supportvragen binnenkwamen. Eerst probeerden we al die vragen zelf te beantwoorden, maar dat werd al snel onmogelijk. Inmiddels zijn we een team van zeven, waarvan er twee vanuit het buitenland werken."

De AAWireless is een adapter die je aan kunt sluiten op een auto met bedrade Android Auto-ondersteuning. Deze maakt vervolgens verbinding met de telefoon, die dan draadloos met de auto kan communiceren. Het brengt de nodige voordelen met zich mee: je hoeft een smartphone niet meer uit je zak te halen om te beginnen met navigeren, omdat hij automatisch verbindt zodra je in de buurt bent.

Daarnaast heb je dat vervelende kabeltje ook niet meer nodig aangezien je voortaan draadloos verbonden bent.

Nieuwe SoC door de componentencrisis

"We begonnen in 2020 met bepaalde hardware, maar door de componentencrisis hebben we daar maar 30.000 exemplaren van kunnen produceren", aldus Prins. "Het werd ineens heel lastig om de gebruikte SoC te krijgen, dus zijn we overgestapt naar een ander. De gehele printplaat is toen uiteindelijk vernieuwd. Een best drukke periode, want we moesten feitelijk voor een nieuw apparaat gaan ontwikkelen."

De AAWireless Companion app helpt om het gebruik van de gadget wat makkelijker te maken. Zitten er meerdere passagiers in de auto, dan kun je vanuit die app kiezen welke van de verbonden apparaten prioriteit voor Android Auto moet krijgen. Bovendien kun je met die app de laatste software installeren. Want waar concurrenten hun hardware amper updaten, gelooft Prins er juist in zijn gadget zo lang mogelijk te ondersteunen.

Veel nieuwe updates

Sinds 2020 zijn er regelmatig nieuwe software-updates verschenen met bijvoorbeeld bugfixes, om de adapter steeds stabieler te maken. "We blijven software-updates uitbrengen zolang het kan, zelfs als we in de toekomst ooit een tweede editie gaan maken. Dat zou ik zelf namelijk ook willen als ik zo'n product koop."

Die software-updates hebben de afgelopen jaren het één en ander toegevoegd. Het meest noemenswaardige is de ondersteuning voor CarPlay, waarmee iPhones ook draadloos met een autodashboard kunnen verbinden. Deze functionaliteit bevindt zich op het moment nog in een bètafase. Volgens Prins werkt het, maar bij een paar automerken wordt nog aan ondersteuning gesleuteld. De compatibiliteit moet worden vergroot voordat de functie uit bèta kan gaan.

CarPlay zonder MFi-chip

"Het is best complex om CarPlay werkend te krijgen. De Chinese tegenhangers van ons apparaat hebben allemaal een MFi-chip. Dat is niet helemaal legaal, omdat ze daar helemaal geen licentie voor hebben. Wij werken zonder zo'n chip omdat we geen problemen met Apple willen. Dat maakt het iets lastiger, maar het is wel mogelijk."

Prins is daarbij verbaasd door hoe complex de CarPlay-functionaliteit eigenlijk is. "Bij Android Auto merk je ook wel dat ieder automerk een andere implementatie heeft, maar bij CarPlay is dat nog veel erger. Je hebt echt dramatisch veel hacks nodig om het werkend te krijgen op iedere auto. Het protocol is gewoon heel complex." Mettertijd denkt Prins dat ook de CarPlay-ondersteuning goed zal werken met alle type auto's.

Overigens nog een leuk feitje: de AAWireless is de enige dongel voor Android Auto en CarPlay die volledig in Europa wordt geproduceerd, wat betekent dat hij ook voldoet aan alle strenge richtlijnen die Brussel bij techfabrikanten oplegt. Dat is ten goede van de productiekwaliteit. En in de prijs zie je dat niet eens terug: hij is bijvoorbeeld 10 euro goedkoper dan de MA1 van Motorola.

Black Friday 20% korting

En wat ze daarna in petto hebben? Dat is nog even afwachten. Het team van AAWireless reist begin volgend jaar in elk geval af naar techbeurs CES in Las Vegas, waar ze vermoedelijk hun toekomstplannen uit de doeken zullen doen.

Van 20 november t/m 4 december tijdens Black Friday / Cyber Monday koop je de AAWireless dongle met een aanvullende 20% korting via de site van AAWireless.