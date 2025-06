Terugblik NS-webinar ‘Tweakers op Stoom’: RedHat & Hybride Integratie Platform

8 november jongstleden organiseerde Tweakers Partners samen met de NS het webinar ‘Tweakers op Stoom’. Het nieuwe Hybride Integratie Platform (HIP) van de NS stond centraal, en dan met name de keuze voor RedHat hierbij. Door een drietal sprekers - Lead Product Owner Strategische Ontwikkeling Jack Fleuren, Solution Architect Taco Nieuwenhuis en Technical Lead Marc Hesselink - werd dieper ingegaan op de noodzaak van HIP en de gebruikte protocollen. Heb je het webinar gemist? Niet getreurd, want hieronder kun je de live-uitzending terugkijken.

Het bedrijf achter de iconische ‘gele treinen’ bevindt zich in een omvangrijke transitie. Tientallen digitale platformen zorgen dagelijks voor grote datastromen van diverse applicaties die met elkaar verbonden zijn. Om al deze verschillende applicaties met elkaar te laten communiceren, bouwt de NS aan een Hybride Integratie Platform. Zo wil de NS een datagedreven organisatie worden.

Samenvatting webinar

Als grootste reizigersvervoerder in Nederland beheert de NS een uitgebreid spoornetwerk en stations, en speelt het een sleutelrol in het Nederlandse mobiliteits-ecosysteem. Binnen de operaties ligt de nadruk op het belang van IT en data, met specifieke aandacht voor het weergeven van reisinformatie, het monitoren van treinvloten, en voorraadbeheer in winkels. De NS is opgedeeld in diverse IT-domeinen, waaronder dienstregeling, veiligheid en stationsmanagement. Gezien de verscheidenheid aan applicaties en hostingomgevingen is integratie essentieel.

De overstap van een verouderde Enterprise Service Bus naar het meer geavanceerde HIP, dat HTTP-, AMQP- en MQTT-protocollen gebruikt, samen met Azure API Management en Red Hat Integration, markeert een belangrijke verandering. Deze overgang weerspiegelt een verschuiving naar een meer gedecentraliseerd, devops-georiënteerd model dat flexibelere integratie en betere schaalbaarheid mogelijk maakt.

Het HIP streeft naar de realisatie van diverse doelen, zoals de migratie van oudere systemen, een gedecentraliseerde architectuur, een self-service platform en gestandaardiseerde bouwblokken. Dit gaat gepaard met uitdagingen, zoals het beheren van complexiteit en het opnemen van operationele verantwoordelijkheden door devops-teams. De focus ligt op het vereenvoudigen van de technologiestack en het verminderen van de leercurve, terwijl wordt gestreefd naar transparantie en gemakkelijke adoptie van het platform binnen de organisatie.

Vragen vanuit de community tijdens en na het webinar

Tijdens het webinar was er ruimte voor vragen vanuit de community. Van die mogelijkheid werd ruimschoots gebruikgemaakt. Uiteenlopende vragen passeerden de revue, zoals “Stelt het NS-integratieteam aan de devops-teams binnen de domeinen - naast het gebruik van Nifi/APIM/OpenShift - ook nog andere eisen? Bijvoorbeeld wanneer welke patronen worden toegepast? Of conventions?”, “Is naast MQTT en AMQP ook Kafka overwogen als technologiestack binnen het NS-integratieplatform?“ en “Hoe krijgen jullie teams mee in de decentralisatie van integraties?”.

Als je bij het (terug)kijken van dit webinar nog aanvullende vragen hebt, dan kun je ze stellen via NS@tweakers.net.