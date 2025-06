Wat vind jij de leukste techcadeaus voor de feestdagen?

Met de decembermaand in het vooruitzicht vragen velen zich af welke leuke cadeaus ze voor hun vrienden, familie of zichzelf zullen kopen. Op Tweakers publiceren we volgende maand daarom traditiegetrouw weer een Gift Guide met de leukste techcadeaus voor tijdens de feestdagen.

Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Net als voorgaande jaren willen we samen met jullie een mooie lijst met cadeausuggesties samenstellen. Daarom openen we weer een speciaal topic op het forum, waarin je jouw cadeausuggesties kunt delen. We blijven Tweakers en dus leggen we de nadruk uiteraard op tech, maar ook andere suggesties zijn van harte welkom. Ken je bijvoorbeeld een leuk boek waarvan je denkt dat de community het tof zal vinden? Draag het gerust aan.

Bij iedere suggestie zien we graag een korte beschrijving van het product en een alinea over waarom je juist dit product aanraadt. In onze ervaring zijn het vooral de persoonlijke onderbouwingen die de cadeautips leuk maken.

Voor ieder (budget) wat wils…

Net als in voorgaande jaren, houden we een maximumprijs van 300 euro aan. Niet omdat we denken dat jullie vaak cadeaus van 300 euro onder de kerstboom leggen, maar omdat mensen aan het eind van het jaar ook weleens een cadeautje voor zichzelf kopen. We splitsen de Gift Guide weer op in verschillende prijscategorieën, zodat er ruimte is voor zowel cadeaus voor onder de boom als grotere aankopen. Doe dus gerust meer dan één suggestie voor zowel de kleine als de grotere portemonnee.

De spelregels