KPN biedt wereldwijde connectiviteit voor elk apparaat. Zo bouw je dit zelf.

Internet of Things (iot) is overal aanwezig. Apparaten worden steeds zelfstandiger en kunnen slimmer worden gebruikt. Denk aan sensoren die informatie geven over de omstandigheden op een locatie, maar ook aan toepassingen als tracken en tracen, of het afhandelen van een betaling op locatie. Jij kunt kans maken op de Arduino MKR WAN 1300 met de KPN IoT Starterkit om er zelf mee aan de slag te gaan. Lees dus snel verder.

Grote kans dat jij ze ook in huis hebt: slimme apparaten, oftewel apparaten verbonden met het 'Internet of Things'. Volgens KPN is iot inmiddels heel eenvoudig te organiseren, zelfs als je apparaten wereldwijd wilt verbinden. In dit artikel lees je hoe wij dit hebben gedaan. Wil je weten of het voor jou ook eenvoudig is? We hebben goed nieuws: dat mag je wellicht zelf gaan testen. Je maakt namelijk kans op de Arduino MKR WAN 1300 in combinatie met de KPN IoT Starterkit. Om mee te dingen, moet je de poll onderaan dit artikel invullen.

Geen sneakernetwerk, tien jaar data versturen

Stel, in je bedrijf of organisatie wordt over een nieuw productidee gesproken. De nieuwe toevoeging aan het productportfolio moet nog beter en slimmer worden dan de vorige generatie, en hij moet natuurlijk connected zijn. In dat geval biedt KPN verschillende mogelijkheden voor draadloze verbindingen; of het nu in een weiland in Friesland is, of op het puntje van Europa in Gibraltar.

Hoe realiseer je dat zonder dat je continu een ‘sneaker-netwerk’ in hoeft te zetten waarbij je iedere keer iemand langs moet sturen om het product weer werkend te krijgen? KPN biedt verschillende mogelijkheden voor draadloze verbindingen. De bekendste zijn natuurlijk de G-standaarden die je ook in je smartphone tegenkomt. Daarnaast biedt KPN LoRa- en LTM-M-netwerken aan.

LoRa is een long range, low power iot-verbinding die speciaal is ontwikkeld om kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen tussen objecten en systemen. Eén LoRa-module kan meer dan tien jaar data verzenden op slechts twee batterijen. Hierdoor is het mogelijk om op een voordelige manier inzicht te krijgen in de status van de desbetreffende 'objecten'. Het LoRa-netwerk van KPN heeft landelijke dekking in Nederland en is geschikt voor toepassingen die weinig bandbreedte nodig hebben, zoals slimme meters, slimme verlichting en slimme parkeersystemen. Het LoRa-netwerk werkt door middel van een gateway die de communicatie tussen de LoRa-modules en het internet mogelijk maakt. De gateway ontvangt de signalen van de LoRa-modules en stuurt ze door naar de cloud, waar de data wordt verwerkt en geanalyseerd. Het LoRa-netwerk maakt gebruik van een licentievrije frequentieband die ook wordt gebruikt door andere draadloze communicatietechnologieën. Door de toegepaste modulatietechniek is de communicatie robuust beschermd tegen verstoringen en kan data over grote afstanden worden verstuurd.

LTE-M is net als LoRa een low power wide area iot-verbinding die gebruikmaakt van de bestaande 4G-core van KPN. Het LTE-M-netwerk is geschikt voor toepassingen die meer bandbreedte en lagere latency nodig hebben dan het LoRa-netwerk, zoals internationaal tracken en tracen. Deze variant werkt door middel van een simkaart die wordt geplaatst in de iot-apparaten. De apparaten maken verbinding met het LTE-M-netwerk van KPN en verzenden de data naar de cloud, waar ze worden verwerkt en geanalyseerd. Het LTE-M-netwerk maakt gebruik van een speciale technologie genaamd Power Saving Mode, waardoor de iot-apparaten minder stroom verbruiken en langer meegaan op een enkele batterijlading.

Welk verbindingsproduct kies je?

Connectiviteit realiseren is eigenlijk net zo makkelijk als een wifi-verbinding opzetten. Het begint natuurlijk bij een modem. In plaats van een wifi-antenne en bijpassende module heb je een LoRa- of 4/5G-module en een simkaartje nodig. Hoe je je projecten het beste connected kan maken, is afhankelijk van een flink aantal zaken: hoeveel bandbreedte heb je nodig, is het een continue stroom data of alleen een burst, en in hoeverre moeten data onmiddellijk op de plaats van bestemming zijn, oftewel: speelt latency een rol? Er zijn vijf bouwblokken die volgens KPN de basis vormen van een succesvolle iot-oplossing. Ze bieden een structuur die maakt dat iedereen er gemakkelijk mee aan de slag kan.

Daarnaast is de basis van waaruit je begint van belang; is dit Arduino, een Pi, X86 of iets anders? Afhankelijk daarvan kies je een verbindingsproduct. Een voorbeeld zie je hieronder, namelijk de startkit van KPN: de Arduino MKR WAN 1300. Dit is het ideale startpunt voor het realiseren van een simpele LoRA-verbinding. Bij een Pi biedt deze HAT een mogelijk begin van je project.

De Arduino MKR WAN 1300 kost een paar tientjes en is een perfect startpunt om met LoRa aan de slag te gaan

Van A naar B: een simpele handleiding

Als je aan de slag gaat met het inzetten van dit soort toepassingen, ben je de spin in je web. KPN helpt je met het opzetten van dit web, middels de handige ‘Things Manager’. Allereerst kies je je hardware en koppel je je apparaten. Daarna biedt ‘Things’ je een flexibel totaalpakket dat je zelf samenstelt en beheert.

De ‘Things Manager’ verbindt je apparaten en deelt veel informatie

Deze omgeving is bedoeld om de apparaten die je hebt gekoppeld te managen, maar hij biedt ook de mogelijkheid om je datastromen in kaart te brengen en ze te koppelen aan de gewenste omgevingen.

KPN biedt voor de Arduino-kit een eenvoudig stappenplan waarmee je hem kunt koppelen om de eerste stappen te zetten. In deze stap-voor-stap-gids word je aan de hand meegenomen in de Arduino IDE. Uiteraard is dat nog maar een begin.

Het LoRa apparaat is gekoppeld de ‘Things Manager’ van KPN

De data van het LoRa-device komen binnen in de ‘Things Manager’

Nadat je het apparaat op een goede locatie hebt neergelegd, maakt het verbinding met het netwerk. Je ziet dan langzaam de data binnenkomen. In dit geval wordt locatiedata gedeeld, maar je kunt natuurlijk ook andere toepassingen bedenken of parameters eraan koppelen. Het is immers een Arduino.

Vervolgens kun je de data decoderen en encoderen via de ‘Things Manager’

Voor het decoderen en encoderen zijn flows beschikbaar. Hierbij koppel je een device aan een datadecoder van KPN en vervolgens kun je de data laten afleveren bij het endpoint van jouw keuze. Https, MQTT, Cumulocity, ThingsBoard en Azure behoren standaard tot de mogelijkheden.

Via een flow lever je data af bij een endpoint

In de ‘Things Manager’ kun je ook terecht om rapporten te draaien, wat erg handig is als je meerdere apparaten in het veld hebt staan.

Maak kans op de Arduino MKR WAN 1300 met de KPN IoT Starterkit

Voor een zakelijk connected project biedt KPN behoorlijk wat tools. Daarbij gaat het niet alleen om alle noodzakelijke techniek voor mobiele netwerken en LoRa, maar ook om de technische en commerciële kennis om je project tot een succes te maken.

We zouden het leuk vinden als je laat weten wat voor zakelijk project - of uitdagend hobbyproject - je zou uitvoeren, mocht je deze set opgestuurd krijgen. Ga naar dit Forum Topic en deel jouw toepassingen of eerdere ervaringen. Wie weet kun jij straks aan de slag.

Wil je nu zelf aan de slag? Dat komt goed uit, want Tweakers Partners en KPN geven samen een Arduino MKR WAN 1300 met de KPN IoT Starterkit weg. Je maakt hier kans op door simpelweg onderstaande poll in te vullen.

Wil jij kans maken op de Arduino MKR WAN 1300 met KPN IoT Starterkit? Poll Ja, ik maak graag kans op de Arduino MKR WAN 1300 in combinatie met de KPN IoT Starterkit

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 27 november 2023 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 3 december 2023, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 8 december 2023 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

De items zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.