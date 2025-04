Tweakers trakteert - Dag 6: we zijn 25!

Het is 30 september. De adventskalender is geheel uitgekrast, het aftellen is voorbij en de mijlpaal is hier: Tweakers is 25 jaar! Daarom eindigen we onze feestweek met een enorme knaller. Met deze weggeefactie hopen we menig tweakerhart sneller te doen kloppen.

Van 350MHz naar 8x 5GHz: Tomas (25) bouwt een pc uit 1998, Eric (44) een pc uit 2023

Omdat Tweakers 25 jaar bestaat, zijn Eric en Tomas de uitdaging aangegaan om een pc te bouwen uit ‘elkaars’ tijdperk. Tomas is aan de slag gegaan met hardware uit 1998, het oprichtingsjaar van Tweakers, en maakt daarbij kennis met slotprocessors, losse netwerk- en geluidskaarten, PATA-kabels en jawel: een floppydrive. Voor Eric was anno 2023 compleet andere koek, met het in elkaar klussen van een game-pc. Hij moest aan de slag met waterkoeling en krijgt zijn enorme RTX 4080-videokaart ternauwernood geplaatst.

Lijstje onderdelen game-pc uit 2023

Processor AMD Ryzen 7 7800X3D Koeler NZXT Kraken Elite 240 RGB White Moederbord ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI Videokaart ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 White OC Edition Geheugen G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 32GB Ssd 2x Samsung 990 Pro 2TB Voeding Be quiet Pure Power 12 M 850W Behuizing Fractal Design North - TG Clear Chalk White Monitor Gigabyte M32UC Keyboard Sharkoon PureWriter RGB Muis Sharkoon Light² 200

Lijstje onderdelen game-pc uit 1998

Processor Intel Pentium II 350 Koeler Intel boxed Moederbord ABIT-BE6 Videokaart Diamond Viper V550 (Nvidia Riva TNT) Geluidskaart Sound Blaster Vibra 16X Netwerkkaart Realtek RTL8029AS (10Mbit/s) Geheugen 1x 64MB PC100 + 1x 128MB PC133 Hdd Quantum Fireball EL 7,6GB Floppy Samsung SFD-321B Optisch Philips 36x cd-rom drive Voeding Enlight 230W Behuizing Enlight EN-7107 ATX Midi Tower

Bij welke gelukkige tweaker staat deze pc binnenkort op het bureau?

Wij geven de game-pc weg

We hebben het deze week al aan jullie laten zien: wie jarig is trakteert. Daarom kun je de nieuwe game-pc winnen. Laat hieronder in de reacties weten wat Tweakers voor jou betekent. Uit alle reacties kiezen we degene die we het leukst vinden. De winnaar mag langskomen op ons kantoor om de pc te komen ophalen, uiteraard inclusief een viprondleiding door Tomas en Eric.



Je kon tot en met 7 oktober 2023 aan deze actie meedoen. De winnaar heeft inmiddels bericht ontvangen via dm.