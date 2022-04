Iedereen een gelukkig 2022! - Maar eerst even terugblikken op 2021

Gelukkig nieuwjaar! Als je dit rondom middernacht leest, hoop ik dat de oliebollen je lekker smaken en je een gezellige tijd hebt. Lees je dit de dag erna, dan wens ik je sterkte met de korte nacht en eventuele kater ;) Traditiegetrouw blikken we op 1 januari terug op het voorgaande jaar en dit artikel staat daarom weer vol met stats en feitjes.

Precies een jaar geleden omschreef ik 2020 als een van 'de meest veelbewogen jaren sinds Femme in 1998 besloot om zijn eigen site te beginnen'. Het jaar 2021 bracht ons gelukkig in wat rustiger vaarwater, maar achterover leunen was er nog steeds niet bij. Niet in de laatste plaats omdat plannen maken midden in een pandemie in de praktijk erg lastig blijkt. Toch staat Tweakers er weer mooier bij dan een jaar geleden. In dit artikel blikken we terug op wat er in het afgelopen jaar aan de site verbeterd is en halen we onze favoriete statistieken er weer bij.

Siteverbeteringen van het verlanglijstje

Een van de dingen waar ik al terugblikkend blij van word, is dat we dit jaar flink hebben ingezet op het aanpakken van problemen of verzoeken die al langer op de wensenlijst stonden. In de afgelopen jaren hebben we veel (development)tijd gestopt in grotere projecten, waarvan jullie de effecten soms niet of slechts deels zagen. In de laatste twaalf maanden hebben we juist veel tijd en moeite gestoken in heel zichtbare wijzigingen die het gebruik van Tweakers fijner en makkelijker moeten maken.

Zo is het sinds april mogelijk om je Tweakers-account te beveiligen met tweefactorauthenticatie. Binnen forumcategorie Mooie Features stond het topic al sinds 2019 hoog genoteerd tussen de meest gewaardeerde featurerequests. Onze implementatie maakt het mogelijk een time-based one-time password (totp) in te stellen. We verplichten 2fa niet, maar raden het iedereen wel ten zeerste aan. Er mogen dan geen betalingsgegevens aan je account gekoppeld zijn, maar bijvoorbeeld op V&A kunnen mensen met een overgenomen account genoeg schade aanrichten.

Een andere langgekoesterde wens is die van het shopfilter in de Pricewatch. Een aantal van jullie heeft een lijstje met shops waar ze nooit willen kopen en sinds eerder dit jaar kun je die shops uit de overzichten in de Pricewatch filteren. Dat begon met een eerste implementatie op het productoverzicht en is gedurende het jaar doorgetrokken naar het prijsoverzicht. Omdat onze developers toch allerlei zaken aan de backend moesten aanpassen om dit mogelijk te maken, werd meteen ook een levertijdfilter gemaakt. Fun fact: sinds vorige week is dat levertijdfilter ook te gebruiken voor je Price Alerts. Erg handig als je alleen meldingen wilt van producten die op voorraad zijn.

Er was ook al een tijd discussie over het verspringen van de site als banners ingeladen worden. We hebben er ooit voor gekozen om de banners asynchroon in te laden, zodat de laadtijd van de site niet lijdt onder trage advertentienetwerken. Omdat we van tevoren niet weten hoe hoog een banner is, kon het zijn dat de content achteraf nog naar beneden schoof. We hebben er nu als oplossing voor gekozen om alvast ruimte te reserveren voor het kleinste bannerformaat. Is dat ook toevallig het formaat dat ingeladen wordt, dan verspringt er niets. Is de banner hoger, dan is de verschuiving minder groot dan voorheen. Verdere verbeteringen van het afgelopen jaar zijn de mogelijkheid om testresultaten te vergelijken in de Pricewatch en een optie je aan te melden voor het testen van bètafeatures,

Diepgaandere tests en betere Pricewatch-data

Redactie en testlab hebben in het afgelopen jaar veel tijd besteed aan het verbeteren van onze testprocedures. Over een deel daarvan hebben we gepubliceerd, zoals bij behuizingen en cpu-koelers, maar een groot deel was in 2021 nog net niet publicatiewaardig. Zo is een heleboel tijd gaan zitten in het bouwen van een nieuwe testopstelling voor wifiapparatuur. Dat blijkt in de praktijk een stuk ingewikkelder dan we voorzien hadden, maar gaandeweg hebben we enorm veel geleerd en we zijn dicht bij het afronden van de testopstelling. Daar gaan jullie in 2022 zeker meer over lezen.

Verder zijn we bezig met het verbeteren van alles wat met geluid te maken heeft. In het afgelopen jaar hebben we een geluiddichte cabine laten bouwen waar we veel grotere voorwerpen in kwijt kunnen dan in het voorgaande model. Dat moet betere testdata opleveren voor bijvoorbeeld audioapparatuur, maar ook voor apparaten als behuizingen en laptops. Ook daarvan zullen jullie in 2022 data in onze reviews zien verschijnen.

Ook hebben we dit jaar de banden tussen redactie en het Pricewatch-team verder aangehaald. Elke maand nemen we een of meer productcategorieën onder de loep en bekijken we welke specificaties we nu tonen, welke eigenlijk weg kunnen, welke erbij moeten en op welke gefilterd kan worden. In de praktijk betekent dit dat we minder op automatisch geïmporteerde data kunnen varen en er meer handwerk verricht wordt. Daarom breiden we het Pricewatch-team ook uit, zodat we dit voor alle belangrijke categorieën kunnen doen. Een goed voorbeeld dat al helemaal bijgewerkt online staat, is de categorie moederborden.

Pittige discussies

Naast bovenstaande features was er ook een aantal zaken waarover de meningen meer verdeeld waren. Zo was niet iedereen even blij met de A/B-test voor de nieuwe frontpage. Daar hebben we gelukkig veel van geleerd en eerdergenoemde opt-in voor bètafeatures is een van de uitkomsten.

Veel van de discussies gingen over keuzes die we gemaakt hebben om Tweakers op de lange termijn financieel gezond te houden, met in het bijzonder de huidige implementatie van de cookiewall en Tweakers Plus. We willen graag minder afhankelijk worden van adverteerders en conjuntuurgevoelige inkomstenbronnen als de Pricewatch. Daarom proberen we meer tweakers te overtuigen een abonnement te nemen, met exclusieve Plus-content. Niet iedereen is het daarmee eens en dat wisten we voordat we hieraan begonnen. In het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om op basis van jullie feedback het aanbod van Plus-verhalen te verbeteren en nieuwe formats toe te voegen. Het doet ons goed om te zien dat het aantal Plus-abo's maand op maand toeneemt en de feedback positiever wordt.

En die cookiewall? Zoals we dat destijds gecommuniceerd hebben, zien we dat als een tijdelijke oplossing op weg naar een Tweakers dat vrij is van thirdpartytracking. We horen jullie kritiek en ook wij vinden het geen ideale situatie. We werken daarom achter de schermen verder naar ons einddoel. Sinds augustus is de wall op het forum al verdwenen, waarmee een groot deel van Tweakers in de praktijk dus al thirdpartytrackingvrij is. Verder werken we hard verder aan plannen om dit door te trekken naar de hele website. Daarvoor moeten een boel dingen samenkomen en wat (technische) hordes genomen worden, maar we hebben goede hoop dat we die stap in 2022 kunnen zetten.