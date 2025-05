Gelukkig 2023 allemaal!

Gelukkig nieuwjaar! De beste wensen aan jullie allemaal. Hopelijk heb je kunnen genieten van een mooie oudejaarsavond met gezelligheid en lekker eten en drinken. Zoals de traditie voorschrijft, beginnen we 2023 met een terugblik op 2022.

De site

Saai is het op Tweakers nooit, maar er zijn wel jaren geweest waarin het, vergeleken met het afgelopen jaar, wat rustiger was. Want 2022 was toch wel het jaar van de grote wijzigingen. Zo zeiden we onze cookiemuur eindelijk vaarwel en stapten we over op een nieuw advertentiesysteem zonder tracking. De wens om dat te doen hadden we een jaar eerder al uitgesproken, maar zowel technisch als bedrijfsmatig bleek het een forse klus om te klaren. We zijn trots dat we als enige titel binnen DPG Media, en ook een van de weinige sites in de Benelux, op deze privacybewuste manier met adverteren omgaan.

De nieuwe cookiebalk op Tweakers

Onze developers hebben dit jaar veel tijd gestoken in alles wat hierbij kwam kijken, maar hebben natuurlijk ook nog andere zaken opgeleverd. Zo hebben we het makkelijker gemaakt om goede deals te vinden door ze in de Pricewatch aan te duiden, is het nu mogelijk om shops uit te sluiten en te filteren op levertijd in je prijsalert, en werken we nog steeds aan een nieuwe editor voor reacties, die uitgaat van het wysiwyg-principe .

Door de overstap naar trackingvrij adverteren heeft een flink deel van jullie besloten de adblocker uit te zetten, waar we jullie dankbaar voor zijn. Want 2022 was helaas ook het jaar waarin de inkomsten van Tweakers onder druk kwamen te staan door de verslechterde economie.

De content

Het afgelopen jaar draaide ook om knopen doorhakken, stoppen met dingen die niet brengen wat we ervan verwachten. Niet alleen stopten we met BestGetest, onze site voor aankoopadvies voor een mainstreampubliek, ook besloten we te stoppen met Tweakers Plus. In 2023 willen we ons op minder zaken richten en die dingen nog beter doen. Betere testmethodes, meer Best Buy Guides, diepgaandere nieuwsberichten en betere video's.

Met die testmethodes zijn we al enige tijd bezig. Eerder dit jaar kon je lezen hoe de nieuwe testmethode voor onze behuizingen in elkaar steekt en sinds dit jaar hebben we eindelijk ook ons testprotocol voor wifirouters afgerond. Aan dat laatste wordt op dit moment weer flink geschaafd zodat we later dit jaar ook aan de slag kunnen met het testen van meshrouters. Daarnaast zijn we onder meer bezig met het verder automatiseren van onze monitortest, zodat we er daar meer van kunnen testen.

Het afgelopen jaar zijn we ook bezig geweest met een nieuwe stijl voor onze video's en hebben we het stof van onze socialmediakanalen geblazen. We kregen vaak te horen dat mensen de video's wat saai vonden en toen we daar verder op doorvroegen, gaven jullie aan dat hoewel inhoud vooropstaat, video's kijken ook voor een deel entertainment is. Daarmee zijn we aan de slag gegaan. De inhoud staat nog steeds voorop, maar we doen ons best om het allemaal wat losser en vlotter te brengen. De reacties die we van jullie daarop krijgen, zijn in overgrote mate positief en daar zijn we heel blij mee, want we vinden het leuk om eraan te werken. Verwacht in 2023 verdere ontwikkelingen op dit vlak.

Zoals gezegd hebben we dit jaar de socialmediakanalen afgestoft en een nieuwe impuls gegeven. Ook dit gebeurde naar aanleiding van jullie feedback. Vooral via Facebook en Instagram proberen we jullie nu meer mee te geven van wat er achter de schermen gebeurt en welke content je allemaal op de site kunt vinden.

De community

Afgelopen september kondigden we aan dat we ons zorgen maken over de soms harde toon binnen de community. Daarom zijn we dit jaar aan de slag geweest met een set wijzigingen die intern onder de projectnaam 'Vriendelijker Tweakers' door het leven ging. Met een combinatie van nieuwe huisregels, aangepaste moderatietools en een aangescherpt moderatiebeleid willen we de goede sfeer die we al meer dan twintig jaar hebben, borgen.

Verder zijn we het afgelopen jaar begonnen met kwartaalonderzoeken waarin we jullie direct vragen naar hoe tevreden jullie zijn met allerlei onderdelen van de site. Natuurlijk hebben we forumtopics en reacties onder aankondigingen waarin feedback gegeven wordt, maar het is lastig daar een representatief overzicht uit te krijgen en feedback over tijd te vergelijken. Vandaar dat we dit kwartaalonderzoek gestart zijn. Een deel van de uitkomsten vind je op de volgende pagina.

Het afgelopen jaar zagen we elkaar niet alleen digitaal, maar eindelijk ook weer fysiek. We organiseerden weer de Developers Summit, er waren twee Meet-ups en natuurlijk was er ook dit jaar weer een Huisfeestje. Na meer dan twee jaar zonder fysieke evenementen was het heel tof om een deel van jullie weer in het echt te kunnen spreken.

Tot slot lanceerden we op de valreep van 2022 iets waar we lang naar uitkeken: een Tweakers-merchandiseshop. Jullie vragen ons al langere tijd om tweakersmerch, maar we wilden dat dan wel goed doen: geen goedkope shirtjes en truien waar snel een logootje opgestreken is, maar kwalitatief spul. Neem dus vooral een kijkje als je in 2023 wilt uitstralen dat je onderdeel uitmaakt van de mooiste community van de Benelux.