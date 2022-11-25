Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 25-11-2022 10:00 14

Een terugblik op de Tweakers Meet-up Privacy & Security

25-11-2022 • 10:00

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Afgelopen zaterdag, 19 november, kwamen meer dan tweehonderd tweakers samen in het Gooiland Theater in Hilversum, voor de Meet-up Privacy & Security 2022. Ze werden er volledig ondergedompeld in het thema.

De dag werd geopend met een keynote van Laura Pavias van Team Digitale Opsporing & Cybercrime van de politie. Als juridisch adviseur vertelde zij ons hoe belangrijk de afweging tussen privacy- en opsporingsbelangen in digitale opsporing is.

Haar sessie werd gevolgd door diverse break-outsessies. Communitylid Olivier van der Kruijf legde ons uit hoe hij bij Microsoft zero trust in de praktijk gebruikt. Niek de Wilde vertelde hoe je threat modeling toepast om te bepalen welke privacy tools het beste bij een situatie passen. Thijs Alkemade en Daan Keuper namen deelnemers mee in hoe zij de Pwn2Own-competitie wonnen, en ze vertelden welke kwetsbaarheden zij vonden in ICS-systemen.

Na deze sessies was het tijd voor een welverdiende lunch. Daarna gaf Ed Sander een keynote waarin hij verschillende elementen van internetcensuur in China belichtte, en vertelde hij waarom bepaalde zaken gecensureerd worden, wat er gecensureerd wordt en welke invloed dit op westerse bedrijven heeft. Tot slot nam Sander een aantal misverstanden over internetcensuur in China weg.

Hierna was het tijd voor de bezoekers om te beslissen welke van de break-outsessies hun aandacht het meest verdiende. Jurgen Kloosterman en Ismail Osman van Essent deelden hoe zij de grootste energieleverancier van Nederland cyberveilig houden. Chris Blommendaal van Jumbo besprak hoe Jumbo veilig wordt gehouden na een explosieve groei van locaties en dus ook (IT)-personeel. Wim van den Heijkant van Kea legde uit hoe cruciaal de beveiliging van het Rotterdams Havenbedrijf is en hoe hij zijn bijdrage hieraan levert.

Na een korte pauze stonden de tweakers wederom voor een beslissing, bij de laatste ronde met break-outsessies. Kees Verkade van het National Cyber Security Centrum vertelde hoe het NCSC hard werkt om een nationale cybercrisis te voorkomen. Sjoera Nas nam ons mee in hoe zij grote techbedrijven, zoals Microsoft, Google en Zoom, aan de tand voelt. Friederike van der Jagt legde in haar break-outsessie uit wat de laatste ontwikkelingen zijn rondom datalekken en de doorgifte van persoonsgegevens. Ook vertelde ze meer over de massaschadeclaim tegen TikTok, waar ze bij betrokken is.

De dag werd afgesloten met een serieus onderwerp dat op een luchtige manier werd gebracht door Inge Bryan van Fox IT: cybersecurity ten tijde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Na deze talk was het uiteraard tijd voor een welverdiende borrel.

Het was fijn om te zien dat mensen graag nog één keer bij elkaar wilden komen bij het laatste community-event van dit jaar, en om te merken dat het programma enthousiast werd ontvangen. Wij hopen dat jullie de dag net zo geslaagd vonden als wij!

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Reacties (14)

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Helium-3 25 november 2022 14:12
Leuke dag, jammer dat er nog altijd geen veganistische lunchopties waren anders dan naturelchips... Ik blijf het proberen en blijf het aangeven, elke meetup (en survey erna) weer, hopelijk komt Tweakers ook binnenkort de 21e eeuw binnen ;)
DJMaze @Helium-325 november 2022 15:04
Wat is er mis met een appel of banaan voor de lunch?

Echt veganistisch is wel lastig voor een evenement. Ik heb gekookt voor 100+ mensen en als er dan 1 veganist tussen zit, moest dat in een aparte keuken om te zorgen dat er geen (frituur)pannen worden gebruikt die ook voor vlees, boter, etc. worden gebruikt.
En ja, ik moest ook ooit bij een huiselijk kerstdiner mijn eigen pan voor vlees meenemen omdat de veganist niet wilde dat boter/vlees in zijn/haar/hen/het pannen werd gedaan.

Er rekening mee houden kan dus wel prima.
Als je met goede suggesties en overleg komt die haalbaar zijn voor de catering, dan komt het allemaal wel goed ;)

[Reactie gewijzigd door DJMaze op 22 juli 2024 23:20]

Croqy @DJMaze25 november 2022 21:13
Broodje hummus en gegrilde groenten vinden niet veganisten ook lekker hoor. Je kan prima ook dergelijke alternatieven aan alleseters voorschotelen. Beetje moderne cateraar vinkt ook dat vinkje tegenwoordig wel af toch, zonder te hoeven goochelen met pannen?
DJMaze @Croqy26 november 2022 09:52
Oh zeker. En dan hebben we nog anderen die geen varken eten of kosher (zuivel en vlees aparte keuken).
Het kan allemaal.
Helium-3 @DJMaze26 november 2022 15:42
en als er dan 1 veganist tussen zit, moest dat in een aparte keuken om te zorgen dat er geen (frituur)pannen worden gebruikt die ook voor vlees, boter, etc. worden gebruikt.
Ongetwijfeld zullen er veganisten zijn met een dergelijke wens, en alle respect voor hen. Echter ken ik geen enkele veganist die zo denkt, en ik heb in de afgelopen jaren honderden veganisten gesproken en duizenden veganisten gezien van allerlei culturen, ideën en afkomsten op hogescholen, op werk, bij jongerenorganisaties, bij de partij voor de dieren, op internetfora, op Reddit, etc etc etc... Ik denk dat het dus eigenlijk nog best mee valt. Wat onhandig als dat je beeld is van wanneer ik vraag om iets van deze tijd :)

Ik vraag niet om een appel of een aparte keuken. Ik zou graag een broodje zonder melkpoeder met een veganistische kroket willen hebben, gewoon naast de witte melkbolletjes met vleeskroketten. We leven in de 21e eeuw, het kan allemaal gewoon :)

[Reactie gewijzigd door Helium-3 op 22 juli 2024 23:20]

Crossfire1987 25 november 2022 10:30
Was weer een leuk . Veel goede sprekers weer.
En hoop nieuwe mensen leren kennen
@DaFeliX leuk je gesproken te hebben

[Reactie gewijzigd door Crossfire1987 op 22 juli 2024 23:20]

DaFeliX Developer @Crossfire198725 november 2022 16:23
Dat vond ik ook leuk! Tot de volgende :)
Pazo 25 november 2022 10:49
Erg geslaagde dag met zeer veel interessante lezingen, en ook weer een behoorlijk grote opkomst (ook leuk dat er grotendeels een ander publiek was dan bij de vorige meeting over Smart Home).
Ik ben blij dat Tweakers dit soort dagen organiseert; het is een laagdrempelige manier om meer te weten over bedrijven en technologieën, en er mee in contact te komen. Hopelijk mogen er volgend jaar weer van dit soort meetings komen :)
Blacklight447 25 november 2022 10:51
Leuke fotos! Het was ook erg gaaf om zelf een keer op het podium te mogen staan!

Volgende meetup kom ik zeker weer!
Railgunner 25 november 2022 11:09
Klinkt interessant! Als het volgende keer op een werkdag is ga ik zeker proberen erbij te zijn.
unfold 25 november 2022 12:44
Klinkt wederom als veel security en weinig privacy :-(

Terwijl er in NL relatief veel privacy innovatie plaatsvindt.
DaFeliX Developer @unfold25 november 2022 12:52
Dat heb ik niet zo ervaren; Ed Sanders over internetcensuur in China, Niek de Wilde over threat modeling, Friederike van der Jagt over de TikTok claim en over privacyverklaringen.

Wat voor Nederlandse privacy innovatie mis jij/had je terug willen zien?
unfold @DaFeliX25 november 2022 22:10
Threat modelling als privacy?

Ik zou graag dingen zien als:
- Homey (Nederlandse smart home controller) over hun nieuwe "pro" product wat echt super goed bezig is met cloudless als USP zien.
- Data minimalisatie in de praktijk. Er kan zoveel meer met zoveel minder. Sinds de GDPR wordt er veel uitgeprobeerd. Bijvoorbeeld hoe de psychologische industrie tijdens de pandemie ineens breed ging experimenteren met Jitsi.
- Cloudless AI systemen (Sonos bijvoorbeeld met hun nieuwe cloudless voice control).
- Privacy gefocuste mobiele OSen, zoals Graphene, en het behoorlijk Nederlandse /e/ OS.
- IKEA heeft hun onderzoeksgroep in NL, en hun smart home controller was tot nu toe een van de meest privacy vriendelijke producten die je kon kopen. (Al gaan ze begrijpelijk-doch-helaas over op Matter en zal steeds meer een cloud erbij komen).
- Amsterdam en hun experimenten met volledig lokale CV fietstellers en vuilsnis detectors (al ben ik hier zelf geen fan van omdat het alsnog camera infrastructuur uitbreidt).
- Erasmus MC en hun experimenten met lokale AI development
- Differential privacy blijft mysterieus en magisch.
- We lezen veel over Duck Duck Go's nieuwe tools en nu zelfs hun eigen browser. Nodig eens iemand van hen uit.
- Tech abuse en coveillance: hoe we tech gebruiken om elkaar onderling stiemen in de gaten te houden, en wat dat met ons en onze kinderen doet.
- Er gaan stemmen op om TikTok te verbieden in de EU? Brussel is dichtbij.
- Nog een stukje Brussel: er komt een AI Act aan, met onder andere het voorstel om massa gezichtsherkenning volledig te verbieden. Zie ook de Reclaim your Face campagne. Gaat dat lukken? En wat staat daar allemaal nog meer in?
- Tom Tom werd vroeger gezien als een innovator op privacy vlak. Hoe is dat nu?
- Soverin als Nederlandse privacy gefocuste email provider. Hoe gaat hen dat af?
- Leg mensen eens het verschil uit tussen provided, observer, derived en inferred data. Dan krijgen we betere discussies over privacy en data.
- Autos worden langzaamaan rijdende surveillance machines. Moet dat nou? Hoe kijkt bijvoorbeeld Lightyear naar die ontwikkeling?
- De spin-off van STER die een advertentiesysteem bouwen dat zich baseert op de inhoud van paginas en niet de 'inhoud van de bezoeker'.
- De Value Sensitive Design groep van de TU Delft, wat spoken die uit? Best een toonaangevende groep in hun samenwerking met Canada een paar jaar terug.
- De meest bizarre verhalen van de overwerkte Autoriteit Persoonsgegevens. De Nederlandse AP is de drukste in Europa als je kijkt naar klachten-per-bewoner.

Just off the top of my head. En ja, veel voorbeelden op IoT vlak, maar dat komt omdat ik zelf dan weer aan het meest privacy beschermende smart home systeem op aarde werk, Candle. Ook weer made in NL.

[Reactie gewijzigd door unfold op 22 juli 2024 23:20]

SunnieNL @unfold25 november 2022 13:01
Er gingen daadwerkelijk wel wat sessies over privacy. De Keynote over China ging daar zelfs volledig over. En de sessie van Friederike ging daar ook volledig op in.
Zelfs de politie sessie ging daar zijdelings over.

Maar misschien had je er bij moeten zijn ;)

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 22 juli 2024 23:20]


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