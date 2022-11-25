Een terugblik op de Tweakers Meet-up Privacy & Security

Afgelopen zaterdag, 19 november, kwamen meer dan tweehonderd tweakers samen in het Gooiland Theater in Hilversum, voor de Meet-up Privacy & Security 2022. Ze werden er volledig ondergedompeld in het thema.

De dag werd geopend met een keynote van Laura Pavias van Team Digitale Opsporing & Cybercrime van de politie. Als juridisch adviseur vertelde zij ons hoe belangrijk de afweging tussen privacy- en opsporingsbelangen in digitale opsporing is.

Haar sessie werd gevolgd door diverse break-outsessies. Communitylid Olivier van der Kruijf legde ons uit hoe hij bij Microsoft zero trust in de praktijk gebruikt. Niek de Wilde vertelde hoe je threat modeling toepast om te bepalen welke privacy tools het beste bij een situatie passen. Thijs Alkemade en Daan Keuper namen deelnemers mee in hoe zij de Pwn2Own-competitie wonnen, en ze vertelden welke kwetsbaarheden zij vonden in ICS-systemen.

Na deze sessies was het tijd voor een welverdiende lunch. Daarna gaf Ed Sander een keynote waarin hij verschillende elementen van internetcensuur in China belichtte, en vertelde hij waarom bepaalde zaken gecensureerd worden, wat er gecensureerd wordt en welke invloed dit op westerse bedrijven heeft. Tot slot nam Sander een aantal misverstanden over internetcensuur in China weg.

Hierna was het tijd voor de bezoekers om te beslissen welke van de break-outsessies hun aandacht het meest verdiende. Jurgen Kloosterman en Ismail Osman van Essent deelden hoe zij de grootste energieleverancier van Nederland cyberveilig houden. Chris Blommendaal van Jumbo besprak hoe Jumbo veilig wordt gehouden na een explosieve groei van locaties en dus ook (IT)-personeel. Wim van den Heijkant van Kea legde uit hoe cruciaal de beveiliging van het Rotterdams Havenbedrijf is en hoe hij zijn bijdrage hieraan levert.

Na een korte pauze stonden de tweakers wederom voor een beslissing, bij de laatste ronde met break-outsessies. Kees Verkade van het National Cyber Security Centrum vertelde hoe het NCSC hard werkt om een nationale cybercrisis te voorkomen. Sjoera Nas nam ons mee in hoe zij grote techbedrijven, zoals Microsoft, Google en Zoom, aan de tand voelt. Friederike van der Jagt legde in haar break-outsessie uit wat de laatste ontwikkelingen zijn rondom datalekken en de doorgifte van persoonsgegevens. Ook vertelde ze meer over de massaschadeclaim tegen TikTok, waar ze bij betrokken is.

De dag werd afgesloten met een serieus onderwerp dat op een luchtige manier werd gebracht door Inge Bryan van Fox IT: cybersecurity ten tijde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Na deze talk was het uiteraard tijd voor een welverdiende borrel.

Het was fijn om te zien dat mensen graag nog één keer bij elkaar wilden komen bij het laatste community-event van dit jaar, en om te merken dat het programma enthousiast werd ontvangen. Wij hopen dat jullie de dag net zo geslaagd vonden als wij!