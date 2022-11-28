Welke techcadeaus mogen niet ontbreken onder de kerstboom?

December is een maand van tradities en dat is op Tweakers niet anders. Ook dit jaar willen we graag samen met jullie de leukste Gift Guide voor techliefhebbers samenstellen, vol met leuke suggesties voor kleine (en wat grotere) nerdy kerstcadeautjes.

Ook dit jaar hebben we daarom een speciaal topic geopend waar in je jouw suggestie kwijt kunt. Hoewel we natuurlijk allerlei leuke techsuggesties verwachten, hoeft het niet per se om iets met een stekker te gaan. Heb je bijvoorbeeld een boek gelezen waarvan je denkt dat je medetweakers het heel tof zullen vinden? Zet het er vooral bij.

Bij elke suggestie zien we graag een korte beschrijving van het product en een alinea over waarom je juist dit product aanraadt aan je medetweakers. In onze ervaring zijn het vooral de persoonlijke onderbouwingen die de cadeautips leuk maken.

Voor elk (budget) wat wils...

Net als vorige jaren houden we een maximumprijs van 300 euro aan. Niet omdat we denken dat jullie vaak cadeaus van 300 euro geven, maar omdat we weten dat mensen aan het eind van het jaar ook nog weleens een cadeautje voor zichzelf kopen. We splitsen de Gift Guide daarom op in verschillende prijscategorieën, zodat er ruimte is voor zowel cadeaus voor onder de boom als grotere aankopen waarmee de Kerstman zichzelf kan trakteren Lever dus gerust meer dan één suggestie voor zowel de kleine als de grotere portemonnee aan.

De spelregels