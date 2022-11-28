Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 28-11-2022 13:53 60

Welke techcadeaus mogen niet ontbreken onder de kerstboom?

28-11-2022 • 13:53

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December is een maand van tradities en dat is op Tweakers niet anders. Ook dit jaar willen we graag samen met jullie de leukste Gift Guide voor techliefhebbers samenstellen, vol met leuke suggesties voor kleine (en wat grotere) nerdy kerstcadeautjes.

Ook dit jaar hebben we daarom een speciaal topic geopend waar in je jouw suggestie kwijt kunt. Hoewel we natuurlijk allerlei leuke techsuggesties verwachten, hoeft het niet per se om iets met een stekker te gaan. Heb je bijvoorbeeld een boek gelezen waarvan je denkt dat je medetweakers het heel tof zullen vinden? Zet het er vooral bij.

Bij elke suggestie zien we graag een korte beschrijving van het product en een alinea over waarom je juist dit product aanraadt aan je medetweakers. In onze ervaring zijn het vooral de persoonlijke onderbouwingen die de cadeautips leuk maken.

Voor elk (budget) wat wils...

Net als vorige jaren houden we een maximumprijs van 300 euro aan. Niet omdat we denken dat jullie vaak cadeaus van 300 euro geven, maar omdat we weten dat mensen aan het eind van het jaar ook nog weleens een cadeautje voor zichzelf kopen. We splitsen de Gift Guide daarom op in verschillende prijscategorieën, zodat er ruimte is voor zowel cadeaus voor onder de boom als grotere aankopen waarmee de Kerstman zichzelf kan trakteren ;) Lever dus gerust meer dan één suggestie voor zowel de kleine als de grotere portemonnee aan.

De spelregels

  • Het product mag niet meer dan 300 euro kosten (exclusief verzenden).
  • Het moet op het moment van publicatie online verkrijgbaar zijn. Of dat bij een Nederlandse, Duitse of Chinese webshop is, maakt niet uit.
  • Als je een suggestie doet, geef dan ook een duidelijke omschrijving en onderbouwing van je keuze. Wij kunnen zelf wel wat bedenken, maar uiteindelijk zijn het jullie aanbevelingen en hoe persoonlijker de onderbouwing, hoe leuker. Probeer je medetweakers te enthousiasmeren voor jouw suggestie.
  • Alle suggesties graag via het forumtopic. We zullen de reacties onder dit stuk ook bijhouden voor mensen die deze post niet goed gelezen hebben maar het verzamelen gaat een stuk gemakkelijker als het allemaal bij elkaar in het topic staat.

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Reacties (60)

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DonJunior 28 november 2022 14:18
Gezien de huidige gas- en energieprijzen.. zou een warme trui niet misstaan onder de kerstboom. :O
jdh009 FP ProMod @DonJunior28 november 2022 14:33
Goed idee, er zijn genoeg foute kerstmis computer truien op de markt om er toch nog een ontopic bericht van te maken. Er zijn zelfs foute computer fleece dekens en kaarsen :).

https://i.etsystatic.com/...794xN.4335826277_d2db.jpg
https://m.media-amazon.co...FrbkDD0xL._AC_UY1000_.jpg

Ben benieuwd naar de rest, soms zitten er tussen de boeken nog wel wat pareltjes maar helaas is veel gewoon meuk voor eenmalig gebruik (en dan verdwijnt het de kast in).

Ik ga hem niet indienden gezien ik Amazon niet wil steunen met extra traffic.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 23 juli 2024 09:32]

mrbullet @jdh00928 november 2022 14:41
Doe gelijk er een die je ook nog kunt dragen na 25-december.
The Zep Man
@mrbullet28 november 2022 15:05
Monkey's paw: granted! Je kan de trui ook dragen op 26 december (tweede kerstdag).
DJMaze @jdh00928 november 2022 14:49
I.p.v. zo'n standaard 404 heb ik liever:
- 417 "Gifts" Expectation Failed

Of anders
- 406 Christmas Not Acceptable
- 410 Christmas Gone
bloody @DJMaze28 november 2022 21:35
418 I'm a glühweinpot
IrBaboon79 @jdh00928 november 2022 15:02
Vergeet de clippie trui dan ook niet...

https://content.hwigroup....2000x2000-1_1800x1800.jpg
Nimrod @jdh00928 november 2022 15:25
Ik voeg er alvast deze bij, en je steunt er nog een goed doel mee ook (als het tenminst opnieuw op voorraad komt) > https://gear.xbox.com/products/clippy-holiday-sweater
batteries4ever @jdh00928 november 2022 15:05
Wow... we have a winner! 12 Points from Germany!
Echt: indrukwekkend smakeloos, zelfs naar kerstmaatstaven en met Tweakers thema!
Blokker_1999
@DonJunior28 november 2022 14:41
Maar dan wel een mooie en duurzame aub, 1 die je elke dag kunt dragen en lang kan meegaan.
Gadgeteer @DonJunior28 november 2022 15:44
https://www.comfort-produ...ku2rFUPwucTMaAnvFEALw_wcB

Voor de echte nerd natuurlijk een verwarmde hoodie
Shamalamadindon @Gadgeteer30 november 2022 08:14
Heb je deze toevallig zelf, hoe is de kwaliteit? Als ik de powerbank zo zie heb ik mijn twijfels.
Gadgeteer @Shamalamadindon30 november 2022 11:10
Heb hem zelf niet, kan je vraag dus helaas niet beantwoorden
Leeuwtje @DonJunior29 november 2022 13:05
Nou het is super om met een warme trui achter je pc te zitten met een kamertemperatuur van 18 graden.
Je hoofd blijft lekker fris. En nee dit is niet sarcastisch bedoeld.
mrbullet 28 november 2022 14:01
HomeWizard, tech en energie besparen. Beter kan je het niet krijgen.
xzaz @mrbullet28 november 2022 19:27
Bespaar je niet juist door het niet te kopen?
RiDo78 @xzaz29 november 2022 10:01
Dat ligt maar net aan het standby-verbruik van de apparaten die je er mee schakelt. Een recente wasmachine 'vreet' praktisch niets als die uit staat. Dus je kunt hem wel van de stroom halen als je die niet gebruikt, maar als je dan een slimme stekker gebruikt om dat voor je te doen, sla je de plank inderdaad mis.

Gebruik je diezelfde slimme stekker om 's nachts je AV apparatuur uit te zetten (dus 1 stekker voor je TV, STB, receiver en weet ik veel wat je nog meer hebt), dan kan het best lonen.

Zo schakelt HomeAssistant mijn TV-apparatuur uit als het opgenomen vermogen na bedtijd daalt naar minder dan 25 watt. (Alle apparatuur tezamen vreet ongeveer 20 watt). Zodra we 's avonds thuis komen dan schakelt HA die set weer in. Zodat de TV en dergelijke gestart zijn als de kids na het eten even TV mogen kijken.

Dat komt neer op een besparing van ongeveer 0,5 kWh per dag. Tegen een tarief van 0,369 euro per kWh levert dat een besparing op van 18 cent per dag. Zo'n slimme stekker kost 34 euro, dus na circa 190 dagen heb je die stekker terug verdiend. Wel heb ik voor het gemak het verbruik van die stekker (< 1 w) even buiten beschouwing gelaten.

Door deze stekkers slim toe te passen is mijn nachtverbruik (het gemiddelde tussen 23 en 7) van 430 watt gedaald naar 120 watt. Die besparing is bijna 2,5 kWh wat neer komt op een krappe euro per dag, 334 euro op jaarbasis. Had ik 10 stekkers gekocht, waren ze binnen een jaar terug verdiend.

[Reactie gewijzigd door RiDo78 op 23 juli 2024 09:32]

xFeverr @mrbullet28 november 2022 14:03
nou, naar het forumtopic en melden maar!
Keypunchie @mrbullet28 november 2022 14:04
Goeie tip! (Ik heb er een en is een nuttig hebbedingetje), dus wat @xFeverr zegt :-)
Dr.Dragonfly @mrbullet28 november 2022 23:38
Dit dus 👍
Rezania @mrbullet29 november 2022 22:48
Hoe is dit anders dan dat overzicht per 15 minuten wat ik al bij mijn energieboer kan inzien?
moonlander 28 november 2022 14:14
Ik vraag van de tweakers kerstman een tweakers premium abonnement 8-)
DigitalExorcist 28 november 2022 15:07
Zoals altijd:

Een Leatherman multitool en dan maakt het niet uit wélke ;)
AtleX 28 november 2022 15:23
Gezien de support steeds meer toeneemt, het de veiligheid enorm verbetert en we met z'n allen elke dag de berichten lezen over de zoveelste leak van accountgegevens: Yubikeys! Of een alternatief natuurlijk. Goedkoop, makkelijk in gebruik en niet kapot te krijgen. (Ze hangen bij mij aan mijn sleutelbossen...)
meifter 28 november 2022 16:34
Een schroevendraaier met bitmagazijn in het handvat. Ik heb hem een speciaalplekje gegeven in mijn huis, zodat ik er makkelijk bij kan. En elke keer als ik iets moet schroeven, pak ik hem erbij. Denk aan het aandraaien van een stoeltje, kast. Hij neemt niet veel ruimte in beslag. En bijna bij elke taak heb je het juiste bitje, direct uit je handvat.

Zie:
https://www.wiha.com/nl/n...liftup-25-magnetisch?c=22

Edit:
Staat nu ook in het forum, ik had niet goed gelezen, sorry! :X

[Reactie gewijzigd door meifter op 23 juli 2024 09:32]

Ome Ernst @meifter28 november 2022 18:06
<KUCH> Lttstore.com <KUCH> :P
Pino Blauw @meifter28 november 2022 21:02
Goeie tip man
Gerard001a 28 november 2022 20:40
Doe mij maar een houtkachel en een hele grote stapel oude pallets om fijn in de houtkachel tot as te laten wederkeren 😊👍
Dan kom ik en het gezin de winter al dan niet streng wel door 👍
RobbyTown 28 november 2022 14:27
Een luxe zaklamp mocht het in NL ook zover komen 55 dagen licht :). Mocht dat niet zo zijn altijd handig met de boost functie een klein schroefje zoeken die is gevallen. Niet te vergeten leuk voor de sterrentocht in het bos :P

[Reactie gewijzigd door RobbyTown op 23 juli 2024 09:32]

Oon @RobbyTown28 november 2022 14:37
Dat is wel een héle luxe.. Ik heb een zaklamp van een tientje die ik 4 jaar geleden heb gekocht bij een bouwmarkt, één keer de batterijen moeten vervangen en omdat het een LED lamp is geeft hij prima licht tot een meter of 5 afstand.
Niet dat die jij linkt het niet waard is, maar zo heel vaak heb ik die 2300lm niet nodig
Osiummaster @RobbyTown28 november 2022 14:47
55 dagen op 1 lumen dan zie je nog niks.

Koop dan gewoon een dikke powerbank voor je telefoon of zelfs zo'n 230 volt accu. Een externe zaklamp is alsof je een dikke TI84 meesleurt. Tenzij je het alle dagen gebruikt volstaat je telefoon wel.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 23 juli 2024 09:32]

mvantol13 @RobbyTown28 november 2022 17:40
Ik heb de voorganger van deze, ze zijn niet goedkoop maar zeker het geld waard. Top zaklamp waar je jaren plezier van hebt.
Webgnome 28 november 2022 14:51
offtopic:
En ook tweakers draaien we sinterklaas de nek om :(
SeenD @Webgnome28 november 2022 15:02
Ik snap ook niet waarom de retail zo graag de black friday en black week kopieert. En als je dat dan doet, verander het gewoon naar iets lokaals. Zoals Sinterklaas-week, Sinterklaas-vrijdag ofzo.
Keypunchie @SeenD28 november 2022 15:40
Cultuur en gebruiken veranderen. We vierden ooit de Joelfeesten met midwinterhoornblazen.

Jammer dat dat verloren is? Misschien wel, maar het is echt niet het einde van alles.

Wat ik nu wel zie gebeuren:
Sinterklaas -> kinderfeest en kindercadeuas
Kerstmis -> volwassenen
SeenD @Keypunchie28 november 2022 15:47
Je bevestigt m'n punt. Historisch gezien, kaapten de christenen de lokale heidense feesten en feestdagen en hingen daar een christelijke versie aan. Zoals de joelfeesten, dat werd kerst. Dat kunnen we nu dan ook doen, maar dan van uit het nieuwe kapitalistische geloof. :) En maken we er Super Sinterklaas Kortings Week van, ipv black friday week. :)

[Reactie gewijzigd door SeenD op 23 juli 2024 09:32]

Videopac @Keypunchie28 november 2022 17:34
Culturele veranderingen prima, maar wat je nu ziet is dat de hele (westerse) wereld een grote gelijkgestemde eenheidsworst aan het worden is, inclusief de ver-Engelising van de Nederlandse taal.
xzaz @Keypunchie28 november 2022 19:28
Midwinterhoornblazen wordt hier nog steeds gevierd.
olly180 28 november 2022 19:45
Ik raad een synthetische Santa outfit aan, gezien die altijd bloedheet zijn, wat weer scheelt in de stookkosten. :Y)
gillus99 @olly18028 november 2022 22:12
Ja en dan achter je dikke game pc met een RTX 4090 zitten :)
SanderTje! @olly18028 november 2022 23:57
Je bedoelt knetterheet :+

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