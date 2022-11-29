Maak met Belsimpel kans om de Google Pixel 7 Pro te reviewen én te winnen

Sinds begin oktober zijn de Pixel-smartphones van Google eindelijk ook in Nederland verkrijgbaar. De gloednieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn - net als de Pixel 6a, de Pixel Buds A-Series en de Pixel Buds Pro - nu officieel in Nederland verkrijgbaar, bij Belsimpel.

Belsimpel en Tweakers Partners organiseren een testpanel dat met de Pixel 7 Pro aan de slag gaat. Hoe zit het met de gebruiksvriendelijkheid en hoe goed zijn de foto’s die je ermee maakt? Hoe snel en slim is Googles software? En hoe veilig en energiezuinig is de nieuwe smartphone? Als je wordt geselecteerd, kun je dit allemaal zelf uitproberen door aan de slag te gaan met de Pixel 7 Pro. Klinkt dit als iets voor jou? Meld je dan aan in de poll, onderaan dit artikel.

De Pixel 7 Pro is uitgerust met een full-hd-oledscherm van 6,7 inch met Smooth Display, dat zich automatisch aanpast naar maximaal 120Hz. Volgens Google kan het scherm tot 1500cd/m² piekhelderheid realiseren. Nieuw is de mogelijkheid om de resolutie omlaag te brengen van 3120x1440 naar 2340x1080 pixels, om zo accustroom te besparen. De Pixel 7 Pro heeft een gepolijste aluminium afwerking, is gedeeltelijk vervaardigd van gerecyclede materialen, heeft een IP68-bescherming tegen water en stof, en dankzij Corning Gorilla Glass Victus een krasbestendig scherm.

Camera’s en slimme software

De drievoudige camera aan de achterzijde omvat een telelens met 5x optische zoom en 30x zoom met hoge resolutie. Dit moet het mogelijk maken om scherpe, heldere afstandsfoto’s te realiseren. De verbeterde ultragroothoeklens met autofocus maakt macrofocus mogelijk. De lenzen worden ondersteund door allerlei slimme software van Google. ‘Filmisch vervagen’ belooft Hollywood-achtige video’s en ‘Real Tone’ moet alle typen huidtinten mooi en nauwkeurig vastleggen - nu ook in Nachtzicht en de portretmodus. Met ‘Foto scherp maken’ verbeteren gebruikers nieuwe of oude wazige foto's en ‘Begeleid kader’ geeft via audio en haptische technologie aanwijzingen waar slechtzienden makkelijker selfies mee kunnen maken.

Tensor G2: kloppend hart van Pixel 7 Pro

De Pixel 7 Pro is uitgerust met Googles eigen chip. Deze Tensor G2 is volgens Google een krachtigere en slimmere chip dan zijn voorgangers. Googles nieuwe generatie processor is speciaal ontworpen voor de Pixel en uitgerust met machinelearning en spraakherkenning. Hierdoor moet de Pixel 7 Pro sneller, efficiënter, veiliger en nog behulpzamer zijn. Onder de motorkap vinden we een 4x2x2-cluster processorkernen, met respectievelijk Cortex A55-, A78- en X1-cores. De A78-cores beloven

zuiniger te zijn dan hun A76-voorgangers. Daarnaast heeft Google Arm’s Mali G78-gpu ingeruild voor de G710. Ook die moet zuiniger - en tevens krachtiger - zijn dan zijn voorganger.



Dankzij de machinelearning-mogelijkheden van de chip is de telefoon volgens Google sneller bij het maken van foto’s, het live omzetten van spraak naar tekst, en het bewerken van foto’s. Daarnaast spreekt Google van de best beveiligde Pixel-smartphone tot nu toe. De combinatie van de Tensor G2 en de Titan M2-beveiligings-chip geeft de Pixel 7 Pro meerdere beveiligingslagen die je persoonlijke informatie beschermen. Via gezichts- en vingerafdrukherkenning kun je je telefoon in een handomdraai ontgrendelen. Met ingebouwde vpn van Google One is je online activiteit op de Pixel beschermd, welke app of webbrowser je ook gebruikt. De Pixel draait op Android 13 en krijgt minimaal vijf jaar beveiligingsupdates.

Meld je aan als tester en maak kans op de Pixel 7 Pro

Ben jij geïnteresseerd in smartphones en lijkt het je leuk om een review te schrijven over de Pixel 7 Pro? Vul dan hieronder de poll in en geef aan dat je het nieuwe toestel wil testen. Uit alle reacties selecteert Tweakers willekeurig een winnaar. Mocht jij de gelukkige zijn, dan zorgt Belsimpel dat de telefoon jouw kant op komt. Je dient een review van je bevindingen op Tweakers te plaatsen. Na afloop mag je de smartphone houden, als dank voor de tijd en moeite die in het testen en het schrijven van de review is gestoken.

Kans maken om via Belsimpel de Google 7 Pixel Pro te reviewen en te winnen. Poll Ja, ik maak graag kans om de Google 7 Pixel Pro te testen

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Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de prestaties van deze nieuwe smartphone? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een test.

Geen zin om te wachten op de uitslag van de poll? De Pixel 7 Pro is ook beschikbaar bij Belsimpel, zowel als los toestel als in combinatie met een abonnement. De Pixel 7 Pro is beschikbaar vanaf 899 euro, in de kleuren Sneeuw, Obsidiaan en Grijsgroen.

Actievoorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 29 november 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 6 december 2022, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 8 december 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaar is bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na de testperiode mag de winnaar de Google Pixel 7 Pro houden.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Belsimpel zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.