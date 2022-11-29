Door Tweakers Partners

Feedback • 29-11-2022 08:00 184

Maak met Belsimpel kans om de Google Pixel 7 Pro te reviewen én te winnen

29-11-2022 • 08:00

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Sinds begin oktober zijn de Pixel-smartphones van Google eindelijk ook in Nederland verkrijgbaar. De gloednieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn - net als de Pixel 6a, de Pixel Buds A-Series en de Pixel Buds Pro - nu officieel in Nederland verkrijgbaar, bij Belsimpel.

Belsimpel en Tweakers Partners organiseren een testpanel dat met de Pixel 7 Pro aan de slag gaat. Hoe zit het met de gebruiksvriendelijkheid en hoe goed zijn de foto’s die je ermee maakt? Hoe snel en slim is Googles software? En hoe veilig en energiezuinig is de nieuwe smartphone? Als je wordt geselecteerd, kun je dit allemaal zelf uitproberen door aan de slag te gaan met de Pixel 7 Pro. Klinkt dit als iets voor jou? Meld je dan aan in de poll, onderaan dit artikel.

De Pixel 7 Pro is uitgerust met een full-hd-oledscherm van 6,7 inch met Smooth Display, dat zich automatisch aanpast naar maximaal 120Hz. Volgens Google kan het scherm tot 1500cd/m² piekhelderheid realiseren. Nieuw is de mogelijkheid om de resolutie omlaag te brengen van 3120x1440 naar 2340x1080 pixels, om zo accustroom te besparen. De Pixel 7 Pro heeft een gepolijste aluminium afwerking, is gedeeltelijk vervaardigd van gerecyclede materialen, heeft een IP68-bescherming tegen water en stof, en dankzij Corning Gorilla Glass Victus een krasbestendig scherm.

Camera’s en slimme software

De drievoudige camera aan de achterzijde omvat een telelens met 5x optische zoom en 30x zoom met hoge resolutie. Dit moet het mogelijk maken om scherpe, heldere afstandsfoto’s te realiseren. De verbeterde ultragroothoeklens met autofocus maakt macrofocus mogelijk. De lenzen worden ondersteund door allerlei slimme software van Google. ‘Filmisch vervagen’ belooft Hollywood-achtige video’s en ‘Real Tone’ moet alle typen huidtinten mooi en nauwkeurig vastleggen - nu ook in Nachtzicht en de portretmodus. Met ‘Foto scherp maken’ verbeteren gebruikers nieuwe of oude wazige foto's en ‘Begeleid kader’ geeft via audio en haptische technologie aanwijzingen waar slechtzienden makkelijker selfies mee kunnen maken.

Tensor G2: kloppend hart van Pixel 7 Pro

De Pixel 7 Pro is uitgerust met Googles eigen chip. Deze Tensor G2 is volgens Google een krachtigere en slimmere chip dan zijn voorgangers. Googles nieuwe generatie processor is speciaal ontworpen voor de Pixel en uitgerust met machinelearning en spraakherkenning. Hierdoor moet de Pixel 7 Pro sneller, efficiënter, veiliger en nog behulpzamer zijn. Onder de motorkap vinden we een 4x2x2-cluster processorkernen, met respectievelijk Cortex A55-, A78- en X1-cores. De A78-cores beloven
zuiniger te zijn dan hun A76-voorgangers. Daarnaast heeft Google Arm’s Mali G78-gpu ingeruild voor de G710. Ook die moet zuiniger - en tevens krachtiger - zijn dan zijn voorganger.

Dankzij de machinelearning-mogelijkheden van de chip is de telefoon volgens Google sneller bij het maken van foto’s, het live omzetten van spraak naar tekst, en het bewerken van foto’s. Daarnaast spreekt Google van de best beveiligde Pixel-smartphone tot nu toe. De combinatie van de Tensor G2 en de Titan M2-beveiligings-chip geeft de Pixel 7 Pro meerdere beveiligingslagen die je persoonlijke informatie beschermen. Via gezichts- en vingerafdrukherkenning kun je je telefoon in een handomdraai ontgrendelen. Met ingebouwde vpn van Google One is je online activiteit op de Pixel beschermd, welke app of webbrowser je ook gebruikt. De Pixel draait op Android 13 en krijgt minimaal vijf jaar beveiligingsupdates.

Meld je aan als tester en maak kans op de Pixel 7 Pro

Ben jij geïnteresseerd in smartphones en lijkt het je leuk om een review te schrijven over de Pixel 7 Pro? Vul dan hieronder de poll in en geef aan dat je het nieuwe toestel wil testen. Uit alle reacties selecteert Tweakers willekeurig een winnaar. Mocht jij de gelukkige zijn, dan zorgt Belsimpel dat de telefoon jouw kant op komt. Je dient een review van je bevindingen op Tweakers te plaatsen. Na afloop mag je de smartphone houden, als dank voor de tijd en moeite die in het testen en het schrijven van de review is gestoken.

Kans maken om via Belsimpel de Google 7 Pixel Pro te reviewen en te winnen.

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Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de prestaties van deze nieuwe smartphone? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een test.

Geen zin om te wachten op de uitslag van de poll? De Pixel 7 Pro is ook beschikbaar bij Belsimpel, zowel als los toestel als in combinatie met een abonnement. De Pixel 7 Pro is beschikbaar vanaf 899 euro, in de kleuren Sneeuw, Obsidiaan en Grijsgroen.

Actievoorwaarden

  • Je Tweakers-account moet voor 29 november 2022 actief zijn.
  • Meedoen kan tot en met 6 december 2022, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.
  • Winnaar krijgt uiterlijk 8 december 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.
  • Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • Winnaar is bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.
  • Na de testperiode mag de winnaar de Google Pixel 7 Pro houden.
  • Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
  • Medewerkers van Tweakers en Belsimpel zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
  • Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Belsimpel en Tweakers Partners. Dit is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Kijk hier voor een overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Reacties (184)

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Kliko 29 november 2022 08:25
Zou een leuke upgrade zijn t.o.v. mijn Pixel 5. Die begint nu langzaam 'op' te raken. Ben benieuwd wat voor stappen Google heeft gezet de afgelopen 2 jaren.
ikwilwp8 @Kliko29 november 2022 09:16
Ik heb een Pixel 4a, die in principe nog prima voldoet. Hoezo begint hij nu al op te raken?
Micromize @ikwilwp830 november 2022 08:12
Pixel3a hier.. Doet nog prima :)
Vector060 @Micromize30 november 2022 08:51
Enige jammere is dat er geen security updates meer zijn :/
o_f_course @Vector06030 november 2022 12:57
misschien een custom rom bij XDA?
Kliko @ikwilwp829 november 2022 12:08
Batterij begint wat minder te worden. Verder doet ie het nog prima. Maar ik gebruik mijn telefoon wel aardig intensief. :)
Wraldpyk @Kliko29 november 2022 12:11
Tijd voor een accu wissel denk ik dan
Kliko @Wraldpyk29 november 2022 12:13
Tja, met alle risico's van dien. En je toestel is niet meer waterdicht... Erg onhandig.
Stonehawk @Kliko29 november 2022 09:33
Ook @wouter.k waarom zouden jullie dan nu al voor een nieuwe telefoon gaan. Het idee om voor een Pixel telefoon te gaan, is toch ook vanwege de "lange" ondersteuning. Als jullie allebei nu al aangeven dat jullie 2,5? jaar oude toestellen eigenlijk niet meer voldoen aan jullie eisen, waarom zouden jullie dan nog een keer een Pixel willen? Of is het gewoon een gevalletje van "ik wil iets nieuws hebben, ook al voldoet mijn huidige telefoon eigenlijk nog", want dat kan ik het wel begrijpen. Nieuwe spulletjes uitzoeken en krijgen is altijd leuk. :+

Waarom ik dit vraag:
Zelf maak ik nu gebruik van een Zenfone 8. Ook een heel fijn toestel, maar vanwege de verwachte slechte security ondersteuning. Vermoed ik dat ik over een jaar ondanks dat de hardware goed genoeg is, ik toch naar een ander toestel ga kijken als de custom rom optie mij niet bevalt. En dan zit de Pixel (dan de eventuele opvolger van de 7) toch in de categorie van potentiële toestellen.
Kliko @Stonehawk29 november 2022 12:10
Batterij begint wat slechter te worden en wat de slijtage aan de buitenkant -> gebruik het toestel zonder hoesje en screenprotector. Verder voldoet hij nog prima!

Het is ook niet dat ik het moet vervangen, maar als deze gelegenheid zich voordoet, why not?
MicGlou @Stonehawk29 november 2022 10:12
Ook @wouter.k waarom zouden jullie dan nu al voor een nieuwe telefoon gaan. Het idee om voor een Pixel telefoon te gaan, is toch ook vanwege de "lange" ondersteuning. Als jullie allebei nu al aangeven dat jullie 2,5? jaar oude toestellen eigenlijk niet meer voldoen aan jullie eisen, waarom zouden jullie dan nog een keer een Pixel willen? Of is het gewoon een gevalletje van "ik wil iets nieuws hebben, ook al voldoet mijn huidige telefoon eigenlijk nog", want dat kan ik het wel begrijpen. Nieuwe spulletjes uitzoeken en krijgen is altijd leuk. :+
Ligt er uiteraard ook geheel aan wat je met de telefoon doet en hoe je ermee omgaat... ik ken genoeg mensen die in twee jaar tijd hun toestel totaal verslijten; krassen, barsten en butsen, slechte accu vanwege verkeerd "oplaadgedrag", defecte oplaadpoort etc. Ik zie zo vaak compleet afgekloven telefoons voorbij komen die misschien net een jaar oud zijn... dat je die dan wil vervangen staat dan toch wel los van het hebben van een telefoon met lange ondersteuning, het niet meer voldoen aan je eisen of het perse een nieuw speeltje willen hebben.
Wraldpyk @MicGlou29 november 2022 12:14
Tja dan ga je ook gewoon niet goed met je toestel om. Zelfs mijn iPhone van 6 jaar oud ziet er gewoon nog goed uit met een enkel krasje. Ja de accu is wellicht niet zo goed meer door verkeerd gedrag, maar die kun je relatief goedkoop wisselen en kun je gewoon weer door.

Als je je telefoon na 1 jaar volledig kan verslijten, dan geef je niet om je spullen. Ongeacht welk beroep je hebt.
wouter.k @Stonehawk29 november 2022 17:15
Dat laatste O-) Huidige voldoet nog prima, maar iets nieuws is altijd leuk zoals je zelf ook al aangeeft ;)
rp87 @Kliko29 november 2022 11:03
Ik ben benieuwd wat er dan "op" raakt. Mijn vrouw heeft nog altijd een Pixel 3 sinds hij uit is en qua camera, snelheidsgevoel en dergelijke kan hij nog goed meekomen t.o.v. van mijn pixel 6. Eigenlijk is de stap kleiner dan ik gehoopt had.
De grootste nadelen zijn het ontbreken van de software updates en de matige accu die met de degradatie nog slechter is geworden.
Kliko @rp8729 november 2022 12:11
Zelfde reactie als hierboven: Batterij begint wat slechter te worden en wat de slijtage aan de buitenkant -> gebruik het toestel zonder hoesje en screenprotector. Verder voldoet hij nog prima!

Het is ook niet dat ik het moet vervangen, maar als deze gelegenheid zich voordoet, why not?

Verder is het toestel wel erg traag als ik navigatie aan heb staan. Blijkbaar vreet Gmaps dan veel resources. Maar dat is al vanaf het begin.
sfjuocekr @rp8730 november 2022 02:54
De batterij kan minder vermogen leveren, daalt sneller in voltage en kan minder stroom leveren...

Bijvoorbeeld mijn Nokia 9 PureView kan al niet fatsoenlijk een foto meer schieten als die onder een bepaald percentage zit, het uiteindelijk verwerken van de foto door de sensor en de SoC vraagt behoorlijk wat vermogen.

Verder nog een prima toestel, één krasje op het beeldscherm maar verder niets op of aan te merken!
Frituurman 29 november 2022 08:21
Net gisteren met mijn zoon voor hem de Google Pixel 6a aangeschaft. Hij zit me nu al te irriteren hoeveel beter die telefoon is dan de mijne. Dit zou welkom zijn ;)
Tukk @Frituurman29 november 2022 10:05
Daarom meld ik me aan om de 6a tov de Pixel Pro te testen.
<clickbait>Is dit echt wel een upgrade?</> ;)
Thiotep 29 november 2022 08:04
viel me ook op, maar...geen zin om te wachten...kopen kan ook :)
zokiz 29 november 2022 08:05
Yes ingevuld! Lijkt me zo vet om deze te mogen reviewen. Succes allemaal!
Dacuuu 29 november 2022 08:06
Oe ik stond op het punt dit toestel aan te schaffen, maar kreeg best wat extra uitgave deze maand. Toestel aankoop even uitgesteld. Wellicht dat het via deze weg wel lukt! 8-)
sh4rp88 29 november 2022 08:08
Super leuke actie Tweakers, enorm benieuwd hoe deze zich weerhoudt ten opzichte van een S22 en een A52S/A53. Ook de camera kwaliteit ben ik erg benieuwd naar. Uiteraard iedereen veel succes toegewenst.
Quasardian 29 november 2022 08:13
Zou een flinke upgrade zijn van de Oneplus 5
Tweakriez 29 november 2022 08:15
Veel succes! Heb hem zelf vanaf day 1 vanuit het oorspronkelijke testpanel en heb er veel plezier mee.
Jerie 29 november 2022 08:21
Ik zou er meteen een leuke ROM op donderen zoals Calyx.
ehoeks 29 november 2022 08:30
Het is nog niet echt tijd voor een nieuwe telefoon. Maar ik neem wel altijd ruim de tijd om te kiezen, dus ik wil 'm graag stevig onder hand nemen.....

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