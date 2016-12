Door Wout Funnekotter, zondag 1 januari 2017 00:00, 160 reacties • Feedback

Welkom in 2017! Traditiegetrouw beginnen we dit nieuwe jaar door terug te blikken op het jaar dat we achter ons laten. We hebben daarom onze analyticsdatabase en serverlogs weer ondersteboven gekieperd op zoek naar leuke statistieken uit 2016. Maar, voor we de cijfers induiken, willen we even stilstaan bij wat er allemaal op en met Tweakers is gebeurd in het afgelopen jaar.

Het jaar 2016 was namelijk een druk jaar, waarin zowel aan de voor- als achterkant van Tweakers veel gebeurd is. Ons productteam en onze developers hebben zich het afgelopen jaar weer keihard ingezet om de site naar een hoger niveau te tillen. Deels via nieuwe features voor bezoekers, maar ook deels door de achterliggende techniek te verbeteren. Zo zijn we dit jaar overgegaan op Symfony 3, PHP7, https en ipv6. Allemaal projecten waar jij als lezer misschien niet veel van gemerkt zal hebben, maar die achter de schermen flink wat voeten in de aarde hadden.

Aan de voorkant is er gelukkig ook genoeg gebeurd. Zo kunnen topicstarters op het forum nu aangeven wat het beste antwoord op hun vraag is en zijn benchmarkresultaten van producten die we getest hebben terug te vinden in de Pricewatch. En omdat we weten dat tweakers wel van een goede deal houden, hebben we dit jaar in diezelfde Pricewatch een overzicht gebouwd van de grootste prijsdalers.

Van andere grote projecten is het resultaat op dit moment nog niet zichtbaar. Zo wordt op dit moment hard gewerkt aan een complete rewrite van de aboshop, zodat Tweakers-abonnee's in de toekomst met automatische incasso kunnen betalen. Daarnaast zijn we al een tijd bezig met een nieuw ontwerp voor de redactionele content die niet alleen beter smoelt, maar het lezen van artikelen ook fijner maakt. Hier gaan we in 2017 zeker meer van laten zien.

Afgelopen jaar hebben we elkaar wellicht ook vaker fysiek gezien. Gedurende het jaar zijn er vijf Meet-ups georganiseerd door heel Nederland en voor het eerst ook een in België. Daarnaast hadden we natuurlijk ons Tweakers 18-feestje en weer een geslaagd Abofest. Dit smaakt naar meer en we hebben dan ook het plan om in 2017 meer evenementen te organiseren.