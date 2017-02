Door Joris Jansen, dinsdag 28 februari 2017 09:51, 24 reacties • Feedback

SpaceX heeft bekendgemaakt dat het van plan is om in 2018 twee particuliere ruimtetoeristen om de maan te gaan vliegen. Het bedrijf zegt door de twee individuen te zijn benaderd met dit verzoek. Er is door de twee geļnteresseerden al een significante aanbetaling gedaan.

De missie, die in het tweede kwartaal van 2018 moet gaan plaatsvinden, zal ongeveer een week duren. De ruimtetoeristen zullen dicht langs de maan vliegen, de maan vervolgens achter zich te laten en dieper de ruimte in te gaan, om daarna weer terug te keren naar de aarde. De missie zal plaatsvinden met het ruimtevaartuig Crew Dragon, dat de ruimte in zal worden gelanceerd met de raket Falcon Heavy. Dit heeft SpaceX bekend gemaakt.

De Falcon Heavy raket zal deze zomer zijn eerste testvlucht maken. De Crew Dragon zal later dit jaar een onbemande testvlucht naar het ISS uitvoeren. De Crew Dragon zal gedurende de ruimtevlucht grotendeels autonoom opereren. De twee ruimtetoeristen, die volgens SpaceX-topman Elon Musk niet uit Hollywood afkomstig zijn, zullen later dit jaar medisch getest worden en met hun training beginnen. Volgens Musk zijn de twee ruimtetoeristen bekend met de risico's. Er zouden meer geïnteresseerden zijn om dit soort ruimtevluchten te maken.

Musk wilde volgens The Verge niet zeggen niet zeggen hoeveel de twee ruimtetoeristen moeten betalen, maar het zou ongeveer vergelijkbaar zijn met de kosten van een vlucht van en naar het ISS. Het kost NASA ruim 80 miljoen dollar om een astronaut naar het ISS te laten vervoeren aan boord van een Russische Sojoez-capsule. Musk denkt dat dit soort ruimtevluchten een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de omzet van SpaceX en wil na 2018 jaarlijks een of twee vergelijkbare vluchten uitvoeren.

Musk gaf toe dat deze ruimtemissie zonder de hulp van NASA onmogelijk zou zijn geweest. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft het leeuwendeel van de ontwikkelingskosten van de Crew Dragon voor zijn rekening genomen. NASA overweegt om in 2018 ook een dergelijke missie om de maan uit te voeren met de nieuwe raket, het Space Launch System. Eerder maakte NASA bekend dat de organisatie de mogelijkheden onderzoekt om ook astronauten mee te nemen op deze missie. Musk heeft aangegeven dat als NASA ook een dergelijke maanmissie wil uitvoeren, dat deze NASA-missie voorrang krijgt op de plannen van SpaceX.