Tesla-ceo Elon Musk heeft 41 miljard euro bij elkaar gehaald om Twitter te kopen. Een aankoop die hij belangrijk vindt, want hij ziet het als zijn opdracht om dit publieke dorpsplein te verdedigen. Hoe komt de man van Tesla en SpaceX bij het idee om Twitter te kopen?

Twitter kopen lijkt een vreemde zet voor miljardair Elon Musk, helemaal als je kijkt naar zijn geschiedenis. Musk groeide op in Zuid-Afrika als zoon van een rijke ingenieur en investeerder, die zijn geld onder meer vergaarde als mede-eigenaar van een edelstenenmijn in Zambia. Musk heeft in zijn jeugd niet over geld hoeven nadenken, vertelde zijn vader in 2018 tegen Business Insider.