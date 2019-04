Tweakers-gebruiker haalt Plex-server offline na schikking met Stichting Brein

Brein heeft een schikking getroffen met een tweaker die een Plex-server beschikbaar stelde voor een volgens Brein grote kring gebruikers. De stichting stelt dat de gebruiker betaald kreeg voor het verlenen van toegang. De tweaker ontkent dit en beweert dat het om enkele gebruikers ging.

De tweaker berichtte op dinsdagochtend in het Plex-topic op GoT over de zaak. Hij kreeg een aangetekende brief van Stichting Brein op de mat waarin hem verzocht werd om zijn 5700 films en 10.000 tv-afleveringen, met een totaal van 56TB, te verwijderen, een schikkingsbedrag van 750 euro te betalen en toe te zeggen dat hij deze activiteiten staakt. Doet hij dat niet, dan wil Brein nog 500 euro per dag extra van hem.

De user stelt dat hij zijn server alleen deelde met twee vrienden en zijn ouders, maar Brein-directeur Tim Kuik claimt tegenover Tweakers dat de kring waarmee de server gedeeld was, aanzienlijk groter was. Binnen die groep gebruikers had Brein volgens Kuik een informant die de stichting tipte over de Plex-Server.

Opvallend is dat de tweaker in de ontvangen brief van Brein aanwijzingen ziet dat zijn naw-gegevens van PayPal afkomstig zijn. Er zat een tikfout in het adres van zijn PayPal-account en diezelfde fout kwam terug in de adressering van de brief. Ook had hij een andere naam opgegeven bij PayPal en die naam kwam ook terug in de brief. Elders in de brief werd wel weer de echte, kloppende naam van de tweaker gebruikt, beweert hij. Hij zou het betreffende PayPal-account alleen gebruikt hebben om voor Plex Pass te betalen.

Brein houdt vol dat de sommatie het resultaat was van informatie van de informant en wil geen verdere uitleg geven over opsporingsmethodes en de mogelijke rol van PayPal hierin. Tweakers heeft contact gezocht met PayPal met de vraag of zij contact hebben gehad met Stichting Brein. Dat Plex zelf een rol speelde, is onwaarschijnlijk. In het Copyright-beleid van Plex staat dat ze auteursrechtenclaims onderzoeken en bij afsluiting van gebruikers deze op de hoogte stellen. Dat is in deze zaak niet gebeurd. Een tweaker die banden met het Plex-team zegt te hebben, stelt ook dat Plex van niets weet.

Brein wist verder in de correspondentie met de tweaker te vertellen wat wanneer toegevoegd werd aan zijn server. De tweaker zegt dat hij via UseNet en Torrents downloadde, zonder het gebruik van een vpn. Of hij UseNet met ssl gebruikte, is niet duidelijk. Zijn internetverbinding staat niet op zijn naam. Het is ook niet bekend of de Plex-verbindingen met de clients verplicht versleuteld waren.

Daarnaast noemde Brein de Discord-chat waarop de, volgens de tweaker, kleine kring gebruikers nieuwe films en serie's konden aanvragen en de Plex-subreddit, waar hij naar eigen zeggen wel eens postte over zijn server. De tweaker geeft gehoor aan het verzoek van Brein. Hij betaalt de 750 euro, haalt zijn server offline en verwijdert al het videomateriaal.

Hoewel Brein geen kijkje in de keuken geeft als het gaat om illegale uploaders, downloaders en streams in de kraag vatten, is al wel duidelijk dat de organisatie torrentswarms in de gaten houdt. Dat levert alleen ip-adressen op. Daarna moet Brein nog de naw-gegevens halen bij de internetprovider.