Door Julian Huijbregts, woensdag 1 februari 2017 09:11, 51 reacties • Feedback

Submitter: no_way_today

AMD heeft bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt dat de levering van AMD Ryzen-processors begint in maart. Videokaarten op basis van de nieuwe Vega-architectuur laten nog op zich wachten tot het tweede kwartaal van het jaar.

Begin maart komen de Ryzen-processors op de markt, zegt AMD-ceo Lisa Su in een antwoord op een vraag die gesteld werd tijdens de presentatie van de financiële cijfers. Er gingen al geruchten dat AMD eind februari zijn Ryzen-processors presenteert en vervolgens begin maart op de markt brengt. Dat is nu bevestigd. Details over welke modellen AMD uit zal brengen, zijn nog niet bekend. Tot nu toe demonstreerde de fabrikant enkel een processor met acht cores en zestien threads.

Videokaarten met gpu's op basis van de Vega-architectuur komen in het tweede kwartaal van dit jaar op de markt. Specifieker is AMD niet over de releasedatum. Begin januari gaf AMD technische details over de architectuur van Vega. Concrete details of prijzen van videokaarten op basis van de nieuwe chip zijn er nog niet.

In het tweede kwartaal volgen ook de Naples-processors, die net als Ryzen op de Zen-architectuur zijn gebaseerd. De serverprocessors komen in varianten met tot 32 cores. Laptopprocessors op basis van Zen komen vervolgens in de tweede helft van 2017. Volgens Lisa Su loopt de ontwikkeling van zowel Ryzen, Naples als Vega geheel volgens plan. De ceo benadrukt nog eens dat AMD met de nieuwe architecturen een terugkeer wil maken in het high-end segment.

AMD zag zijn omzet in het laatste kwartaal van 2016 stijgen tot 1,11 miljard dollar. Een jaar eerder was dat 958 miljoen dollar. De stijging was voornamelijk te danken aan de goede verkopen van Polaris-gpu's. De omzet van het Computing and Graphics-segment, waar de videokaarten onder vallen, steeg met 28 procent ten opzichte van een jaar eerder. AMD sloot het kwartaal nog wel af met rode cijfers, met een verlies van 51 miljoen dollar, omgerekend zo'n 47 miljoen euro. Daarmee halveerde het verlies ten opzichte van een jaar eerder.