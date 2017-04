Ubiquiti AmpliFi High Density WiFi System is een hele mond vol. Het is de hippe benaming voor een mesh-wifisetje, bestaande uit een router, satellieten en twee antennes die je direct op een wandcontactdoos kunt aansluiten. Pclinde nam deze onder de loep en legde het systeem veelvuldig op de gevoelige plaat. Dat laatste is niet verwonderlijk, want het systeem ziet er verdomd goed uit. Het gaat uiteraard niet alleen om het uiterlijk in deze review, je leest ook tot in detail wat het moet doen en of het werkt zoals beloofd.