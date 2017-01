Foritain schrijft aan de lopende band reviews over videokaarten en behuizingen, maar het is altijd prettig om te zien dat hij andere productcategorieën niet schuwt. Dit keer ontfermt hij zich over de TP-Link Talon AD7200. Dit is een opvallend vormgegeven router met mu-mimo en ondersteuning voor 802.11ad. Foritain test onder andere dit laatste protocol met twee Talon AD7200-apparaten. Zo komt hij erachter dat een muur voldoende is om het 60GHz-signaal te frustreren. Zonder muur of andere obstakels ligt de bandbreedte bij een afstand van zestien meter op een niet misselijke 1450Mbit/s. De conclusie van Foritain is dat het nu wachten is op de clients die 802.11ad ondersteunen.