Gebruikersreview van de Maand

Oktober was één groot reviewfestijn, want in die maand vond het Tweakers Testfest 2017-evenement plaats. Op 7 oktober ontvingen we op ons HQ in Amsterdam een groot aantal tweakers voor workshops, rondleidingen door het Tweakers-testlab, bier en natuurlijk een blik op tal van nieuwe producten, van koelkasten, smartphones en oledtelevisies tot monitoren. Het Testfest werd mede mogelijk gemaakt door LG, iiyama, MSI, Samsung, Paessler, Sony, Coolblue, Aorus en Warner Bros.

Een aantal testpanels kreeg de testobjecten thuisgestuurd, anderen konden in Amsterdam al aan de slag met de producten. Een overzicht van alle te reviewen producten vind je hier; het verslag van de dag zie je hier. Enkele van de reviews die de testdag heeft opgeleverd, kwamen naar voren in het nominatietopic. Die met de meeste nominaties hebben we tot Testfest-review 2017 gebombardeerd.

Het effect van het Testfest was dat er in de afgelopen maand in totaal 229 reviews online kwamen. De kwaliteit was hoog. Van de reviews hadden er 39 een +2-score en maar liefst 63 een +3-waardering. Je kunt hier alle beste en populairste reviews van oktober bekijken.

Als je nu zelf een goede, in november geschreven recensie tegenkomt, kun je die in het volgende topic nomineren: Gebruikersreview/blog van de Maand - November 2017.

Communityselectie oktober 2017

+3Streacom BC1 Open BenchTable review door JVRadeon Reviews van benchtables zien we niet zo vaak en zeker niet van een niveau als dit artikel van JVRadeon. In het nominatietopic spraken tweakers hun waardering uit voor de opbouw en de foto's van de review. De Streacom BC1 Open Benchtable is maar voor een kleine groep tweakers interessant om aan te schaffen, maar het is wel leuk voor een groot publiek om te zien op welke punten zo'n product beoordeeld wordt. Bovendien gaat het volgens Streacom om een 'Open Benchtable Project', dat uitgebreid kan worden met komende accessoires en modificaties van derden. Van dit laatste is voorlopig nog weinig terechtgekomen volgens JVRadeon, maar desondanks noemt hij het een prima keuze.

+3Intel Core i7-8700K Boxed review door Foritain Uiteraard ontbreekt Foritain niet in dit rijtje en een van de vele producten waar de nieuwe Karmakoning zich op kon uitleven in oktober was de Intel Core i7-8700K. Foritain houdt het niet alleen bij tal van benchmarks die een indicatie geven van de vorderingen in rekenkracht, hij geeft ook advies over bijpassende moederborden, geheugenreepjes, koelers en voedingen. Dat maakt de review zeer bruikbaar voor iedereen die in de race is voor een nieuwe pc op basis van de Coffee Lake-processor.

+3ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 review door Rooieduvel Bij het nomineren kreeg RooieDuvel het volgende commentaar op zijn review: "Het leest lekker weg en de foto's zijn ook heel goed. Zowel de technische kant als de functionele kant wordt goed beschreven." We zouden het een review uit het boekje kunnen noemen: eerst een lange lijst specificaties, vervolgens een groot aantal foto's en aan het einde een uitgebreide conclusie. Een minpunt van dit moederbord is volgens de user dat er geen spanningsmeetpunten op zijn aangebracht, wat een drempel kan zijn bij het overklokken. Zijn conclusie: "Met alle opties die dit bord bevat, is de Gaming i7 een goed moederbord dat, ondanks de paar minpunten, zeker zijn prijs van ongeveer 250 euro waard is."

+3Asus ROG Rampage VI Extreme review door pclinde Pclinde doet mee met zijn bespreking van de ROG Rampage VI Extreme. Dit moederbord kost meer dan 650 euro en voor dat bedrag mag je flink wat verwachten. De reviewer noemt de Asus ROG Rampage VI Extreme een episch moederbord, dat boven in de rangorde van de X299-moederborden staat. Wel tekent hij aan dat het een onaangename ontwikkeling zou zijn als moederborden elk jaar honderd euro duurder gaan worden, hoe extreem ze ook zijn.

Selectie van overige communitynominaties

Testfest-review 2017

+3MSI GT75VR 7RE(Titan SLI)-039NL review door Pentiumdualcore Deze review van de relatieve beginneling op het reviewpad kreeg de meeste nominaties. Pentiumdualcore had drie eerdere reviews op zijn naam staan, maar het Testfest inspireerde hem tot het schrijven van een zeer uitgebreide en behulpzame recensie van de MSI GT75VR Titan SLI. Dit is de duurste laptop uit de GT75VR-lijn van MSI. Benchmarks, openschroeven, warmtebeelden: Pentiumdualcore ging helemaal los. Fun fact: hij schreef de review op de desbetreffende laptop.

Winnaar redactie oktober 2017

+3Salora DBS350 review door GOTD Deelname aan een testpanel haalt het beste in een mens naar boven. In dit geval appelleert het aan de schrijversaspiraties van GOTD. Kijk maar na zijn eerste zin: "Het is maandagmiddag en ik zit op mijn werk aan het eind van de dag hersenloos producten te bekijken op de pricewatch van Tweakers." En nadat hij een notificatie ontvangt van Tweakers dat hij deel mag nemen aan een testpanel: "Mijn hart begint sneller te kloppen en ik word licht zenuwachtig. Heb ik iets gewonnen?!?" Zijn review van de Salora DBS350, een compacte Android-beamer, is niet alleen leuk geschreven maar ook bijzonder informatief. Beamers testen is lastig, maar GOTD heeft er duidelijk veel tijd in gestoken. Hij meet het verbruik, de accuduur, de hardwareprestaties en de geluidsproductie. Leuk om te lezen is de test om de maximale beeldgrootte te krijgen: "Hiervoor ben ik naar buiten gegaan en een zo donker mogelijke muur gaan zoeken. Dit is nog lang niet makkelijk ben ik achter gekomen."

Nieuwkomer oktober 2017

+3LG Q6 Zwart review door SizzLorr De nieuwkomer van de maand komt uiteraard ook van het Testfest. SizzLorr kreeg de nodige nominaties voor zijn werk en terecht, de bespreking van de LG Q6 leest lekker weg. Wel geeft de user ruiterlijk toe dat de foto's van bijvoorbeeld Pentiumdualcore beter zijn. Daar staat tegenover dat SizzLorr op testgebied veel punten scoort, uitgebreide lappen tekst produceert die toch leesbaar zijn en die veel informatie bevatten, en dat hij bovendien het toestel vakkundig demonteert.

Tweakblog van de Maand oktober 2017

Review: Zeef door Foritain Voor wie het nog niet wist, onze geliefde communitymanager zeef heeft een andere uitdaging gevonden (en we zoeken nog iemand die in zijn schoenen kan staan). Foritain staat even stil bij zijn vertrek en het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want hij doet dit in de vorm van een review. Mooi eerbetoon aan zeef!