Gebruikersreview van de Maand

Nieuwe ontwikkelingen brengen in hun kielzog een veelvoud aan nieuwe diensten en producten met zich mee. Neem nu cryptovaluta. Deze sla je op in softwarematige wallets, maar heel veilig is dat niet. Ledger, een in Parijs gevestigd bedrijf, belooft veilige opslag met behoud van gebruiksvriendelijkheid, met de Nano S-stick. Deze maakt beheer en transacties mogelijk, waarbij de private sleutel op de hardware de veiligheid moet garanderen. Standaard bevat de stick apps voor ethereum, bitcoin en Fido U2F, maar uitbreiding met bijvoorbeeld litecoin is mogelijk en ook is de Nano S in te zetten als wachtwoordmanager. Mrten bespreekt helder de voor- en nadelen. Ook user Rannasha bespreekt het accessoire, maar die review komt uit juni.