Gebruikersreview van de Maand

In de zomermaanden gaan we gewoon door met het selecteren van de beste door users geschreven reviews en in dit overzicht zie je de keuzes uit de maand juli. In het nominatietopic was het wat rustiger dan normaal en opvallend was dat er veel reviews aangedragen werden van onbekende reviewers en van productcategorieën die we hier niet vaak zien, zoals deze van een Makita-boormachine. Die review haalde het helaas niet, maar hieronder zie je de selectie die wel door de ballotagecommissie is gekomen.

Er kwamen in de afgelopen maand in totaal 183 reviews online, waarvan er 34 een +2-score en 35 een +3-waardering kregen. Je kunt hier alle beste en populairste reviews van juli bekijken. Gelukkig biedt de community de helpende hand; we hebben een selectie van de beste artikelen voor je gemaakt.

Als je nu zelf een goede, in augustus geschreven recensie tegenkomt, kun je die in het volgende topic nomineren: Gebruikersreview/blog van de Maand - Augustus 2017.

Hieronder staan de artikelen met de meeste nominaties in een willekeurige volgorde. Daarnaast zetten we andere door gebruikers geschreven artikelen op een rij.

Communityselectie augustus 2017

+3FlashForge Inventor review door jetspiking De markt voor 3d-printers wordt steeds volwassener en dus zie je dat er steeds meer ervaringen van gebruikers komen die door anderen kunnen worden gebruikt bij hun oriëntatie om er zelf een aan te schaffen. Niet alleen in onze redactionele content zie je het resultaat daarvan, maar ook bij de userreviews. User jetspiking bespreekt hier bijvoorbeeld de FlashForge Inventor: een 3d-printer met twee printkoppen, die zijn vader kocht 'voor de hobby en om mee te klooien'. De tweaker had vrij van school en inmiddels veel ervaring met de printer. Dat leverde een bijzonder goede bespreking van het apparaat op.

+3Umidigi G Zwart review door Danny.G Danny.G kennen we als user die regelmatig smartphones bespreekt, en in die hoedanigheid kreeg hij van de Chinese fabrikant Umidigi de vraag om diens C Note-budgettoestel aan een test te onderwerpen. Een smartphone van tachtig euro, dat kan niet veel zijn, toch? Nou, volgens Danny is het best een 'geinig toestel'. "Ik had verwacht dat er toch wel ernstig was bespaard op bijvoorbeeld de behuizing. Geinig genoeg is dat nou juist wat me het meest verbaasde; deze is gewoonweg erg goed." Wel zijn er volgens hem verbeteringen mogelijk op het gebied van scherm, camera en accu.

+3Behringer X-Air XR18 Digital Mixer review door HeorotH Het is altijd leuk om te zien hoe breed de productgroepen zijn waar tweakers reviews over plaatsen. HeorotH schrijft hier bijvoorbeeld over de ervaringen met de Behringer X-Air xr18. Dit is een digitale mixer die een stuk compacter is dan zijn analoge Allen & Heath GL4. Voor de goede orde: we hebben het hier over professionele audioapparatuur. De review is echter interessant voor een grotere groep dan alleen professionals, al was het maar om te zien hoe de overstap naar digitaal leidt tot veel minder sjouwwerk bij audiotechnici. Uit de comments blijkt ook dat het diverse lezerspubliek de review kan waarderen.

+3Antec Cube - Designed by Razer review door pclinde Een traditionelere review komt van de hand van pclinde, maar hij bespreekt toch ook wel een opvallend product: de Antec Cube. Dit is een mini-itx-behuizing met een in het oog springende vormgeving. Antec werkte voor de ontwikkeling samen met Razer, dus we zien veel groene ledverlichting. Pclinde kan de behuizing wel waarderen, maar zet wat vraagtekens bij de prijs. De behuizing kost ruim tweehonderd euro en daarvoor mag je volgens hem toch wel twee ventilators in plaats van de standaard meegeleverde 120mm-ventilator verwachten.

Winnaar redactie augustus 2017

+2DJI Spark - Wit, Zwart review door carbonspeed Van sommige producten wil je veel lezen over de ervaringen die mensen er in 'het echt' mee hebben. De DJI Spark-drone is zo'n product. User carbonspeed bedient je op je wenken met deze vlot geschreven review. DJI richt zich met het product op het grote publiek en de startende dronevlieger, volgens de user onder het motto: 'geen gedoe, vliegen maar'. Die vlieger ging niet helemaal op bij carbonspeed. "Goed, ik geef deze drone 5 sterren, maar mijn eerste uren met de drone waren een drama." De user krijgt extra punten voor de unboxingvideo, maar graag hadden we wat meer eigen foto's gezien. Desondanks zal de review veel geïnteresseerden van goede informatie voorzien en de plek in dit overzicht is dan ook welverdiend.

Nieuwkomer augustus 2017

+3Nivona CafeRomatica 842 review door timadriaans Koffie, lekker bakje pleur, leut, troost, het zwarte goud. Tweakers nemen per jaar flink wat liters tot zich, en natuurlijk gaan we voor het beste van het beste. Zo ook timadriaans, die zijn Philips Saeco Minuto HD8662/01-superautomaat na lang wikken en wegen omruilde voor een Nivona Caferomatica 842. Hij bespreekt in dit artikel de eigenschappen van de machine. Wat eigen foto's en gedetailleerdere ervaringen waren welkom geweest, maar voor een eerste review in een productgroep waar nog weinig userreviews van zijn, is het helemaal niet slecht en je krijgt hoe dan ook zin in een bakkie na het lezen.

