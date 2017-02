De Nieuwkomer van de Maand is Phusebox. Eigenlijk is hij geen echte nieuwkomer, maar in de afgelopen jaren publiceerde deze user geen grote reviews; de laatste keer was in 2013. Daarmee is het eerder een 'return of...'. Dat doet Phusebox met een review van de Samsung UE55KS8000, een tv die hij kon testen vanwege zijn uitloting om deel te nemen aan een testpanel. "Wat ik probeer te vertellen is hoe deze tv in het dagelijks gebruik is en wat mijn ervaringen met relatief nieuwe technologieën zoals 4k en hdr zijn", is het uitgangspunt van de reviewer. Dat levert een mooie review op, waar potentiële kopers van een nieuwe tv zeker wat aan zullen hebben.