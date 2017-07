Gebruikersreview van de Maand

Wat is nu weer een 'hardware wallet'? Rannasha is een van de deskundigen op het gebied van blockchains en cryptocoins op Tweakers en hij legt het haarfijn uit in deze review. In een notendop: de Ledger Nano S is een goede manier om je cryptocurrencies veilig te bewaren en te gebruiken. Waarschijnlijk gaan we in de toekomst meer hardware zien die verband houdt met de beveiliging van je cryptoduiten. Dus ook voor mensen die nog geen bitcoin, ether of ripple hebben, is het interessant om dit onderwerp te volgen.