Een fanless, dunne en lichte Windows 10-laptop met een mat 14"-scherm met full-hd-resolutie en ips-paneel, dat klinkt te mooi om waar te zijn toch? Nou nee, volgens Danny G is dat precies wat de Chinese Chuwi Lapbook 14.1 biedt. Een van de problemen is dat er 64GB emmc-opslag aanwezig is, maar Danny heeft de laptop opengemaakt en geconstateerd dat er de optie is voor een m2-sata-ssd. De helderheid is niet zo ver in te stellen als gewenst, maar al met al gaat het om een prima instapper, is de conclusie.