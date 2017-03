Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 14 maart 2017 18:34, 6 reacties • Feedback

Met de CES in januari en Mobile World Congress in februari/maart is 2017 al vol op gang gekomen wat tech betreft. Het aanbod van nieuwe smartphones, tablets, tv's, laptops, videokaarten enzovoorts is weer enorm. Nu is bij die laatste categorie de GTX 1080 Ti van Nvidia bijgekomen en is het wachten op de Vega-kaarten van concurrent AMD. Wat userreviews betreft is het jaar in februari ook vol op stoom gekomen. Er verschenen in die maand 181 recensies waarvan 37 artikelen een +2-score van 'goed' kregen en 26 reviews een +3-beoordeling van 'uitmuntend'.

Gebruikersreview/blog van de Maand: maart 2017

Het was bijzonder druk in het nominatietopic vorige maand en omdat er zoveel goede reviews werden aangedragen, melden we naast de artikelen met meerdere nominaties ook enkele eervolle vermeldingen. We publiceren de selectie met de meeste nominaties in een willekeurige volgorde.

Community-selectie februari 2017

+3Sony Xperia X Compact Blauw review door Kiswum Kiswum is een groot liefhebber van compacte, maar high-end smartphones. Heel veel keuze was er niet de afgelopen jaren en Kiswum heeft Sony zonder lang nadenken tot de koning van krachtige kleine Android-smartphones verklaart. Maar welke smartphone van het bedrijf is dan de betere, de 'oude' Xperia Z5 Compact of de nieuwe Xperia X Compact? In dit artikel zet de user de voor- en nadelen tegenover elkaar.

+3MSI Trident 014EU review door Tomf1 Tomf1 kreeg veel stemmen voor zijn review van de MSI Trident, met 4,72 liter misschien wel de kleinste gaming-pc van dit moment. De opvallende compacte pc is om een Nvidia GeForce GTX 1060 met een lengte van 18,8 centimeter heen gebouwd. Tomf1 lardeert zijn review met een enorme hoeveelheid foto's en screenshots, maar vergeet gelukkig ook niet de benchmarks en warmtemetingen.

+3Xiaomi Yeelight 2M RGBW LED Smart Strip review door kanem0chi kanem0chi doet dit keer niet mee met een review van een smartphone maar met een bespreking van de Xiaomi Yeelight 2M RGBW LED Smart Strip. Dit is volgens hem een Philips Hue Led Strip, maar dan voor een lagere prijs. De strip is met een smartphone te verbinden en in combinatie met de bijbehorende app kunnen gebruikers vervolgens tal van verlichtingsopties zoals kleuren instellen. Veel testwerk komt hier niet aan te pas, maar wie een goede indruk van de strip wil krijgen en interesse heeft in een goedkoop alternatief voor de Hue-strip zal zeker baat hebben bij deze bespreking.

+3Nest Protect V2 Battery review door Foritain Ook Foritain waagt zich aan een review van een product buiten zijn comfortzone en wel aan de Nest Protect v2. Hij kwam tot dit product nadat hij eerder door een rookmelder uit een andere comfortzone, oftewel zijn slaap, was gehaald. Huize Foritain kampt sindsdien met een gat in het plafond, ontstaan nadat hij midden in de nacht de melder uit zijn bracket had gerukt. Hij kocht naast de Nest Protect maar meteen een koolmonoxidemelder van die fabrikant. Nu zien de Nest-apparaten er wel mooi uit, en hebben zogenoemde 'slimme' eigenschappen, maar ze zijn ook flink aan de prijs. Hoe valt die prijs-prestatie-verhouding uit op de Foritain-weegschaal?

Overige community-nominaties

Winnaar Redactie februari 2017

+2Hyperdrive Thunderbolt 3 USB-C Hub for 2016 MacBook Pro (Zilver) review door WhatsappHack Nee, het is niet de meest uitgebreide review en de foto's zijn wellicht niet van het niveau van een professionele fotograaf, maar WhatsappHack bespreekt hier een product waar je gewoon over wilt lezen en de user bespreekt eigenlijk alles wat je wilt weten. Het blijft immers een gek ding, die Hyperdrive Thunderbolt 3 USB-C Hub for 2016 MacBook Pro. Werkt dit nu echt beter dan losse dongles? De user vertelt je dit in deze impressie, hij is eerlijk over de nadelen en biedt nog wat snelheidstesten ook.

Nieuwkomer februari 2017

+2ZUK Z2 Pro 6GB ram 128GB rom Wit review door quako De nieuwkomer van de maand is quako. Hij bespreekt de ZUK Z2 Pro, een Chinaphone met 6GB ram en 128GB opslaggeheugen. De gebruiker heeft goed op de stijl van sommige ervaren reviewers gelet en voorziet zijn stuk van veel foto's en screenshots. Daarnaast heeft hij enkele korte video's gemaakt. Wel zijn er wat taalverbeteringen mogelijk en gaat er wat mis bij de tussenkopjes. Maar wie een idee wil hebben of dit een goed product is of niet, zal zeker niet teleurgesteld worden door dit artikel. Quako had eerder een LG Nexus 5 en een Moto X 2014 is dit toestel is voor hem een hele verbetering, met name door de accuduur. De trilmotor valt hem wel wat tegen.

Tweakblog van de Maand februari 2017

Verkiezingsprogramma PVV in detail door mux Mux heeft een uitgebreide serie over de verkiezingen geschreven waarin hij de programma's van de verschillende partijen fileert. Het idee was om context en betekenis te geven aan dingen die gebeuren in de politiek, zodat de lezer een beter geïnformeerde keuze kan maken. Mux gaat dan ook niet alleen in op tech-gerelateerde zaken. Je hebt nog heel even om zijn artikelen door te nemen voor je je stem moet uitbrengen. We linken hier naar het in februari gepubliceerde stuk over de PVV, maar de serie beslaat natuurlijk veel meer partijen.