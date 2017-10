Gebruikersreview van de Maand

De herfst is weer begonnen; de dagen worden korter, buiten regent en waait het. Tijd dus voor gebruikers om knus thuis aandacht aan nieuwe hardware te geven en hun ervaringen als userreview te publiceren. Wie inspiratie wil opdoen, kan hieronder kijken bij de selectie van de beste gebruikersreviews die in de maand september verschenen. Wie vragen heeft over het maken van een review of hierbij wel wat hulp kan gebruiken, kan vaak terecht bij de expertreviewers, zoals die in het onderstaande rijtje. Daarnaast is er een uitgebreide handleiding om je op weg te helpen.

Er kwamen in de afgelopen maand in totaal 178 reviews online, waarvan er 29 een +2-score en 38 een +3-waardering kregen. Je kunt hier alle beste en populairste reviews van september bekijken. Gelukkig biedt de community de helpende hand; we hebben een selectie van de beste artikelen voor je gemaakt.

Als je nu zelf een goede, in oktober geschreven recensie tegenkomt, kun je die in het volgende topic nomineren: Gebruikersreview/blog van de Maand - Oktober 2017.

Hieronder staan de artikelen met de meeste nominaties in een willekeurige volgorde. Daarnaast zetten we andere door gebruikers geschreven artikelen op een rij.

Communityselectie september 2017

+2Nokia 8 Grijs review door CLB CLB kennen we als een smartphonefanaat van het eerste uur die ons om de zoveel tijd op een uitgebreide review trakteert. Dit keer gaat het om de Nokia 8, de eerste echte high-end smartphone van HMD, dat Nokia weer tot leven wekte. Uit het nominatietopic: "Hij maakt niet veel reviews, maar als ie het doet, doet ie het goed. De review leest vlot weg en CLB hanteert een prettige schrijfstijl." In zijn genuanceerde conclusie zet hij de voor- en nadelen netjes op een rij en besluit hij met de constatering dat het 'nieuwe' Nokia een zeer geslaagd toestel heeft afgeleverd en een belofte is voor de toekomst.

+3Logitech G PowerPlay Wireless Charging System review door Foritain "Wat als je draadloos zou kunnen gamen zonder lag en zonder oplaad- of batterijgedoe", is de openingszin van Foritains review van de Logitech G Powerplay. Dit is een systeem om draadloos muizen te laden, tijdens gebruik, zodat je nooit meer met een uitgeput knaagdier zit opgescheept. Het systeem werkt zoals Logitech claimt dat het doet, en met de keuze voor een G703- of een G903-muis voor de mat is er niets te klagen over bouwkwaliteit, sensorprestaties en switches. Waar wel een kanttekening bij te plaatsen is, is de prijs, want die is met 99 tot 129 euro niet mals.

+3AMD Ryzen 7 1700X Boxed zonder koeler review door pclinde Menig hardwareliefhebberhart ging sneller kloppen bij de komst van de Ryzen-processors van AMD. De komst van de AMD Ryzen 7 1700X was voor pclinde reden om weer eens een processorreview te doen en dat was voor hem toch een tijdje geleden. Hij plaatste de processor in zijn nieuwe testbench, bestaande uit een Cooler Master Test Bench V1, een Asus ROG Crosshair VI Hero, een Asus ROG Strix GTX1080 O8G Gaming, Kingston HyperX Furey-geheugen, een Samsung 850 Evo 250GB-ssd, een Cooler Master V1000-voeding en een Antec Mercury 240-ventilator. Pclinde verontschuldigt zich voor het feit dat hij geen arsenaal aan andere cpu's heeft voor de vergelijking, maar dat mag de pret niet drukken, want er valt genoeg te genieten bij dit artikel.

+2Hasselblad True Zoom review door NTwoO NTwoO heeft nog maar vier reviews op zijn naam staan, waaronder deze van de Hasselblad True Zoom, waardoor hij ook als Nieuwkomer van de Maand gekozen had kunnen worden. De kwaliteit van dit artikel is echter van zo'n hoog niveau dat hij op deze plek beter tot zijn recht komt. Deze review hoort bij zijn artikel van de Motorola Moto Z2 Play, die eveneens een nominatie kreeg. NTwoO kreeg de mogelijkheid het toestel samen met een mod naar keuze te testen bij een evenement van Tweakers. Dat leverde twee uitstekende reviews met veel fotomateriaal op.

Selectie van overige communitynominaties

Winnaar redactie september 2017

+3Samsung The Frame 65” (UE65LS003AS) review door Jochemd13 Samsungs The Frame is nogal een apart concept: een tv met een 'kunstmodus' om het vlak met een druk op de knop in een schilderij te doen veranderen. Samsung ontwierp het model in samenwerking met ontwerper Yves Béhar. Dat klinkt allemaal aardig, maar wie meer dan drieduizend euro neer moet tellen voor zo'n product, wil waarschijnlijk wel weten hoe dat bevalt. En daar komt dit artikel van Jochemd13 om de hoek kijken. Hij was erg tevreden over het product, maar noemt de prijs een drempel. Puntje van kritiek op de review is dat de foto's de tv niet in Art Mode tonen en de schrijver niet zelf het ophangsysteem gebruikt, terwijl hij dit wel noodzakelijk vindt om The Frame goed tot zijn recht te laten komen.

Nieuwkomer september 2017

+3Redragon Yama K550 review door kdw2060 Kdw2060's review van het Redragon Yama K550-toetsenbord heeft nog niet zoveel views en dat is jammer, want dit artikel verdient om diverse redenen zijn plek in de schijnwerpers. Ten eerste is het een interessant product: een mechanisch toetsenbord van Chinese makelij met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Ten tweede is het weliswaar kdw2060's eerste review op Tweakers, maar lijkt het alsof hij het al jaren doet. Het is een prima artikel met goede foto's van een product waarvoor best wat interesse zal zijn. "Je krijgt alle functionaliteiten van een Corsair K95 voor minder dan de helft van de prijs", is de conclusie, en wie wil dat nou niet?

Tweakblog van de Maand september 2017

IFA 2017 - TV's kijken, huishouden en Sharp door Kiswum Vorige maand schreven we dat de IFA plaatsvond, de Internationale Funkausstellung in Berlijn. Dit is de grootste Europese techbeurs. Tweaker Kiswum was aanwezig en deed er met een reeks artikelen verslag van. Wie nog nooit op zo'n beurs geweest is, krijgt een goede indruk van wat er zo allemaal te zien is. In dit deel brengt Kiswum ons naar de wereld van tv's en huishoudelijke apparatuur, waaronder koelkasten met internetverbinding en camera. Er zijn nog meer delen; alles bij elkaar lijkt Kiswum meer dan duizend foto's geschoten te hebben en dat levert een zeer uitgebreid verslag op.