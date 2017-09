Doe mee met het Tweakers Oktober Testfest!

Wij tweakers houden van testen. En van bier (of cola). Dat weten we doordat jullie je altijd massaal aanmelden voor de testpanels en de koelkast na community-evenementen op Tweakers HQ meestal leeg is. Dus wat is de ideale combinatie van beide? Inderdaad, het grote Tweakers Oktober Testfest!





Wat gaan we doen?

We gaan in oktober het grootste aantal testpanels ooit tegelijk starten: minstens tien testpanels, verspreid over verschillende productcategorieën. Dat maakt de logistiek tot een ware nachtme een interessante uitdaging. De testpanels zijn mede mogelijk gemaakt door onze partners LG, iiyama, MSI, Samsung, Paessler, Sony, Coolblue, Aorus en Warner Bros. Een deel van die testpanels krijgt de testobjecten thuisgestuurd, andere verwelkomen we op HQ om zaken te testen die wat lastig te vervoeren zijn. Op de actiepagina zie je alle verschillende producten en kun je jezelf inschrijven.

Kick-off party

We beginnen het Oktober Testfest niet zomaar; we organiseren namelijk een kick-offparty voor alle deelnemers op het HQ. Daar staan we op zaterdag 7 oktober voor je klaar met een leuk programma. Hoofdredacteur Wout heet jullie van harte welkom en meesterreviewer Foritain geeft een presentatie waarin hij je de kneepjes van het userreviewvak uitlegt. Vervolgens zijn er demo’s van fabrikanten en serveren we jullie een lunch. Na de lunch is er uitgebreid tijd om met wat reviewapparaten te spelen en we sluiten af met een borrel met uiteraard Duits bier (en cola) en bratwurst!

Testen

Wat je gaat doen is vrij simpel: een product proberen. Na ontvangst van het product publiceer je binnen veertien dagen een userreview. Als je je opgeeft, gaan we ervan uit dat je op 7 oktober beschikbaar bent om naar Tweakers HQ te komen. Als dank voor je test krijg je van Tweakers een speciaal Tweakers Oktober Testfest limited-edition-T-shirt en een paar Tweakers-goodies. Alle testers krijgen óók een bedankje voor het testen via de fabrikant. Wat dat is, hangt af van het testitem en de fabrikant.

Lijkt dit je wat?

Het enige wat je moet doen, is je via de actiepagina opgeven. Wij verloten per product een aantal testplekken. Je mag je voor zoveel testpanels inschrijven als je wilt; je kunt er maar in één worden ingeloot.

We hopen jullie in groten getale te mogen begroeten op 7 oktober op Tweakers HQ!