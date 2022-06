System76 gaat producten vanuit Europa verkopen en werkt aan nieuw toetsenbord

System76 krijgt een distributiecentrum in Europa. Dat bevestigt het bedrijf in een interview met Tweakers. De fabrikant hoopt binnenkort te beginnen met het verkopen van zijn Launch-toetsenborden in Europa. Andere producten volgen mogelijk later.

Het bedrijf begint in eerste instantie met de verkoop van zijn mechanische Launch-opensourcetoetsenbord vanuit Europa, omdat dit volgens het bedrijf relatief makkelijk is om vanuit Europa te gaan verkopen. "Laptops en desktops hebben veel restricties en de kosten zijn hoger. We beginnen daarom met ons Launch-toetsenbord en gaan dit vanuit een Europees distributiecentrum verkopen, zodat de verzendkosten en belastingen voor die markt lager uitvallen", vertelt System76-principalengineer Jeremy Soller aan Tweakers.

Het is nog niet bekend wanneer System76 de verkoop vanuit Europa precies begint, maar Soller vertelt aan Tweakers dat dat hopelijk 'in de komende maanden' gebeurt. "Het gebeurt heel snel, als je eenmaal het pcb-ontwerp hebt. En we werken momenteel aan de veranderingen voor de Launch-pcb voor de ISO-versies. Dat zal in de komende maanden uitkomen. We zijn nu ook aan het rondkijken voor opslagruimte waar dit distributiecentrum zou worden opgezet. We denken bijvoorbeeld aan Nederland."

Voor de Europese markt komt System76 daarnaast met een nieuwe variant van zijn Launch-toetsenbord, die beschikt over een ISO-indeling. De fabrikant zegt tegen Tweakers dat het ook verwacht de ANSI-versie beschikbaar te stellen in Europa. Het bedrijf werkt momenteel ook aan een kleinere en goedkopere versie, de Launch Lite, bevestigt System76 aan Tweakers. De Launch Lite krijgt een kleinere 65%-lay-out zonder functietoetsen en beschikt niet over een geïntegreerde USB 3.2-hub, anders dan de huidige Launch.

Op termijn wil System76 ook zijn Linux-laptops en -desktops gaan verkopen vanuit het Europese distributiecentrum, maar het is nog niet bekend wanneer dat moet gebeuren. "Onze laptops hebben al een CE-markering; de resterende problemen met laptops hebben vooral te maken met de toetsenbordindeling. We zullen waarschijnlijk wachten op onze zelfontworpen modellen. Voor onze Thelio-desktops zijn we momenteel bezig met de CE-certificeringen en andere dingen die we voor de Europese markt moeten doen. Maar dat is een stuk ingewikkelder dan een randapparaat als een toetsenbord, met een enkele printplaat."

System76 is een hardware- en softwarebedrijf uit Colorado. Het bedrijf verkoopt onder meer laptops en desktops en ontwikkelt een eigen Linux-distributie, Pop_OS. Momenteel levert het bedrijf dat alleen nog vanuit de VS, maar op termijn moet het bedrijf dus ook producten direct in Europa gaan verkopen, wat de verzendkosten en importkosten moet verlagen. Tweakers publiceerde woensdag het volledige interview met Jeremy Soller, waarin onder meer de Linux-distributie Pop_OS, de Cosmic-desktopomgeving en de komende zelfontworpen laptops van het bedrijf worden besproken.