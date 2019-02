'SpaceX Crew Dragon-testvlucht wordt uitgesteld tot maart op zijn vroegst'

De eerste testvlucht van de Crew Dragon-capsule van SpaceX wordt uitgesteld tot op zijn vroegst een moment ergens in maart. Dat meldt althans de website Teslarati op basis van meerdere bronnen.

Teslarati meldt dat meerdere bronnen die bekend zijn met de materie, hebben aangegeven dat het lanceerdebuut van de Crew Dragon-capsule op zijn vroegst ergens in maart zal plaatsvinden. Deze eerste onbemande testvlucht is al meer dan eens uitgesteld. Zo moest de lancering eigenlijk eind januari al plaatsvinden, wat later werd verschoven naar 28 februari. De complexiteit van de lancering en de lange shutdown van de Amerikaanse overheid zijn waarschijnlijk debet aan het mogelijke uitstel.

Na de lancering, die zal plaatsvinden met een Falcon 9-raket van SpaceX, moet het onbemande Crew Dragon-ruimtevaartuig automatisch koppelen met het International Space Station. Het is de bedoeling dat zes maanden na deze eerste testvlucht ook voor het eerst astronauten meegaan. Het is de vraag of een lanceermoment in maart haalbaar is, aangezien in maart ook de tweede lancering van de Falcon Heavy-raket moet plaatsvinden. Beide lanceringen vinden plaats vanaf hetzelfde Launch Complex 39A, onderdeel van Cape Canaveral in Florida.

Naast SpaceX neemt ook Boeing deel aan het zogeheten Commercial Crew Program. Dit programma moet ervoor zorgen dat de VS vanaf eind dit jaar niet meer afhankelijk is van Russische Sojoez-vluchten om astronauten naar het ISS te brengen. Daartoe heeft Boeing de alternatieve Starliner ontwikkeld; de eerste onbemande testvlucht van deze capsule moet ook in maart plaatsvinden, waarbij een Atlas V-raket de Starliner naar het ISS moet brengen.