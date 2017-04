Door Joris Jansen, woensdag 26 april 2017 08:06, 10 reacties • Feedback

Uber is van plan om in 2020 een eerste openbare demonstratie te geven van een netwerk van elektrisch aangedreven vliegende taxi's die passagiers met een snelheid van zo'n 240 km/u in stedelijke gebieden zal gaan vervoeren.

Om dit doel te bereiken werkt Uber samen met de overheden van Dubai en Fort Worth, Texas. In deze steden zal de vliegende taxi als eerste in gebruik worden genomen. Uber heeft overeenkomsten getekend met vijf vliegtuigbouwers om te komen tot een lichtgewicht, volledig elektrisch aangedreven toestel dat verticaal kan opstijgen en landen. Deze vijf fabrikanten zijn Aurora Flight Sciences, Pipistrel Aircraft, Embraer, Mooney en Bell Helicopter. Dat meldt Business Insider op basis van informatie die Jeff Holden, de chief product officer van Uber, tijdens de Uber Elevate Summit in Dallas heeft gedeeld.

Volgens Holden is het een kwestie van een druk op de knop om een vliegende taxi te bestellen. Deze dienst gaat Uber Elevate heten. In eerste instantie denkt Uber dat passagiers omgerekend zo'n 1,20 euro per mijl moeten betalen voor de dienst, wat iets hoger ligt dan de reguliere taxidienst van Uber met auto's op de weg. Op termijn denkt het bedrijf dat de kosten voor het vliegen goedkoper zullen worden dan het bezit van een eigen auto.

Uber werkt samen met Hillwood Properties om vier 'vertiports' te maken. Dit zijn omgebouwde parkeergarages en helikopterplatforms die aan meerdere vliegende taxi's plaats kunnen bieden om op te stijgen en te landen. Deze plannen zullen volgens Holden volgend jaar van start gaan. Daarbij werkt Uber samen met ChargePoint, een bedrijf dat oplaadpunten voor de taxi's zal ontwikkelingen.

Een van de fabrikanten waarmee Uber samenwerkt is Aurora. Het concept van dit bedrijf is afgeleid van het XV-24A X-plane-programma van het Amerikaanse Ministerie van Defensie en andere autonoom vliegende vliegtuigen van het Aurora. Voor het ontwerp van de Uber Elevate gebruikt Aurora het autonome vluchtgeleidingssysteem van de Centaur, een regulier ogend tweemotorig vliegtuig die zowel autonoom als handmatig kan worden gevlogen. Daarnaast wordt het systeem om obstakels en botsingen te vermijden van het AACUS-programma van autonome helikopters gebruikt, en het aandrijvingssysteem van de XV-24A.

Deze technologie doet vermoeden dat het toestel van Uber autonoom gaat vliegen, maar in een document dat Uber vorig jaar vrijgaf, staat dat in de beginfase nog gebruikt wordt gemaakt van piloten, waarna geleidelijk aan gewerkt wordt aan goedkeuring om volledig autonoom te mogen vliegen. Dat betekent dat het ontwerp minimaal twee zitplaatsen krijgt met dus één zitplaats voor een passagier.

Later zal de piloot wellicht niet meer in de cockpit plaatsnemen en worden verplaatst naar een plek op de grond om vanaf een controlestation de vliegende taxi te besturen. Maar uiteindelijk wil Uber toe naar een situatie waarin het toestel volledig autonoom kan vliegen. De kans dat de zelfvliegende taxi problemen krijgt tijdens de kruisvluchtfase die de software en sensoren niet kunnen oplossen, is volgens Uber relatief klein.