'VS wil dat Nederland export immersie-machines ASML naar China blokkeert'

De VS wil dat Nederland de export van immersie-machines van ASML naar China gaat blokkeren. Dat is de techniek waarmee fabrikanten momenteel veel van hun chips maken. De VS oefent dezelfde druk uit op Japan voor een zelfde verbod op export van dergelijke machines voor Nikon.

Het onderwerp kwam onder meer ter sprake tijdens het bezoek van de Amerikaanse onderminister voor handel Don Graves aan Nederland en ASML eind mei, meldt financieel persbureau Bloomberg. Op dit moment mag ASML geen euv-machines leveren aan China en de VS wil dus dat Nederland dat verbod uitbreidt naar minder geavanceerde machines voor chipfabricage.

Daarbij gaat het om machines voor immersielithografie, ook deep ultraviolet of duv genaamd. AMSL leverde bijvoorbeeld in 2020 ongeveer 250 van zulke machines wereldwijd en wil dat aantal uitbreiden naar 375 in 2025. Ter vergelijking: de levering van euv-machines moet in dezelfde tijd gaan van 35 naar 70. Machines met immersielithografie zijn voor chipproducenten de belangrijkste machines voor de huidige productie van processors, dram en andere chips die momenteel in apparaten gaan.

De VS oefent dezelfde druk uit op Nikon, die met immersielithografie 5 procent van de markt in handen heeft, zegt Bloomberg. ASML heeft de overige 95 procent van de markt. Het is onbekend of de Nederlandse regering buigt onder de Amerikaanse druk, omdat het de handelsrelatie met China zou laten verslechteren. ASML zegt in een reactie dat de discussie niet nieuw is. "Er zijn geen beslissingen gemaakt en we gaan niet in op speculaties." Nikon reageerde helemaal niet op het artikel.