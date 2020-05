China wil Mars-rover in juli lanceren

China is van plan om in juli een raket te lanceren die een sonde naar Mars zal brengen. Vanuit de sonde zal een op afstand bestuurbare robot op de rode planeet landen. Het is China's eerste missie naar Mars.

China's Mars-missie staat bekend onder de naam Tianwen-1. Het land werkt er al sinds 2009 aan. Ruimtevaartorganisatie China Aerospace Science and Technology Corporation heeft volgens persbureau AFP bekendgemaakt dat de lancering in juli zal plaatsvinden.

De sonde en rover moeten aan boord van een Lange Mars 5B-raket naar Mars worden gebracht. Die raket werd eerder deze maand voor het eerst succesvol gelanceerd. De reis van 55 miljoen kilometer zal enkele maanden duren. Een exacte datum is nog niet bekend, maar vermoedelijk gaat het om de tweede helft van juli. In die periode wil ook de NASA zijn nieuwe Mars-rover Perseverance lanceren. Die lancering staat gepland voor ergens tussen 17 juli en 5 augustus.

De Mars-missie is een van China's ruimtevaartprojecten waarmee het land weer wil aansluiten in de ruimterace bij andere grootmachten. China is ook van plan om taikonauten, de Chinese naam voor astronauten, op de maan te laten landen en wil in 2022 een ruimtestation in een baan om de aarde hebben. Begin 2019 slaagde China er al in om een rover op de achterkant van de maan te laten landen. Eerder deze maand testte China een herbruikbare capsule voor vluchten met taikonauten.