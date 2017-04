Door Joris Jansen, dinsdag 25 april 2017 11:05, 8 reacties • Feedback

Wikipedia-medeoprichter Jimmy Wales begint de online nieuwsservice WikiTribune om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Dinsdag is hij daarvoor een crowfunding-campagne begonnen. Op WikiTribune gaat de community journalisten inhuren om verhalen te schrijven.

WikiTribune is een nieuwsservice waarin betaalde journalisten samenwerken met mensen uit de community. Ze werken zij aan zij aan nieuwsverhalen die tijdens het schrijven door beide groepen worden aangepast en aangevuld. Daarbij worden de feiten mede door de community gecontroleerd. De nieuwsverhalen zijn gratis te lezen; het businessmodel is gebaseerd op maandelijkse abonnementen van mensen uit de community, schrijft Wired.

Wales wil nieuws brengen dat op feiten is gebaseerd en daarbij de 'factchecking-mentaliteit' van Wikipedia hanteren. De gebruikte bronnen zullen geheel transparant zijn. De website van WikiTribune zal zich wat verhalen betreft onder meer richten op regionaal nieuws en onderwerpen die wereldwijd interessant zijn. Ook onderzoeksjournalistiek zal op WikiTribune een rol spelen.

De basis van WikiTribune wordt gevormd door de community en niet door de professionele journalisten. De community bepaalt op basis van de abonnementsinkomsten en hun interesses hoeveel journalisten kunnen worden ingehuurd en waar zij verhalen over schrijven. Hoe de journalisten in deze constructie hun onafhankelijkheid kunnen bewaren, is onduidelijk. Wales hoopt dat het niet nodig is om inkomsten te genereren uit advertenties; WikiTribune zal geen advertenties hebben of gebruikmaken van een paywall.

De opbrengst van de crowdfundingcampagne, waarbij maandelijkse 'ondersteuningspakketten' worden verkocht, bepaalt hoe groot het team van journalisten wordt dat voor WikiTribune gaat schrijven. De campagne loopt gedurende een maand. Op de website van WikiTribune staat dat er al 483 'ondersteuners' zijn. Het doel van WikiTribune is om via de crowdfundingcampagne genoeg geld binnen te halen om tien journalisten in te huren. Als dat doel niet wordt behaald, krijgen de geldschieters hun geld terug.